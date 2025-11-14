Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

Tras su internación por adicciones, Martín Ortega fue parte del cumpleaños de su hermana Rosario (Video: El Trece)

En junio pasado, la familia Ortega atravesó uno de los momentos más críticos bajo la mirada pública: Martín, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser internado en una clínica de rehabilitación para tratar una problemática de adicciones que lo mantuvo alejado de la escena durante varios meses. Según relataron en Tarde o Temprano (El Trece) la internación estaba pensada inicialmente para durar cuatro meses, pero el proceso de recuperación se extendió a seis, reflejando el compromiso de Martín y el entorno en completar un tratamiento profundo y sostenido.

La primera reaparición pública de Martín Ortega llegó de la mano de un evento familiar: el cumpleaños de su hermana Rosario, encuentro donde volvió a integrarse a las actividades junto a sus seres queridos. En la imagen que subió la cumpleañera en sus redes sociales y generó repercusión, la familia Ortega se reúne alrededor de una mesa de madera, en una galería al aire libre bañada por luz natural y vegetación que enmarca una postal de unión y festejo. Entre los presentes posan sonrientes hermanos, sobrinos, y algunos allegados, reflejando el clima de camaradería y cercanía.

Rosario aparece sentada en primer plano, vistiendo una camiseta color magenta con el logo de “Palm Angels”, en tanto el resto del grupo muestra ropa relajada y colores claros. En la misma escena estuvieron Emanuel Ortega con su pareja Julieta Prandi, Sebastián Ortega acompañado por Valentina Zenere, y sus hijos con Guillermina Valdez, Benito Noble —hijo de Julieta Ortega— y los hijos de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega.

Rosario celebró su cumpleaños rodeada de sus hermanos, parejas, sobrinos (Instagram)

Según relató Fernanda Iglesias al aire del programa que conduce María Belén Ludueña: “Reapareció públicamente Martín Ortega. A fines de abril lo internaron por sus adicciones. Iba a estar internado cuatro meses, pero ya van como seis meses, estamos ya a principios de diciembre”. Iglesias destacó que la recuperación fue un proceso sostenido, con salidas esporádicas para integrarse de a poco: “Hace salidas los fines de semana”, contó. La periodista también señaló la importancia de que el propio Martín haya aceptado dar el paso: “Esta fue la primera vez que, según me contaron, ‘abre la puerta’ y dice ‘sí, estoy para hacer un tratamiento’”.

Durante el análisis televisivo, Silvia Fernández Barrio aportó una visión sobre la dinámica de las internaciones y la importancia del tiempo de acompañamiento: “En general, vos sabés que pasa mucho… los veo como que salen rápido, tipo tres, cuatro meses y salen. Y después vuelven a caer. En realidad, es mucho mejor cuando están más tiempo”. Fernanda coincidió: “Pero él hace mucho que está con este problema y nunca quería ceder, digamos. Y esta fue la primera vez que, según me contaron, me dijeron así ‘que abre la puerta’”.

La imagen del clan Ortega en la celebración fue también tomada como testimonio de resiliencia y fortaleza familiar. Tal como describió Iglesias, “veo a Rosario, está Sebastián, está Emanuel, Julieta Prandi, la novia de Sebastián, que es Valentina Zenere, la actriz de En el barro también. Está el hijo de Julieta Ortega, Benito Noble, y el de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega”. El entorno acompañó en silencio un proceso de reconstrucción, apostando a la integración y al apoyo, dando declaraciones a la prensa en contadas ocasiones y siempre como Julieta como la voz cantante de la familia.

La reaparición de Martín Ortega, rodeado de su familia y con la presencia de quienes lo quieren, marca una etapa de esperanza y una nueva apuesta a la recuperación, dejando atrás meses difíciles y dando testimonio —ante los suyos y el público— de la posibilidad de nuevos comienzos y reconciliaciones familiares.