El conmovedor testimonio de Marta González: “No temo a la muerte, me voy a encontrar con la gente que quiero”

La actriz Marta González, en una charla con Oscar "Cholo" Gómez Castañón, habló de su lucha contra el cáncer y del miedo a la muerte

Marta González tuvo una conmovedora charla en Desde el alma, el programa que conduce Oscar “Cholo” Gómez Castañón en Radio Rivadavia. La reconocida actriz argentina, próxima a cumplir 81 años (apenas le faltan dieciseis días), profundizó durante la charla en su experiencia personal con el cáncer, una enfermedad que ha enfrentado en varias ocasiones. “Estoy cansada, la verdad. Le pedí a mi oncóloga que me cambie la quimio que me daban en vena, que me hizo, por otra parte, muy bien. Pero sufría mucho porque ya no tengo venas. Las tengo muy finitas”, relató la actriz en el programa, recordando que por su tipo de sangre siempre decía presente en las campañas de donación.

Actualmente, contó, sigue un tratamiento de quimioterapia oral, lo que le permite mayor comodidad en su día a día. “Estoy todo el día con sueño. Estoy cansada. Pero estoy mejor y eso me da fuerza para seguir”, reiteró, destacando la importancia de la resiliencia y el apoyo afectivo en los momentos difíciles.

González recordó cómo una terapeuta le introdujo el concepto de resiliencia hace más de quince años, mucho antes de que se popularizara en el país. “Dar y recibir amor es lo único que salva, es lo único que te puede rescatar de una depresión, de una enfermedad”, aseguró.

Pero la conversación con Gómez Castañón se puso especialmente íntima cuando dejó conocer su profunda fe al revelar su visión sobre el final de la vida. “No le tengo miedo a la muerte”, sentenció con seguridad. Y añadió su ilusión en un reencuentro con sus seres queridos fallecidos. “Tengo la esperanza de que me voy a encontrar con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con la gente que quiero”, expresó.

La fe ocupa un lugar central en la vida de González, quien sostuvo que su relación con Dios le ha permitido sobrellevar los momentos más difíciles. “Dios es padre. Y vos con tu viejo, cuando te enojás, discutís. Yo me ponía a discutir con Dios, pero sabiendo que siempre Dios iba a estar de mi parte. Eso es la fe que tengo y es la fe que me permite ser como soy”, explicó la actriz, que también hizo una referencia especial a su hermano Gerardo, a quien recordó como un gran productor y figura clave en su vida, ya que fue quien le abrió el universo de la actuación al llevarla de su mano a la televisión.

En el plano profesional, Marta González atraviesa un momento activo y desafiante. Actualmente protagoniza la obra Negociemos... Una historia de amor junto a Rodolfo Ranni, con funciones en distintas ciudades del país, mientras se preparan para la temporada de verano en Villa Carlos Paz. La actriz valoró especialmente el trabajo junto a Ranni, a quien describió como “digno de aplaudir” por su energía y talento a los 88 años. “Es tan buen actor, que yo de pronto me quedo mirándolo y me olvido que estoy actuando”, confesó.

Al cierre de la entrevista, sobre una observación de Gómez Castañón sobre la fuerza que transmite cuando a otros en su situación los encontraría “quebrados”, González compartió una reflexión sobre su propósito actual: “Sí, eso me decía mi hermana María Esther, que es la más chiquita: ‘Marta, vos no te das cuenta’, ¿no?. Pero sí sé que le hago bien a mucha gente. Viste que ahora soy pelada, sin maquillaje y tengo ciento siete mil seguidores en Instagram. Y yo digo: “¿Pero por qué?”. Y te juro por Dios que no compré ni uno (risas). Mira si voy a comprar, una jubilada por la mínima. Así que me emociona mucho, y una de las cosas por las que no me quisiera morir en este momento es porque yo tengo que seguir ayudando a la gente. Eso me parece que me pide Dios".