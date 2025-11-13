La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron si recibiría a la China Suárez en su programa

Mario Pergolini habló de si entrevistará a la China Suárez y sorprendió con su respuesta (Video: Otro Día Perdido. El Trece)

La posibilidad de que La China Suárez visite el programa de Mario Pergolini generó una serie de bromas y especulaciones entre el conductor y su equipo, quienes aprovecharon la ocasión para desplegar su humor característico y sumar a otras figuras de la farándula argentina a la conversación. El intercambio, marcado por risas y comentarios ingeniosos, reflejó el ambiente distendido que suele reinar en los espacios de entretenimiento argentino.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini, en medio de una charla con sus compañeros, preguntó en tono jocoso: “¿La China dónde va a ir?. Vieron que está en todos lados ahora. ¿Dónde va a ir la China?”. Esta consulta sirvió de disparador para que el equipo especulara sobre la posibilidad de que la actriz se presentara en el programa, uno de los tantos rumores que circularon durante la jornada del miércoles, luego de las fallidas visitas de la actriz tanto a Luzu como a Olga.

Soy Rada, uno de sus coequipers, sugirió: “¿Acá viene?”, a lo que Pergolini respondió con ironía sobre las condiciones en casa: “Mi mujer no me deja, no... Me dijo que de todo, todo, hasta, hasta la China llegamos”, lo que provocó risas entre los presentes.

La posible visita de La China Suárez al programa de Mario Pergolini desata bromas y especulaciones en el estudio.

La conversación se volvió aún más relajada cuando Leila Roth, otra de las voces del equipo, propuso una alternativa: “De última vos no vengas y que venga ella”, generando nuevas carcajadas y permitiendo que la charla derivara en la inclusión de otros nombres del espectáculo argentino.

Pergolini, sumando al juego, mencionó la posibilidad de que La China Suárez asistiera acompañada de Mauro, y calificó la escena como “Susanesca”, en alusión a los clásicos programas de Susana Giménez donde las sorpresas y los invitados inesperados eran habituales.

El clima de broma se intensificó con la intervención de Rada, quien susurró: “La tenemos a Wanda escondida ahí”, y Pergolini imaginó una entrada repentina de la conductora de MasterChef, seguida por la llegada de Pampita, Vicuña y Nicolás Cabré, con los hijos de estos corriendo por el estudio. Leila, sumando a la fantasía, sugirió traer un inflable para la ocasión, mientras Rada pidió a Mimí, la productora, que se encargara de organizar semejante reunión.

Mario Pergolini y su equipo mencionan a celebridades como Wanda, Vicuña y Nicolás Cabré, Mauro Icardi en una fantasía televisiva

El intercambio concluyó con entusiasmo y resignación, cuando Mario Pergolini expresó el deseo de concretar esa jornada repleta de celebridades, solo para reconocer, entre risas y aplausos, que la idea quedaría en la imaginación colectiva del equipo.

Una vuelta polémica

El regreso de Eugenia la China Suárez a la Argentina, tras una estadía de cincuenta días en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, estuvo marcado por una serie de controversias que involucraron tanto a su entorno profesional como personal. La actriz, que volvió al país para el lanzamiento de una nueva serie en una plataforma de streaming, se vio envuelta en una polémica por la suspensión de una entrevista en Luzu TV y, en medio de la discusión pública, lanzó duras críticas contra Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores.

La expectativa por la presencia de la China Suárez en el programa Antes que Nadie de Luzu TV se desvaneció cuando la entrevista fue cancelada, lo que generó una ola de especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión. Mientras circulaban distintas versiones, Diego Leuco, conductor del ciclo, salió a aclarar la situación, aunque la palabra de la actriz aún no se había escuchado. Fue en la madrugada, a través de su cuenta de X, donde Suárez decidió exponer su versión de los hechos y responder a los rumores.

La China Suárez dio su versión de la entrevista que no fue en Luzu

En su descargo, la actriz de Linda negó haber impuesto condiciones para la entrevista y explicó que su preferencia era ser entrevistada por Leuco, con quien ya había compartido una charla años atrás. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie dice Nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien”, escribió Suárez, subrayando que la elección del periodista fue personal y no una imposición.

La actriz atribuyó el malentendido a la intervención de múltiples intermediarios en la organización de la nota. “Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente. En fin, un malentendido que se podría haber evitado, pero puede pasar”, expresó en la red social.

La China Suárez tomó una drástica decisión con respecto a Nico Occhiato tras la polémica por la suspensión de la entrevista para Luzu TV (Instagram)

Además, abordó los rumores sobre la supuesta negativa de un canal competidor, Olga, a recibirla. Según Suárez, “Con respecto a Olga, sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden”.

Diego Leuco enfrentó sobre las versiones de la cancelación de la entrevista a la China Suárez

En paralelo, surgieron especulaciones sobre la decisión de Nico Occhiato, conductor y dueño del canal, de no aceptar la nota en su propio programa. Aunque Occhiato argumentó que su agenda estaba cerrada desde hacía tiempo, en redes sociales se sugirió que la verdadera razón era la presencia de Ángela Torres en el panel.

La China Suárez desmintió cualquier conflicto con Torres, a quien tiene bloqueada en redes sociales, y aclaró: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”.

El vínculo entre Suárez y Torres se remonta a sus relaciones con Rusherking: primero fue pareja de la China y, tiempo después, de Torres. Aunque no hubo superposición en las relaciones, la actriz de Casi Ángeles optó por bloquear a Torres en redes, decisión que, según sus palabras, no responde a un conflicto vigente.

El regreso a la Argentina de la China, también estuvo motivado por la entrega de sus hijos al actor chileno para que pasaran unos días con él, incluso durante su cumpleaños. La actriz denunció que Vicuña habría filtrado información privada sobre sus hijos y criticó su exposición mediática: “De hecho se le pidió (a Vicuña) hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que el llorar en cámara”, manifestó Suárez en X, evidenciando su malestar.

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La serie de declaraciones de la China Suárez en redes sociales no solo buscó aclarar los motivos detrás de la fallida entrevista en Luzu TV, sino que también puso en primer plano las tensiones familiares y profesionales que rodean a la actriz, quien se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública.