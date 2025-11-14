Sebastián Yatra llegó a la Argentina y sería parte de un episodio de MasterChef Celebrity

Sebastián Yatra sorprenderá al público argentino con su participación especial en MasterChef Celebrity Argentina (Video: Instagram)

Una inesperada visita internacional revolucionó las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). Este jueves 13 de noviembre, Paula Varela confirmó en sus redes sociales que Sebastián Yatra ya estuvo en el estudio del reality culinario y grabó una participación especial que se verá en los próximos programas. La panelista compartió un reel donde reveló la información con absoluta sorpresa y entusiasmo, asegurando que la presencia del artista colombiano generó un fuerte revuelo entre todos los presentes.

Según contó, se trataría de una participación del músico en calidad de figura invitada, en la línea de los artistas internacionales que suelen sumarse al formato para interactuar con los participantes y el jurado. “Arden las cocinas. En este momento, Sebastián Yatra está en MasterChef”, confirmó Varela en su video.

La periodista no ocultó su asombro al imaginar la reacción de la conductora del ciclo: “Dios mío, no me quiero imaginar a Wanda después de Johnny Depp, ahora Sebastián Yatra”. La comparación se debe a la presencia reciente del actor en el canal, que generó enorme impacto mediático. Ahora, la llegada del intérprete de Tacones Rojos y Pareja del Año parece continuar esa línea de celebridades internacionales visitando el programa.

Una de las incógnitas que aún se mantiene es si, fiel a su estilo, Wanda le preguntará al colombiano por su pasado amoroso. El cantante mantuvo una relación con Tini Stoessel, la cual marcó una de las etapas en la vida de la artista.

El cantante colombiano grabó su intervención en el reality culinario de Telefe

Más allá de esto, en su mensaje, Varela detalló que la producción global de MasterChef acostumbra convocar artistas que se suman a diferentes instancias del reality, acompañando tanto a los participantes como al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. La panelista fue clara respecto al rol que tendrá Yatra dentro del ciclo: “Va a estar en MasterChef. Suelen llevar figuras, artistas invitados, que acompañen a los jurados, que estén en alguna que otra cosa cocinando”, explicó. Y agregó: “Obviamente él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes”.

La visita del colombiano sería, según ella misma anticipó, una participación “linda y muy especial”, que la producción ya dejó grabada para su futura emisión. “Redondita les está saliendo. Todo divino Sebastián Yatra. A mí me encanta”, sostuvo la panelista, dando cuenta del entusiasmo que generó el arribo del cantante al certamen gastronómico.

Se espera que en los próximos días Telefe revele la fecha exacta de emisión del capítulo, pero el anticipo ya dejó servida la expectativa: MasterChef Celebrity vuelve a sorprender con invitados de peso mundial.

La presencia de Sebastián Yatra en MasterChef Celebrity sigue la tendencia de invitados internacionales en el programa

Sebastián Obando Giraldo nació el 15 de octubre de 1994 en Medellín, Colombia. Desde pequeño se interesó por la música, y aunque vivió su infancia mayormente entre Colombia y Miami, pronto decidió enfocarse en su carrera artística. Con su estilo que fusiona baladas románticas, pop latino y reguetón, alcanzó la fama internacional en 2016 con el éxito “Traicionera”.

A lo largo de su trayectoria ha publicado álbumes como Mantra (2018), Fantasía (2019) y Dharma (2022), disco este último que le valió importantes reconocimientos en los Latin Grammy. Actualmente, con millones de reproducciones en streaming, giras internacionales y colaboraciones con grandes artistas, Yatra se posiciona como una de las figuras más destacadas del pop latino contemporáneo.

En los últimos años, Sebastián Yatra amplió su presencia más allá de la música: fue coach en La Voz Kids, participó como conductor en eventos internacionales y se convirtió en figura frecuente en premiaciones como los Latin Grammy y los Billboard Latinos. Además, incursionó en la actuación con la serie española Érase una vez… pero ya no y prestó su voz en producciones animadas.