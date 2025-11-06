María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

María Becerra contó los lujos y cuidados que tiene con sus siete perros: "Van en avión perro" (Video: Imagin)

El nivel de dedicación que María Becerra destina al bienestar de sus siete perros ha generado interés entre sus seguidores y el público en general. La cantante argentina, en pleno auge profesional y a pocas semanas de presentarse en el estadio de River Plate, compartió detalles sobre la inversión económica y el cuidado que brinda a sus mascotas, llegando a considerar el uso de un avión privado para garantizar su comodidad en caso de viajes.

Durante una entrevista en España, Becerra respondió a la curiosidad sobre la cantidad de animales que conviven con ella y su pareja, el también cantante J Rei. La artista aclaró que, aunque en algún momento tuvo doce gatos, actualmente solo tiene cuatro, ya que los demás fueron entregados en adopción. En cuanto a los perros, confirmó que son siete y los nombró: Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila.

El compromiso de la artista con el cuidado de mascotas se refleja en los servicios y atenciones que reciben. Mientras ella se encuentra fuera del país, sus perros permanecen en una guardería especializada donde participan en actividades recreativas, disfrutan de piscina, reciben baños, peinados, asistencia veterinaria y una alimentación estrictamente controlada.

María Becerra en su sillón XL junto a algunos de sus perros Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila (Instagram)

“Invierto bastante dinero, bastante, porque son mi adoración. Son mi vida. Ahora que yo estoy acá, ellos están en una guardería donde hacen actividades, los meten en una pileta, los bañan, los peinan, les dan asistencia veterinaria, les dan su comida en tiempo y horario. Todo”, explicó la cantante en su visita a El podcast de final de mes. “La locura por el bebé”, lanzó, divertida.

Además, subrayó la importancia de la alimentación, optando por una empresa que prepara comidas con proporciones específicas de vísceras, proteínas magras y carbohidratos, con el objetivo de evitar problemas de salud como cálculos renales: “Invierto mucho en su comida, porque me interesa que vivan y que no le agarren piedras en los riñones. No les doy la típica comida, le pago a una empresa que cocina comida con el porcentaje que tienen que tener de vísceras, de proteínas magra y de carbohidratos”.

La logística de los viajes representa otro aspecto en el que la artista no escatima recursos cuando se trata de sus perros. Si bien para sus desplazamientos personales suele elegir la primera clase, la artista aseguró que, si tuviera que viajar con sus mascotas, optaría por un avión privado. “Obvio, no los voy a mandar atrás del avión. Que me pasen frío, que me lloren y que no esté mamá ahí”, afirmó, risueña. Detalló que cada perro tendría su propio asiento y cinturón de seguridad, sujeto al pretal, para evitar cualquier riesgo durante el vuelo, incluso en caso de turbulencias.

María Becerra y una postal a pura ternura con su novio J Rei y uno de sus perros

No obstante, la intérprete fue clara al señalar que, hasta el momento, ni ella ni sus perros han viajado en jet privado. Explicó que solo consideraría esa opción en situaciones excepcionales, como una emergencia o un evento de suma importancia personal.

El vínculo emocional de la cantante con sus mascotas se evidencia especialmente en el caso de Pistón, uno de los perros adoptados recientemente. Pistón nació sin una de sus patas delanteras y presenta una malformación en una trasera, lo que dificulta su movilidad. En sus redes, compartió que el animal recibirá una prótesis ortopédica para mejorar su calidad de vida y aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la adopción responsable, especialmente de animales con discapacidades. Pistón, quien esperó más tiempo que otros para encontrar una familia, se sumó al hogar de la artista tras una campaña de rescate.

Pistón, el perro de María Becerra, nació sin una pata delantera y con una malformación en una trasera

En la misma entrevista María leyó en voz alta una pregunta que terminó en las risas generalizadas de todo el estudio: “¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”. Sin vueltas, la artista se sinceró. “Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, sí. Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”, respondió con ingenio.