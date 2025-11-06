Teleshow

Las primeras vacaciones de Sol Pérez con su hijo y su marido en Miami: diversión y amor al lado del mar

La abogada fue con su familia a la Florida para disfrutar de tiernos momentos bajo el sol y comenzar a formar recuerdos siendo tres

Las primeras vacaciones de Sol Pérez en Miami junto a su esposo y su hijo (Video: Instagram)

Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hijo Marco vivieron sus primeras vacaciones en familia en Miami, un destino elegido para disfrutar plenamente de esta nueva etapa junto a su bebé. La pareja, que desde el nacimiento de Marco comparte en sus redes cada hito y experiencia, documentó con imágenes y descripciones la alegría y los momentos íntimos de este viaje que significó mucho en su historia personal.

En el pie de su posteo, Sol resumió el sentimiento común con una dedicatoria para su hijo: “Las primeras vacaciones siendo tres. Marco sos mágico, te amo con la vida y más”. El mensaje acompañó una serie de fotos que recorren la diversidad de escenarios de estas vacaciones. En varias de ellas, se puede ver a Sol y Guido sentados en la arena junto a Marco, que lleva un gorro azul y un body a rayas blancas y verdes, siempre cerca del mar y bajo la luz intensa de Miami. En otras instantáneas, la flamante mamá sostiene a Marco en brazos, luciendo un bikini naranja y blanco, mientras Guido se suma al retrato en la orilla y el pequeño, con su vestimenta característica, se convierte en el centro de cada imagen.

El contacto directo con la playa también se refleja cuando Sol, arrodillada, ayuda al bebé a mantenerse de pie sobre la arena mientras el viento agita su cabello, o cuando Marco descansa sobre una toalla observando su entorno, acompañado de una regadera y cubos plásticos que completan la escena.

Marco, el hijo de Sol
Marco, el hijo de Sol Pérez, disfrutó de su primer contacto con la arena (Instagram)
Sol Pérez con su esposo
Sol Pérez con su esposo y su bebé disfrutaron de la primera escapada juntos al mar de Miami
Sol Pérez y su esposo
Sol Pérez y su esposo n dejaron de fotografiar al pequeño Marco en la playa, quien estuvo protegido del sol por un gorro y un enterito a rayas
Un momento de calma entre
Un momento de calma entre Sol Pérez y su pequeño hijo en la playa al resguardo del sol intenso de Miami

No faltan los momentos urbanos, como una foto en la que Sol, vestida de camiseta negra y short, sostiene a Marco durante una pausa en Miami, disfrutando de un café con el bebé en su regazo, ambos atentos a lo que ocurre fuera de plano. Las situaciones hogareñas también tienen su lugar: Marco sonríe a la cámara, sentado en una cama o sobre una alfombra, sosteniendo una pelota naranja o explorando los juguetes y mantas a su alrededor, mientras sus padres lo acompañan en el día a día.

A lo largo de su estadía, el mar y la arena fueron protagonistas. Marco aparece jugando en la playa, cubierto de granos de arena, equipado con gorras de colores y distintos bodies rayados que lo protegen del sol y realzan su imagen simpática. En otra de las postales, posa con sus padres en el mar, los tres sonrientes bajo el cielo de Miami, mientras el agua apenas les cubre la cintura. Sol recostada en la arena y Marco sobre ella, las reposeras azules bajo la sombra, y el pequeño saboreando la experiencia playera se repiten en distintas tomas, construyendo el relato visual de sus días de descanso. La expresión de Sol en cada imagen es de alegría y ternura, reflejando el significado especial de estas vacaciones siendo tres.

La familia registró también momentos de afecto y calma, como cuando Sol acurruca a Marco en una reposera, o ambos se miran y sonríen en un interior iluminado por luz suave. Cada detalle, desde los juegos de Marco en la arena hasta el contacto visual entre madre e hijo, refuerza el sentido de estas primeras vacaciones familiares: descubrir juntos nuevas rutinas, disfrutar los espacios al aire libre y compartir el asombro cotidiano de su hijo.

Sol Pérez eligió una bikini
Sol Pérez eligió una bikini bicolor para jugar con Marco sobre la arena
Sol aprovechó para posar junto
Sol aprovechó para posar junto a su hijo y crear recuerdos junto al mar
La felicidad de la familia
La felicidad de la familia de Sol Pérez y Guido Mazzoni bajo el sol
La tierna postal familiar en
La tierna postal familiar en las playas de Miami (Instagram)

Las imágenes y escenas compartidas muestran tanto la complicidad de Sol y Guido como el protagonismo del pequeño Marco, quien convierte cualquier situación en un instante mágico para sus padres. Este primer viaje de los tres a Miami, plagado de sol, juegos y cariño, inaugura una seguidilla de aventuras familiares que quedan registradas como los recuerdos más valiosos de su nueva vida juntos.

