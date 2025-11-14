Teleshow

Sebastián Yatra llegó a la Argentina y sería parte de un episodio de MasterChef Celebrity

El cantante colombiano habría grabado una participación especial en el reality culinario, generando gran expectativa en los participantes y sumándose a la lista de celebridades internacionales que visitan el programa

Guardar
Sebastián Yatra sorprenderá al público argentino con su participación especial en MasterChef Celebrity Argentina (Video: Instagram)

Una inesperada visita internacional revolucionó las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). Este jueves 13 de noviembre, Paula Varela confirmó en sus redes sociales que Sebastián Yatra ya estuvo en el estudio del reality culinario y grabó una participación especial que se verá en los próximos programas. La panelista compartió un reel donde reveló la información con absoluta sorpresa y entusiasmo, asegurando que la presencia del artista colombiano generó un fuerte revuelo entre todos los presentes.

Según contó, se trataría de una participación del músico en calidad de figura invitada, en la línea de los artistas internacionales que suelen sumarse al formato para interactuar con los participantes y el jurado. “Arden las cocinas. En este momento, Sebastián Yatra está en MasterChef”, confirmó Varela en su video.

La periodista no ocultó su asombro al imaginar la reacción de la conductora del ciclo: “Dios mío, no me quiero imaginar a Wanda después de Johnny Depp, ahora Sebastián Yatra”. La comparación se debe a la presencia reciente del actor en el canal, que generó enorme impacto mediático. Ahora, la llegada del intérprete de Tacones Rojos y Pareja del Año parece continuar esa línea de celebridades internacionales visitando el programa.

Una de las incógnitas que aún se mantiene es si, fiel a su estilo, Wanda le preguntará al colombiano por su pasado amoroso. El cantante mantuvo una relación con Tini Stoessel, la cual marcó una de las etapas en la vida de la artista.

El cantante colombiano grabó su
El cantante colombiano grabó su intervención en el reality culinario de Telefe

Más allá de esto, en su mensaje, Varela detalló que la producción global de MasterChef acostumbra convocar artistas que se suman a diferentes instancias del reality, acompañando tanto a los participantes como al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. La panelista fue clara respecto al rol que tendrá Yatra dentro del ciclo: “Va a estar en MasterChef. Suelen llevar figuras, artistas invitados, que acompañen a los jurados, que estén en alguna que otra cosa cocinando”, explicó. Y agregó: “Obviamente él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes”.

La visita del colombiano sería, según ella misma anticipó, una participación “linda y muy especial”, que la producción ya dejó grabada para su futura emisión. “Redondita les está saliendo. Todo divino Sebastián Yatra. A mí me encanta”, sostuvo la panelista, dando cuenta del entusiasmo que generó el arribo del cantante al certamen gastronómico.

Se espera que en los próximos días Telefe revele la fecha exacta de emisión del capítulo, pero el anticipo ya dejó servida la expectativa: MasterChef Celebrity vuelve a sorprender con invitados de peso mundial.

La presencia de Sebastián Yatra
La presencia de Sebastián Yatra en MasterChef Celebrity sigue la tendencia de invitados internacionales en el programa

Sebastián Obando Giraldo nació el 15 de octubre de 1994 en Medellín, Colombia. Desde pequeño se interesó por la música, y aunque vivió su infancia mayormente entre Colombia y Miami, pronto decidió enfocarse en su carrera artística. Con su estilo que fusiona baladas románticas, pop latino y reguetón, alcanzó la fama internacional en 2016 con el éxito “Traicionera”.

A lo largo de su trayectoria ha publicado álbumes como Mantra (2018), Fantasía (2019) y Dharma (2022), disco este último que le valió importantes reconocimientos en los Latin Grammy. Actualmente, con millones de reproducciones en streaming, giras internacionales y colaboraciones con grandes artistas, Yatra se posiciona como una de las figuras más destacadas del pop latino contemporáneo.

En los últimos años, Sebastián Yatra amplió su presencia más allá de la música: fue coach en La Voz Kids, participó como conductor en eventos internacionales y se convirtió en figura frecuente en premiaciones como los Latin Grammy y los Billboard Latinos. Además, incursionó en la actuación con la serie española Érase una vez… pero ya no y prestó su voz en producciones animadas.

Temas Relacionados

Sebastián YatraMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

La cantante le envió a la flamante conductora de La mañana con Moria un mensaje por el estreno de su programa. La reacción de La One

Lali Espósito elogió el lado

Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

Las tensiones entre los descendientes del célebre clan y los posteos de Marta y Macarena Fort y las declaraciones hoy de los hermanos John y Thomas abrieron un nuevo capítulo de distanciamiento y reclamos

Estallaron los cruces entre primos

Todos los ganadores argentinos en la Premiere de los Latin Grammy: emotivos discursos y profundas reflexiones

Fito Páez, Trueno, Conociendo Rusia y Ca7riel y Paco Amoroso fueron destacados por La Academia en las categorías de rock, rap/hip hop y música alternativa. A las 22 hora de nuestro país comenzará la Gala principal

Todos los ganadores argentinos en

La China Suárez apareció en un shopping, contó dónde será su entrevista y cómo está su relación con Mauro Icardi

La actriz despejó rumores sobre sus condiciones para entrevistas y anunció con quién hablará, luego de días de especulaciones y versiones cruzadas en el ambiente mediático

La China Suárez apareció en

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sábado a la noche, la diva contará con la presencia de Fabiola Yáñez, la ex mujer del presidente Alberto Fernández. Por su parte, Juana tendrá en su mesa a la actriz vasca Itziar Ituño (la policía de La casa de papel)

Quiénes son los invitados de
DEPORTES
Un cambio obligado, otro táctico

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

Mike Tyson aseguró que sabe por qué perdió contra Jake Paul: la razón por la que pidió la revancha

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

7 frases de Scaloni sobre el amistoso Argentina-Angola: cómo está Messi, el gesto de Mastantuono y la pregunta que lo sorprendió

TELESHOW
Lali Espósito elogió el lado

Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

Todos los ganadores argentinos en la Premiere de los Latin Grammy: emotivos discursos y profundas reflexiones

La China Suárez apareció en un shopping, contó dónde será su entrevista y cómo está su relación con Mauro Icardi

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Cuba: la dictadura

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

Estados Unidos advirtió de “consecuencias graves” para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Trump

Estados Unidos y Argentina anunciaron un histórico acuerdo comercial: qué incluye y cómo cambiará el vínculo bilateral

Bitcoin cayó por debajo de los USD 100.000 y confirma un giro bajista en los mercados cripto