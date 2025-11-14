Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

Fito Páez deslumbró con su show en la ceremonia de los Latin Grammy

En una velada soñada para los argentinos, en la cual diversas figuras de la música nacional fueron premiados por sus discos y canciones en la 26ª edición de los Latin Grammy, Fito Páez y Trueno se robaron todas las miradas durante sus presentaciones en vivo. El rosarino y el rapero oriundo de La Boca brillaron sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En los primeros minutos de la ceremonia, el intérprete de “11 y 6” se subió al escenario para brindar color a la noche al ritmo de su nuevo éxito “Sale el sol”. El músico inició en el piano mientras una banda compuesta por bajo, guitarra acústica, teclados y coros lo acompañaba.

Fito Páez lucía un saco de cuadros grandes en tonos amarillo, negro y azul oscuro, que presentaba líneas gruesas formando un patrón geométrico regular. Debajo del saco se observaba una camisa negra de cuello estándar y botones ocultos. Su pelo, corto en los costados y más largo en la parte superior, reflejaba su rebeldía y soltura.

Luego llegó el turno de Mateo Palacios Corazzina, nombre real de Trueno. El joven inició su presentación con Fresh. Mientras él se movía por el escenario, a su espalda, una banda lo acompañaba con teclados, guitarras, trompetas, saxofón y batería, expandiendo el sonido del artista y generando una sensación única entre los presentes.

Tras el término del primer tema, Trueno le dio la bienvenida a Akapellah, con quien interpretó “Parriba”. El argentino lucía un conjunto monocromático negro compuesto por una camisa de manga larga y pantalones holgados de corte amplio. Usaba un sombrero tipo pescador del mismo color, cubriendo parcialmente el pelo y la frente. Además, el joven calzaba zapatillas deportivas blancas que contrastaban con la vestimenta oscura.

Hacia el final de la ceremonia, Ca7riel y Paco Amoroso se robaron todas las miradas con su show. El dúo argentino sorprendió a propios y extraños al interpretar en vivo canciones como “Impostor”, “#Tetas”, “La que puede, puede” y “El día del amigo”.

Los jóvenes comenzaron cantando frente a unas máquinas de coser, en las cuales parecían producir los elementos con los cuales se vistieron en el famoso Tiny Desk: los corazones rojos con la leyenda “te amo” y el gorro peludo de color celeste. Al término del primer tema, los artistas se pusieron de pie y un grupo de fisicoculturistas se sumaron al escenario para continuar con la mano de obra.

Para el tercer tema, Ca7riel y Paco se ubicaron entre sus músicos en la montaña de corazones y sombreros. “Las Vergas, esta noche, los Grammys son nuestros. Estamos desde la cima”, expresó Amoroso, para luego cerrar con su cuarto tema. A sus pies, la cámara enfocaba a Karol G aplaudiendo.

La gala, celebrada en el Mandalay Bay South Convention Center y el MGM Grand Garden Arena, reunió a una constelación de figuras de la música latina. Entre los confirmados para actuar y presentar premios estuvieron Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Morat y Nathy Peluso. La lista se completó con Grupo Frontera, Aitana, Kacey Musgraves, Liniker, Rauw Alejandro, DannyLux, Ivan Cornejo, Joaquina, Carín León, Elena Rose, Fuerza Regida, Chuwi, Kakalo y Raphael, quien fue homenajeado como Persona del Año 2025 por su trayectoria de más de seis décadas. La transmisión en vivo de la Academia Latina de la Grabación permitió que la audiencia internacional siguiera cada momento de la premiación y las actuaciones, que abarcaron géneros como pop, rock, jazz, hip-hop y música alternativa.

En este contexto, Fito Páez se destacó al recibir el premio a Mejor Álbum de Rock por su trabajo Novela. Al subir al escenario, el músico rosarino agradeció a sus colaboradores Gustavo Borner y Diego Olivero, y expresó su satisfacción por haber creado un álbum extenso y narrativo en tiempos dominados por la inmediatez digital. “La música sigue vive y va a seguir viva por siempre”, afirmó Páez, subrayando la vigencia del arte de contar historias a través de la música. Más adelante, el artista volvió a ser llamado al escenario, esta vez para recibir el galardón a Mejor Canción de Rock por “Sale el sol”. En su discurso, Páez reflexionó sobre la situación global y el poder de la música para unir a las personas: “Que salga el sol por favor en este mundo, que está ardiendo, cayéndose a pedazos... que vuelva el amor, la amistad, que los corazones se juntan a través de la música”.

Por su parte, Trueno fue reconocido en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop, consolidando el lugar del rap argentino en la escena internacional. Al recibir el premio, el joven artista dedicó el logro a su abuela Solange, quien falleció en enero y cuyo cumpleaños coincidió con la fecha de la ceremonia. “El rap de Argentina está en la casa y este premio se lo dedico a mi abuela”, expresó Trueno, resaltando el valor de las raíces familiares y barriales en su música.

En otro de los pasajes de la ceremonia, la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy vivió un momento inolvidable cuando la conductora anunció: “Esta dama, ella es una lady, ha definido una era y abierto caminos para todos. Con más de cinco décadas brillando como una embajadora de la música altina, su legado sigue vive y en constante reinversión. Hoy junto a la nominada Nathy Peluso la celebramos, ella es Gloria Estefan”.

Juntas, las artistas dieron vida al tema “Chirriqui Chirri”, perteneciente al álbum Raíces de Estefan, en el cual la cantante colabora con la argentina.