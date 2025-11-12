La emotiva anécdota que provocó que Homero Pettinato quisiera regresar con Sofía Gonet

La anécdota de Oscar Mediavilla que provocó que Homero Pettinato quisiera volver con su expareja

A cuatro meses de su separación, Sofía Gonet y Homero Pettinato parecen haber dejado atrás su ruptura y se muestran enfocados en una nueva etapa de sus vidas. O al menos, eso parecía hasta este miércoles cuando una emotiva historia de amor provocó en el influencer un fuerte impulso por escribirle a su expareja.

Todo sucedió al aire de Faltan Varones (Olga) cuando el equipo recibió a Oscar Mediavilla en su programa. “Una historia muy linda que quiero que la compartas. Que es con Patricia. La historia de cuando iban a divorciarse”, comentó Pedro Alfonso para darle el pie al productor para que contara su relación con la cantante.

Acto seguido, Oscar recordó: “Ese día no fue un día bueno, porque yo abrí la camioneta mía y me cag...una paloma, por ejemplo. Le mandé con la franela, o sea que hice una... Y fui así y con un ramo de flores. Y cuando llegué, ella me dijo: ¿Y qué es el ramo de flores?. Le dije: “Esto es por todos los años que fuimos felices”. Yo sé que ustedes...”.

Homero Pettinato mostró su entusiasmo por retomar su relación con Sofía Gonet

Fue entonces cuando Homero Pettinato interrumpió al invitado y afirmó de forma exagerada en voz alta: “No, tengo que volver con mi ex. Yo sé lo que significa esto. Eso es lo que me está queriendo decir él”. Inmediatamente, sus compañeros buscaron frenar su impulso al grito de: “No, no, no”.

Sin embargo, uno de los panelistas se puso del lado del joven: “Yo te banco. Mandale un mensaje”. Mientras intentaba tomar su teléfono, algunos de sus compañeros buscaron detenerlo y forcejearon con él. “Ya por favor. Por los años, por los cinco meses que fuimos felices. No me toquen”, expresó entre gritos Pettinato, desesperado por contactar a La Reini.

Entre risas, uno de sus compañeros lanzó un irónico comentario, refiriéndose a uno de los argumentos de la joven para terminar la relación: “Decile que ya no hay ratas en la casa”. Sin embargo, en el otro extremo, otro de los panelistas lo desalentó y dijo: “No, porque después nos lo fumamos nosotros”. Para cerrar, Alfonso culpó a Mediavilla por la descontrolada situación: “Todo es por culpa de Oscar”.

Sofi Gonet habló de Homero Pettinato

Días atrás, en el set de Masterchef Celebrity Argentina, la tensión no solo surgió por los desafíos culinarios. Sofía “La Reini” Gonet fue consultada en vivo sobre su reciente ruptura con Homero Pettinato. El tema, que ya había generado revuelo en TikTok por las declaraciones de la influencer, irrumpió en la pantalla cuando la conductora Wanda Nara abordó el asunto durante la emisión del programa.

La exposición pública de la separación entre Gonet y Pettinato comenzó en el ámbito digital. Sofía, conocida por su franqueza en redes, compartió en un video viral detalles de la conflictiva convivencia con su exnovio. “Ya conté todo en TikTok”, respondió la influencer cuando Nara le preguntó sobre el vínculo. En ese material, Gonet relató episodios que captaron la atención del público: desde la convivencia con una rata en la casa porque Pettinato se negó a retirarla, hasta intentos de uso no autorizado de su tarjeta para compras personales. “Yo pagaba casi todo, incluso los viajes y las salidas”, afirmó en su testimonio digital, dejando en evidencia un marcado desequilibrio en la relación.

La lista de situaciones incómodas incluyó relatos sobre hábitos de higiene que la incomodaron, como comer en la cama, manchar las sábanas y no cambiarlas, o limpiarse las manos en su propio cabello. Además, señaló la falta de interés de Pettinato en participar en eventos importantes para ella: “No sólo yo organizaba todo; tampoco le interesaba ir a mis cumpleaños ni a ningún evento importante”, expresó en su video.

Tras la viralización de estas declaraciones, Homero Pettinato negó categóricamente las acusaciones. El exnovio buscó despejar su nombre de las redes sociales, aunque evitó entrar en detalles adicionales sobre los señalamientos de Gonet.

En el set de Masterchef, la situación personal de Sofía volvió a ser tema de conversación. Bajo la presión de las cámaras y la mirada de Wanda Nara, la influencer admitió que, a pesar de todo, le gustaría retomar la relación. Sin embargo, reafirmó sus denuncias y dejó claro que no desea seguir hablando del tema: “Lo último que quiero el día de hoy, en esta situación, es hablar del pelotudo de mi ex”. Ante la pregunta directa de Nara sobre si sentiría celos si Pettinato estuviera con otra persona, Gonet respondió: “No, ya me curé de espanto y él también”.

A pesar de los conflictos y las declaraciones cruzadas, la relación entre ambos parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Sofía Gonet aseguró que, tras llegar a un acuerdo, la convivencia hostil quedó atrás y ahora mantienen una relación amistosa, mostrando que incluso los vínculos más turbulentos pueden transformarse con el tiempo.