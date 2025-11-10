Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

Pampita Ardohain vivió el Superclásico en La Bombonera junto a su hijo Beltrán y un amigo, disfrutando la pasión de Boca Juniors

La Bombonera volvió a vibrar este domingo con una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Con las tribunas colmadas y un clima de fiesta, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se impuso 2-0 con goles de Exequiel “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel, resultado que lo dejó como líder de la Zona A y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Entre los más de cincuenta mil hinchas que dijeron presente en el estadio, una figura acaparó las miradas: Pampita, quien vivió una experiencia increíble en La Bombonera desde la tribuna, rodeada de alegría, colores y pasión.

La modelo llegó acompañada de su hijo Beltrán Vicuña, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y un amigo del pequeño, con quienes compartió toda la jornada. Desde temprano, la conductora de Los 8 escalones se mostró entusiasmada con la previa del partido y posó frente al estadio con una gran sonrisa.

En las imágenes, se la ve luciendo la camiseta azul y oro con detalles dorados, un jean negro, anteojos de sol y el cabello suelto. A su lado, Beltrán y su amigo también vistieron los colores del club, uno con la indumentaria alternativa y el otro con una remera negra con estampa. Juntos posaron sonrientes con el estadio de fondo, en una foto que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Una vez dentro del estadio, Pampita registró cada momento del partido: desde el recibimiento del equipo, con las banderas desplegadas y los papelitos cubriendo el cielo, hasta los festejos de los goles que marcaron el triunfo. En sus historias mostró el fervor de las tribunas, el canto incesante de “La 12” y la emoción del público xeneize.

Durante el encuentro, la conductora se mantuvo de pie, siguiendo cada jugada con entusiasmo, mientras Beltrán y su amigo celebraban los avances del equipo. En una de las selfies que compartió, se la observa radiante, con el campo de juego de fondo y la sonrisa que la caracteriza. En otra, levantando la mano en señal de festejo frente al estadio, justo al atardecer, con la Bombonera iluminada detrás. Las imágenes reflejan una faceta distinta de Pampita, menos glamorosa y más espontánea: una mamá disfrutando del fútbol con su hijo, mezclada entre los hinchas. La jornada tuvo el tono de una salida familiar perfecta, combinando la pasión deportiva con el vínculo cercano que mantiene con el niño.

La publicación superó rápidamente los 100 mil “me gusta” y se llenó de comentarios. “Dios, te amo. Sos todo lo que está bien”, “Qué linda. Tan feliz” y “Te ves bonita y hermosa en todas las fotos”, fueron algunos de los mensajes que recibió. Muchos fanáticos del club también le dieron la bienvenida: “Bienvenida al templo, Pampita”, le escribió un seguidor, mientras otros destacaron su humildad por compartir el momento desde la tribuna y no desde un palco privado.

En paralelo, varias celebridades también se sumaron a la jornada futbolera. Zaira Nara, fanática de Boca, publicó una foto con la camiseta azul y amarilla, mientras que su hermana Wanda Nara mostró la de River desde su auto, marcando una vez más la rivalidad familiar que ya es un clásico. Sabrina Rojas compartió su cábala con una estampita de Maradona; Rusherking estuvo en las tribunas junto a Guillermo Coppola; y Laurita Fernández alentó desde un palco junto a su padre y Martín Bossi, con la camiseta puesta y el mismo entusiasmo que se respiraba en cada rincón del estadio.

Sin embargo, entre las decenas de famosos que se sumaron a la fiesta, Pampita se robó todas las miradas con su espontaneidad y su actitud genuina. No hubo glamour ni flashes de alfombra roja: solo una madre disfrutando de una tarde de fútbol con su hijo, entre cantos, abrazos y sonrisas. Con el triunfo de Boca sellado y el fervor de los hinchas que siguió hasta la noche, Pampita se despidió del estadio dejando en claro que, al menos por un día, su corazón también latió al ritmo xeneize.