Dua Lipa revolucionó Palermo: la cena porteña de la artista tras el Superclásico y sus saludos a los fanáticos

Después de dos noches con entradas agotadas en el estadio Monumental y una inesperada aparición en La Bombonera para vivir el Superclásico del fútbol argentino, Dua Lipa decidió cerrar su paso por Buenos Aires de la manera más porteña posible: con una cena en El Preferido de Palermo, uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad.

Su presencia en el local gastronómico del barrio porteño no pasó inadvertida. A los pocos minutos de su llegada, una multitud de fanáticos colmó la vereda para intentar verla de cerca, entre gritos, selfies, banderas y celulares levantados.

La cantante británica, de ascendencia albanesa-kosovar, de 30 años, salió del restaurante custodiada por un fuerte operativo de seguridad, pero no perdió la sonrisa. Vestida íntegramente de negro, saludó a los seguidores que aguardaban en la puerta y extendió la mano hacia ellos, generando una reacción inmediata de euforia y lágrimas entre quienes lograron acercarse.

“¡Dua, te amamos!” y “¡Welcome to Argentina!” se escuchaba desde todos los rincones de la calle, mientras los flashes iluminaban la escena y el personal de seguridad intentaba abrir paso entre la multitud. Lejos de mostrarse incómoda, la artista agradeció los gestos de cariño con una sonrisa y algunas palabras en español, y se detuvo por breves segundos a saludar a varios fans antes de subir a la camioneta que la trasladaba.

El furor recordó a su visita anterior al mismo restaurante en 2022, cuando también eligió El Preferido durante su paso por el país en el marco del Future Nostalgia Tour. En aquella ocasión, la esquina rosada de Palermo se llenó de fanáticos que esperaron durante horas para verla salir. Tres años después, la historia volvió a repetirse, con una Dua Lipa que demuestra una vez más su afinidad por los sabores locales y su calidez ante el público argentino.

Su paso por el restaurante cerró un fin de semana cargado de momentos inolvidables. La noche anterior, la intérprete de “Levitating” había sorprendido al público del Monumental interpretando “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda!, y un día después, antes de continuar su tour hacia Chile, decidió sumarse al espíritu futbolero argentino asistiendo al Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, donde fue vista en uno de los palcos con la camiseta de la Selección argentina.

Durante su visita al estadio, Dua Lipa conoció a Juan Román Riquelme, ídolo y actual presidente del club, quien la recibió con amabilidad y le dio la bienvenida al templo xeneize. Además, el presidente del club le obsequió una camiseta de Boca Juniors personalizada, un gesto que la artista recibió con una sonrisa.

Las redes sociales se llenaron de videos que registraron cada movimiento de la artista en Buenos Aires: su arribo al estadio, las fotos con el público, los paseos gastronómicos y hasta los gritos de sus fanáticos esperándola afuera del hotel. Muchos usuarios destacaron su actitud cercana y el interés por conocer la ciudad más allá de los escenarios.

Durante su estadía, Dua Lipa se hospedó en el Four Seasons Buenos Aires y visitó distintos puntos icónicos de la capital, como La Boca y Villa Crespo. En la parrilla Madre Rojas, degustó cortes de Wagyu y mollejas, mientras que en Las Flores, en Palermo, probó trucha patagónica y alcauciles al hierro. Su itinerario gourmet demostró una vez más su pasión por la gastronomía local.

Sin embargo, fue la cena en El Preferido la que marcó el cierre perfecto de su paso por Buenos Aires. El histórico bodegón moderno, con su fachada rosa y su carta que reversiona los clásicos porteños, se convirtió en el escenario de una escena digna de película: una superestrella internacional rodeada de cientos de fans que coreaban su nombre.

