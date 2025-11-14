Teleshow

Mario Pergolini alimentó los rumores sobre la posible salida de Soy Rada de su programa: “¿Se va?”

Conocido por su estilo directo, el conductor generó incertidumbre y risas al abordar en vivo a su compañero de Otro día perdido

Guardar
Mario Pergolini y una incómoda pregunta para Soy Rada (Otro Día Perdido. El Trece)

La jornada en el estudio de Otro día perdido comenzó con una pregunta inesperada que sorprendió tanto a los presentes como a la audiencia. Mario Pergolini, conductor del ciclo, abordó de manera directa los rumores sobre una posible salida del programa de Soy Rada. Con su estilo frontal, Pergolini lanzó un “¿Se va?”, que generó sorpresa y risas, pero también dejó en suspenso el futuro de uno de los integrantes del equipo.

La respuesta del mago fue inmediata, aunque no disipó las dudas. Optó por el humor y la ironía: “Yo no voy a hacer declaraciones. Van a hablar mis abogados”, lo que provocó carcajadas en el estudio y entre los oyentes. Esta reacción, lejos de aclarar la situación, intensificó la especulación y mantuvo la atención sobre el tema, ya que Rada evitó confirmar o negar los rumores. Cabe mencionar que las versiones apuntan a que el compromiso asumido por Aristarán para 2026, donde interpretará a Willy Wonka en el célebre musical Charlie y la fábrica de chocolate, pondría en riesgo su continuidad en el programa que comparte con Mario y Laila Roth.

Pergolini admitió desconocer detalles sobre la supuesta partida de su compañero. Compartió con el equipo y la audiencia que incluso en su entorno familiar el rumor había cobrado fuerza, relatando que su esposa le preguntó directamente si Rada dejaría el programa. “Me dice: ¿se va? Y le digo: no sé, no hablo de eso con él. No le pregunté cuando venía, le voy a preguntar cuando se va”, expresó el conductor, mostrando que la noticia había trascendido el ámbito radial y se había instalado en la conversación cotidiana.

Soy Rada y Mario Pergolini,
Soy Rada y Mario Pergolini, en pleno juego mediático sobre el futuro del mago (Captura TV)

Este episodio evidenció la dinámica interna de Otro día perdido, donde la espontaneidad y la informalidad predominan en la comunicación entre los integrantes. Pergolini reconoció que muchas veces desconoce quiénes serán los invitados hasta último momento, lo que explica su propia sorpresa ante la circulación de rumores y la falta de información precisa sobre los movimientos dentro del equipo.

Tras el intercambio, el programa retomó su ritmo habitual y se enfocó en la visita de Julieta Zylberberg, protagonista de la serie sobre la vida de Yiya Murano. Sin embargo, la pregunta sobre el futuro de Soy Rada permaneció sin respuesta, dejando a la audiencia expectante y sin certezas sobre la continuidad del humorista en el ciclo.

¿Soy Rada o soy Willy Wonka?

Agustín Rada Aristarán interpretará a Willy Wonka en el musical porteño

La llegada de Agustín Rada Aristarán al papel de Willy Wonka en la versión porteña de Charlie y la Fábrica de Chocolate promete renovar el panorama teatral de Buenos Aires. La producción, que prepara su estreno en el Teatro Gran Rex durante el invierno de 2026, representa un nuevo hito en la carrera del actor, quien asume el desafío de encarnar a uno de los personajes más emblemáticos de la literatura y el cine contemporáneos.

El proceso de selección de Aristarán para este rol responde a la búsqueda de un intérprete capaz de fusionar humor, emoción y creatividad, cualidades que el artista ha demostrado a lo largo de su trayectoria. La producción, a cargo de Ozono, MP y Los Rottemberg, apuesta por una estrategia que busca conectar con públicos de todas las edades, consolidando así la tendencia de grandes musicales familiares en la cartelera nacional. La elección de Aristarán no solo responde a su carisma y versatilidad, sino también a la intención de ofrecer una interpretación de Willy Wonka que combine ternura y extravagancia, elementos esenciales para un personaje tan enigmático como entrañable.

Agustín Rada Aristarán interpretará a
Agustín Rada Aristarán interpretará a Willy Wonka en el próxim musical porteño (Gentileza Soy Prensa)

La puesta en escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se perfila como uno de los acontecimientos más destacados del próximo año en Buenos Aires. La historia, inspirada tanto en la célebre novela de Roald Dahl como en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, mantiene su anclaje en el universo fantástico de Charlie Bucket y el excéntrico chocolatero.

El fenómeno internacional de este musical se remonta a su estreno en el West End londinense en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, y su posterior desembarco en Broadway y la gira por Estados Unidos. Ahora, la versión argentina busca redoblar la apuesta, iniciando la búsqueda de un nuevo elenco infantil y diseñando una propuesta que combine música, danza, actuaciones en vivo y una imaginación desbordante.

Temas Relacionados

Otro día perdidoMario PergoliniSoy RadaRumores en programas de radioJulieta Silverberg

Últimas Noticias

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

En una gala especial, los habituales jurados se mezclaron con los concursantes y pusieron a prueba sus conocimientos. Bromas, cruces y una definición tensa

Batalla de egos y sabores

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Los artistas argentinos brillaron en la ceremonia realizada en Las Vegas por sus canciones y sus looks, pero también por sus palabras

El emotivo discurso de Paco

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

El periodista describió el contraste entre su personalidad y la de su pareja, resaltando cómo el vínculo con la artista le permitió descubrir nuevas formas de bienestar

Pedro Rosemblat habló de la

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

La pareja eligió el fenómeno de la cartelera porteña para mostrarse relajada y feliz, con detalles de exclusividad y una ovación que trascendió las tablas

Wanda Nara y Martín Migueles

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

La modelo y conductora reveló en #TeRecomiendoUnLibro cuál fue la novela que la ayudó replantearse decisiones, vínculos familiares y el modo en que enfrenta los giros inesperados de la vida

Luli Fernández y el libro
DEPORTES
La explicación de Alpine tras

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

Los Pumas dieron a conocer su formación para enfrentar a Escocia en un duelo trascendental rumbo al Mundial 2027

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Dimitar Berbatov, resiliencia y fútbol: el secuestro que cambió su vida antes de llegar a Manchester

TELESHOW
Batalla de egos y sabores

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania volvió a derribar misiles

Ucrania volvió a derribar misiles hipersónicos y balísticos tras recibir nuevos Patriots

“Una cloaca de dimensiones extraordinarias”: el diagnóstico de Rodrigo Paz sobre el estado institucional de Bolivia

Números preocupantes para China: tuvo el menor crecimiento industrial y de ventas en más de un año

Roma vibra con Bienalsur en el imponente Auditorium Parco della Musica con una muestra que desafía los sentidos

Cómo las algas ayudaron a que la vida marina sobreviviera a la mayor extinción de la Tierra