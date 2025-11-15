Teleshow

Cristian Castro negó haber sido infiel a su exnovia con la presidenta de su club de fans de Formosa: “Nunca soy el malo”

El cantante, de paso por Mendoza, habló con Canal Siete de esa provincia y compartió su versión sobre la ruptura con Mariela Sánchez y los rumores que lo vinculan a Marcela de Filippis

Cristian Castro habló de su separación con Mariela Sánchez y los rumores de infidelidad

“No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno.” Con estas palabras, Cristian Castro rompió el silencio sobre su separación de Mariela Sánchez en una entrevista con Canal Siete de Mendoza. El cantante mexicano, que hasta hace pocos días planeaba su boda para febrero de 2026, eligió hablar abiertamente sobre el final de la relación y los rumores que lo vinculan con Marcela de Filippis, presidenta de su club de fans en Formosa. “Siempre que vean por ahí prensa mala y cosas así muy negativas mías, le pido por favor que no lo crean. Créame que a todo el mundo trato bien y mucho más a Mariela”, insistió Castro, buscando despejar cualquier especulación sobre infidelidades o conflictos ocultos.

En su diálogo con el periodista Lucas Castro, el artista detalló que la ruptura no fue repentina ni producto de una traición. “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné ni nada. O sea, está hablado hace meses. Venimos, lamentablemente, perdiendo control, perdiendo realmente armonía, perdiendo cosas esenciales de la relación”, explicó el cantante, quien reconoció que la pareja atravesaba una etapa de fricción y desgaste desde hacía tiempo. Según su versión, la decisión de separarse ya estaba tomada antes de llegar a Córdoba, y ambos eran conscientes de que el vínculo no daba para más. “No pasaba ni cuatro días que ya estábamos volviendo a tener una situación. La verdad, no pudimos y luchamos y quisimos estar y nos tenemos un gran amor y tuvimos un amor, pero enorme, con situaciones del pasado que a mí me dolían mucho, que yo traía mucho a la mesa y la verdad que ella también estaba cansada que yo le trajera cosas del pasado”, relató Castro al periodista Lucas Castro.

Cristian Castro y Mariela Sánchez
Cristian Castro y Mariela Sánchez se iban a casar en febrero de 2026, pero rompieron su relación

El cantante también abordó los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Marcela de Filippis. “Estaba las presidentas de mis clubs de fans, son muy familiares conmigo y fraternales. Yo estaba solo. Le pedí un asistente a Chile y vino la presidenta del club de fans de Formosa, que la verdad que me cayó muy bien la chica y realmente vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo, no sé, con onda familia. Ella no está conmigo, no está acá y la verdad que quiero que sepan que yo nunca soy el malo”, aclaró el artista, negando cualquier vínculo amoroso con De Filippis y subrayando que su presencia fue únicamente de apoyo. “Yo no voy a tener novia hoy, ni nada, ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar”, agregó Castro, quien pidió a sus seguidores que no crean en versiones negativas sobre su persona.

Por su parte, la propia Marcela de Filippis decidió pronunciarse sobre la polémica, luego de que su nombre circulara en la prensa como supuesta “tercera en discordia”. En declaraciones recogidas por Javier Ceriani, De Filippis fue tajante: “Cristian es el que tiene que hablar”. Con esta frase, la presidenta del club de fans de Formosa evitó alimentar los rumores y dejó en claro que no le corresponde a ella dar explicaciones sobre la ruptura. Su postura, lejos de apaciguar la controversia, incrementó la presión mediática sobre el cantante.

Cristian Castro fue visto realizando una caminata con una mujer que no era Mariela Sánchez, su prometida hasta hace poco (Instagram)

Mariela Sánchez también compartió su versión de los hechos en diálogo con América TV. “Es simplemente el final de una relación. Estuve mirando todo. Yo llegué hace muy poquito al país. Vinimos desde Miami, pero bueno, tuvimos un largo recorrido. Estuvimos por varios países. Terminamos ahora en Córdoba. Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó. Es simplemente una ruptura. No hay nada malo para decir”, expresó la empresaria cordobesa, quien intentó restar dramatismo a la situación, aunque no ocultó su tristeza. Sánchez reconoció que la relación atravesaba un desgaste y que ambos tenían “dos mundos distintos”. “Ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa”, confesó, al tiempo que remarcó que la decisión de acompañar a Castro fue propia y que no tiene reproches hacia él. “Cristian, no me puso tampoco un revólver para que lo acompañara, todo está bien. Sí duelen algunas cosas”, admitió.

La empresaria también se refirió a los rumores sobre la supuesta intervención de Verónica Castro, madre del cantante, en la relación. “Verónica estuvo muy presente en todo momento de la relación, pero no salvando nada. Verónica es muy buena persona conmigo, yo la quiero un montón. Nunca hubo nada, porque a veces dice que es todo un drama como típico una novela mexicana de que Verónica, que el hijo, acá no hay nada malo”, aclaró Sánchez en América TV, desmintiendo cualquier conflicto familiar.

Cristian Castro y su presunta
Cristian Castro y su presunta amante. El cantante niega todo (Instagram)

El vínculo entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, iniciado en diciembre de 2023, estuvo marcado por idas y vueltas, con separaciones en febrero y mayo de 2024, seguidas de reconciliaciones. El anuncio de boda para el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, ciudad natal de Sánchez, había generado gran expectativa tanto en el entorno mediático como entre los seguidores de la pareja, según Carlos Paz Vivo. La noticia se dio durante el festival Creepy Halloween en Córdoba, donde Castro confirmó la fecha y el lugar del enlace, lo que alimentó aún más el interés de la prensa del espectáculo.

