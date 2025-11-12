Teleshow

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows de Oasis: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

El cantante británico arribó en medio de la noche al aeropuerto de San Fernando; el que no se muestra por ahora es Noel

Liam Gallagher llegó a la Argentina para sus dos shows en el estadio de River Plate (Video: Instagram)

El regreso de Oasis a la Argentina genera un furor difícil de igualar y transforma a Buenos Aires en uno de los epicentros globales del fenómeno británico. Liam Gallagher, el carismático vocalista de la banda, llegó al país en la antesala de los shows que Oasis ofrecerá este fin de semana (15 y 16 de noviembre) en el Estadio River Plate como parte de la gira mundial Oasis Live’25, marcando el reencuentro con el público argentino tras la separación de los hermanos Gallagher en 2009.

A dieciséis años de su último show en el Monumental, la expectativa se renovó con la presencia de Liam, que aterrizó en el aeropuerto de San Fernando y, apenas puso un pie en Buenos Aires, se mostró cercano y distendido con decenas de fans que lo esperaron durante horas. Firmó autógrafos, se sacó fotos y conversó con los seguidores, imágenes y videos que se viralizaron y reforzaron el lazo inquebrantable entre la banda y su público local.

La ovación espontánea y el entusiasmo de los fanáticos no tardaron en replicarse en redes sociales, donde se multiplican las anécdotas de quienes lograron un saludo, una firma o una instantánea con el músico.

Al bajar del avión, Liam
Al bajar del avión, Liam se tomó unos minutos para estar con los fanáticos que se presentaron en San Fernando (X)

Sin embargo, una de las grandes incógnitas que atraviesan la gira recae en la ausencia pública de Noel Gallagher, que aún no fue visto en actividades previas ni junto a su hermano. Las especulaciones sobre un posible reencuentro arriba del escenario, en medio de la extensa separación que marcó el final original de la banda, suman tensión y expectativa entre los miles que agotaron entradas en tiempo récord.

Según se pudo saber por las distintas versiones que circularon, los hermanos no se van a hospedar en el mismo hotel, buscando evitar roces y mantener la armonía hasta el gran show, lo que alimenta el misterio alrededor del reencuentro escénico.

Mientras se multiplican los rumores sobre los lugares que los Gallagher podrían visitar y crecen las conjeturas sobre recorridos gastronómicos y paseos turísticos, la ciudad se prepara para corear nuevamente himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, y celebrar uno de los regresos musicales más esperados de la temporada.

El vínculo entre Oasis y el público argentino, forjado en noches épicas y canciones inolvidables, promete escribir un nuevo capítulo este fin de semana en el Monumental, con la promesa de que la magia y el furor estén asegurados. Tanto es así que en su cuenta de X se mostró emocionado por volver a reencontrarse con el público argentino.

Oasis ofreció su último show en Argentina en el estadio Monumental de River en mayo de 2009

La última vez que la banda británica fue una noche de otoño en Buenos Aires, hace 16 años, el cielo despejado sobre Núñez sirvió de antesala para un acontecimiento que todavía resuena hasta el día de hoy.

Liam y Noel se presentaron por última vez en Argentina ante más de 45 mil personas en el Estadio Monumental de River Plate. Lo que no sabían los fans, ni la banda, ni la prensa, es que aquella velada sería el último show de Oasis en el país antes de una separación que, durante más de una década, pareció definitiva.

Con un repertorio que combinó lo más celebrado de su discografía con las composiciones de su último álbum Dig Out Your Soul, el grupo ofreció un espectáculo que, con el paso del tiempo, adquirió una dimensión histórica. Este 2025, cuando Oasis finalmente regrese a los escenarios tras más de 15 años, muchos volverán la vista atrás hacia esa noche de 2009, una despedida involuntaria, marcada por la euforia, la emoción y un público que, fiel a su reputación, hizo de aquel recital uno de los más inolvidables que tuvo la banda fuera del Reino Unido.

Fueron más de 45.000 los fanáticos que coparon el estadio Monumental, una cifra que superó las convocatorias anteriores del grupo en el país y que se repetirá este fin de semana.

