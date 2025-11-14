El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

El misterioso encuentro de Gonzalo Gerber en la vía pública (Video: Instagram)

Gonzalo Gerber sorprendió a sus seguidores con una serie de historias en Instagram que rápidamente llamaron la atención. El bailarín compartió un episodio tan inesperado como curioso: mientras caminaba por la calle, sintió “algo” en su mano y, al mirar, descubrió que una pequeña araña se había posado sobre su piel. La secuencia, registrada por él mismo, dio pie a un relato lleno de humor, simbolismos y lecturas personales.

La primera imagen mostraba su muñeca con una pulsera plateada y, sobre ella, la diminuta araña. Gerber lo acompañó con una frase que parecía salida de una película de superhéroes: “Onda vas caminando por la calle y sentís algo en la mano, te mirás y… paraparaparahhhh…”. Ese toque irónico marcó el tono de toda la historia: más que alarma, lo que despertó fue intriga.

El bailarín documentó en redes sociales cómo una pequeña araña recorrió su mano, antebrazo, torso y cuello

En los siguientes clips, Gonzalo mostró que la araña no se quedó solo en su mano. El insecto —que se veía pequeño pero insistente— terminó recorriendo distintas partes de su cuerpo: el antebrazo, el torso, incluso la zona del cuello. Cada video registraba una nueva “escala” de la inesperada visitante, que parecía decidida a no bajarse. “Me siguió hasta mi casa, no se bajó en ningún momento”, reveló.

Lejos de reaccionar con miedo o disgusto, Gerber lo relató con naturalidad y un dejo de fascinación. Y para cerrar la secuencia, publicó una historia distinta al resto: un texto extenso sobre los posibles significados de que una araña se suba al cuerpo. Allí, sin adjudicarse una postura concreta, enumeró interpretaciones espirituales, psicológicas y biológicas sobre este tipo de episodios.

Gerber acompañó las imágenes con reflexiones sobre los posibles significados espirituales, psicológicos y biológicos del encuentro

“Que una araña se te suba puede tener varios significados”, comenzaba la reflexión, seguida de una explicación que abordaba diferentes miradas: desde las creencias espirituales que la vinculan con la buena fortuna, la prosperidad o la protección, hasta interpretaciones psicológicas vinculadas a momentos de reevaluación emocional. También incluyó la opción más simple: que, biológicamente, la araña estuviera buscando un lugar cálido o una superficie para desplazarse.

Recientemente, el actor y bailarín se presentó en los Premios Hugo 2025, donde ganó un premio como Mejor interpretación masculina en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show, y allí se habló por primera vez de la gran repercusión que generó la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky y expareja de Gerber.

Gonzalo Gerber rompió el silencio tras el romance de Dai Fernández y Nico Vázquez y les deseó felicidad a ambos (Video: LAM, América TV)

Con un tono sereno y lejos de cualquier escándalo mediático, el artista decidió referirse públicamente por primera vez al nuevo vínculo de su ex y dejó en claro que prefiere transitar esta etapa con calma y respeto. Las cámaras de LAM (América TV) fueron en busca de su palabra y él respondió con amabilidad pero sin intención de alimentar la polémica. “No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para contestar ese tipo de preguntas”.

Ante la insistencia de la cronista, que le recordó que él mismo había hecho una publicación en sus redes tras la noticia, Gerber volvió a responder sin sobresaltos. “Sí, la mejor”, dijo, con una sonrisa. Y agregó: “No sentí ninguna necesidad de publicar algo. Le deseo lo mejor”. El intercambio, breve pero sincero, dejó en claro su decisión de no confrontar. Incluso cuando le mencionaron que había dejado de seguir en redes a su ex y a Vázquez, se limitó a explicar: “Es lo más normal que puede pasar en una relación. Se termina y se termina, ya fue”.

A lo largo de la conversación, Gerber mantuvo su estilo pausado y reflexivo. Cuando le preguntaron si se había sentido desilusionado o sorprendido por la rapidez con la que su ex rehízo su vida, el bailarín fue tajante: “No sé, qué sé yo. Es responsabilidad de cada uno. Yo no soy el que está contando la película”. Y, una vez más, remarcó: “Le deseo lo mejor, en serio, a los dos. Felicidad absoluta”.