L-Gante contó como está la perra que le regalo Wanda Nara por un cumpleaños (Video: Olga— Soñé que volaba)

Si bien la relación de Wanda Nara y L-Gante llegó a su fin hace varios meses, el pasado compartido los sigue uniendo, a pesar de que el romance ya no continua. En este caso, el lazo persiste a través de Elvira, la perrita que Wanda le regaló al cantante para su cumpleaños y que se integró rápidamente a la vida cotidiana del artista. Invitado a Soñé que volaba (Olga), L-Gante relató cómo está su mascota y compartió detalles sobre la sorprendente personalidad que desarrolló en su entorno.

Durante la entrevista, le preguntaron directamente si tiene mascota. Con naturalidad, L-Gante respondió: “Sí, Elvira se llama”. Tras la consulta de los panelistas, confirmó que se trata de una perrita. “Sí, una perrita maltesa. Me la regaló Wanda para mi cumpleaños”, explicó, repasando el origen especial de la mascota que forma parte de su historia personal reciente.

El intercambio derivó rápidamente en bromas e ironías sobre el animal y la relación con el barrio. Ante la pregunta sobre si era un pit bull, L-Gante aclaró: “Maltese”. Incluso hubo quien bromeó: “¿Qué es el perro maltese? Una raza”. Los panelistas admitieron no identificar con precisión la raza y consultaron por las características del pelaje. “¿Tiene el pelo así lacio?”, indagaron, a lo que L-Gante afirmó: “Sí”.

Elvira fue un regalo que le hizo Wanda al cantante

La raza es un perro de competición, sin embargo, el cantante de cumbia 420 no lo tiene como tal: “Está en el modo barrio“. Las características de Elvira y su adaptación al entorno de L-Gante sumaron nuevos condimentos, dando pie a la construcción de una auténtica anécdota urbana. “Rastas tiene, ¿no? Es rastafari la de él”, bromeó uno panelistas.

L-Gante intervino rápido: “Conoció el barrio y anda fuerte”, elevando la conversación a tono humorístico. “Elvira es repicante. Re picante Elvira. Elvira, está los cohetes abajo del agua el termo Elvira”, agregó otro, mientras el propio cantante reforzaba la imagen: “Elvira salió de los brazos de Wanda y de repente se volvió repicante”. Cerró con otra frase que cosechó risas: “Y conoció General Rodríguez”.

Así, en medio de la entrevista, el artista dejó en claro que Elvira no solo se volvió tema recurrente por haber sido un regalo de Wanda Nara, sino también por el carácter particular que muestra en su nueva vida, marcada por el barrio y la cotidianeidad de su dueño. Con sus respuestas, fieles al humor y al desparpajo que lo caracterizan, L-Gante demostró que el paso del tiempo no diluye ciertos vínculos ni las anécdotas que siguen conectando historias del pasado.

L-Gante habló de la situación que está atravesando con Maxi el Brother (Video: El Trece- Almorzando con Juana)

En los últimos días, el nombre del cantante tomó más peso a causa de la situación judicial y el conflicto que mantiene con Maxi El Brother, quien fuera su representante desde el inicio de su carrera. En Almorzando con Juana, por El Trece, habló del tema.

Frente a una pregunta directa de Juana Viale sobre su cambio de rumbo, L-Gante reconoció: “Un año mío requiere como más de diez cambios… Lo vengo pensando, lo vengo pensando”. La charla derivó en la posibilidad de hacer una serie sobre su vida, a lo que él se mostró entusiasmado: “Me gustaría”. Cuando la conductora indagó sobre la ruptura profesional con Maxi luego de tantos años, el cantante explicó que la relación comenzó casi desde el inicio de su carrera, cuando “empezó a dar fruto todo lo que hacía desde la habitación en mi casa”, y continuó: “Seguimos trabajando, cumpliendo con los compromisos pendientes, pero diría hasta hace un mes”.

Juana le preguntó qué lo llevó, en definitiva, a tomar esa decisión. L-Gante analizó: “He pasado por varias etapas, buenas, malas, mucho de todo en un corto plazo. Tuve que hacer muchos cambios, muchas recaídas, pero más que nada psicológicas, esas recaídas que vos decís ‘No entiendo la situación que estoy, si será así como lo pienso o como me dicen algunos’ de mirarme al espejo y estar enojado conmigo mismo y llorar. Perdí el control varias veces de mi día a día, de las cosas de trabajo y personales, y de todo lo que uno tendría que gestionar por uno mismo, para mí, para mi familia. Haber perdido el control de varias cosas… en esta etapa se me acumuló mucho en la cabeza y dije: ‘Bueno, hasta acá’”.