La China Suárez apareció en un shopping, contó dónde será su entrevista y cómo está su relación con Mauro Icardi

La actriz despejó rumores sobre sus condiciones para entrevistas y anunció con quién hablará, luego de días de especulaciones y versiones cruzadas en el ambiente mediático

La China Suárez confirmó su entrevista con Mario Pergolini tras la polémica por Luzu TV y OLGA

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática en medio de la polémica por su frustrada participación en distintos canales de streaming. Tras varios días de versiones cruzadas, la actriz fue abordada por la cámara de A la tarde (América TV) mientras paseaba por un shopping porteño junto a Mauro Icardi y las hijas del futbolista, y decidió responder —aunque brevemente— sobre su presente sentimental, laboral y sobre los rumores que la vincularon a supuestas exigencias para conceder entrevistas.

Rodeada de movimiento en los pasillos del centro comercial, la actriz contestó con su estilo directo y sin rodeos. Primero, el cronista Oliver Quiroz quiso saber cómo estaba su relación con el futbolista y cómo era la convivencia familiar durante su visita al país. “Bien, estamos muy bien, gracias”, respondió Eugenia con una sonrisa, dejando en claro que, puertas adentro, la pareja atraviesa un buen momento pese al revuelo mediático.

Luego, la pregunta inevitable: ¿es cierto que habría exigido la presencia de Nico Occhiato para aceptar una entrevista en Luzu TV? “No, no”, contestó tajante, desmintiendo cualquier condición previa y dejando sin sustento la versión que había recorrido redes y programas de espectáculos.

La actriz desmintió haber exigido
La actriz desmintió haber exigido la presencia de Nico Occhiato para aceptar una entrevista en Luzu TV

La aparición pública coincidió con la difusión de imágenes que mostraban a Icardi, la China y las hijas de Wanda Nara de compras en el Paseo Alcorta. En los videos, las niñas se las veía caminando y patinando entre los locales junto a la actriz. Desde LAM, donde se viralizaron las primeras imágenes, remarcaron la naturalidad con la que la pareja se movió por el shopping.

Pero además, Paula Varela aportó un dato que sorprendió al panel de Intrusos: según contó, las hijas de Wanda no se comunicaron con su mamá durante el primer día con su padre. “No hablaron con la madre el primer día, ni la primera noche. No tuvieron la necesidad”, señaló, asegurando que el encuentro entre Mauro y las niñas transcurrió con total tranquilidad.

La relación entre la China
La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa un buen momento pese al revuelo mediático

Quien también habló fue la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, que detalló cómo se gestó el reencuentro después de casi cinco meses sin verse. “El encuentro fue hermoso. ¿Pero sabés la logística que hubo atrás de este encuentro? Es decir, conseguir las autorizaciones del club. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo”, explicó en Bondi Live con Ángel de Brito. La abogada también aclaró que Icardi no tuvo responsabilidad en que las niñas faltaran al colegio durante esos dos días. “No, no las hizo faltar. Las nenas también querían estar con el papá. Que dos días no fueran al colegio tampoco era muy grave”, sostuvo.

Sin embargo, el foco del momento estaba puesto en otro frente: el escándalo por las entrevistas fallidas. Entre rumores, desmentidas y acusaciones cruzadas entre Luzu TV y OLGA, surgió finalmente la confirmación más esperada por el ambiente mediático. Ante la consulta de una fan en el estacionamiento, la actriz decidió despejar dudas. “Sí, sí. Mañana en Pergolini”, respondió al ser preguntada sobre si hablaría con el histórico conductor. Este viernes 14 de noviembre a las 22:30, la entrevista de la actriz podrá ser vista a través de la pantalla de Eltrece.

Cabe recordar que la actriz volvió al país para el lanzamiento de una nueva serie en una plataforma de streaming. Eugenia volvió junto a sus hijos menores y su pareja, Mauro Icardi, tras una estadía de 50 días en Turquía. En las últimas horas, se vio envuelta en una polémica por la suspensión de una entrevista en Luzu TV y, en medio de la discusión pública, lanzó duras críticas contra Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores.

