El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

En medio de su visita a la ciudad de Chiang Mai, Juli Poggio compartió el outfit que eligió para la ocasión (Instagram)

Desde que atravesó la puerta de salida de Gran Hermano, Juli Poggio vive un presente vertiginoso que combina proyectos laborales, encuentros con amigas y nuevas experiencias alrededor del mundo. Instaladísima en el radar de las redes y las tendencias, la modelo decidió tomarse un respiro y embarcarse en una aventura única: un viaje a Tailandia que no tardó en compartir con sus seguidores, convirtiendo cada paso en una postal colmada de color y cultura.

A través de sus historias de Instagram, Juli se encargó de mostrar, casi en tiempo real, los descubrimientos y pequeños lujos que atraviesan sus días en tierras asiáticas. La primera escala la llevó directo al corazón de Bangkok acompañada por su amiga y colega, la modelo Dafne Iara. La dupla disfrutó juntas de rincones emblemáticos y el punto de partida fue el majestuoso Wat Arun, conocido mundialmente como el Templo del Amanecer, símbolo indiscutido de la ciudad y visita obligada para los turistas más curiosos. Allí posaron sonrientes, absorbidas por la majestuosidad arquitectónica y el momento compartido entre cultura y amistad.

Juli y Dafne frente al imponente Templo del Amanecer en Bangkok

La modelo posó a las afueras del imponente templo budistas

El trayecto hasta el templo incluyó la experiencia característica de cruzar el río en ferry, una travesía típica entre el muelle de Tha Tien y la otra orilla, en las cercanías de Wat Pho. Juli, atenta a los códigos y el respeto por los espacios sagrados, eligió un look total white: falda larga tiro bajo y remera de manga corta, acompañadas por una mini bag y lentes de sol a tono, todo perfectamente armonizado para las fotos y acorde con la solemnidad y el lujo del lugar. Durante la jornada, no faltaron las capturas junto a la imponente entrada del templo, flanqueada por dos enormes guardias decorativos y detalles dorados que resaltaban la riqueza cultural tailandesa.

El viaje, sin embargo, no quedó solo en la capital. En sus posts, Juli mostró que su estadía también la llevó hasta Chiang Mai, ciudad del norte montañoso de Tailandia, famosa por su mística y su arte. Allí, la modelo se dejó fotografiar frente a una puerta de madera que lucía una impresionante ilustración de alas de mariposa en tonos azul y violeta, salpicadas de flores grandes y pequeñas, en un escenario digno de cualquier cuento. Fiel a su estilo y atenta al calor del verano asiático, Juli optó por un look ideal: top y short tiro bajo en tonos crema y rosado, también con estampado de mariposa y una cartera a juego, outfit que se encargó de mostrar en detalle en uno de los clips que subió para sus fanáticos fashionistas.

Para llegar al Templo del Amanecer, Poggio debió subir a un ferry

En Chiang Mai, la influencer posó frente a una puerta decorada con alas y flores en tonos vibrantes

En su agenda no faltaron las experiencias sensoriales. Uno de los videos la muestra junto a Dafne degustando infusiones típicas de hierbas y galletitas locales, servidas en vajilla tradicional tailandesa: el momento perfecto para pausar el recorrido, relajarse y sumergirse poderosamente en los sabores del destino. Luego, el tour continuó entre las calles bulliciosas de Chiang Mai, donde Juli no perdió oportunidad de mostrar una escultura de grandes dimensiones realizada con abanicos de mimbre. La obra, ubicada en pleno centro urbano, capturó la esencia artística del lugar y también de la influencer, siempre atenta a los detalles visuales y las historias que esconde cada rincón.

La estadía de Poggio en Tailandia se volvió en una mezcla de descubrimiento, relax y moda, donde cada experiencia se comparte como capítulo de un viaje personal que va mucho más allá del turismo. Los looks pensados, la elección de paisajes, la conexión con las tradiciones y la compañía de amigas muestran que, para ella, el verdadero lujo está en atreverse, probar y sumergirse en lo desconocido, sin perder nunca la conexión con su propio estilo.

Lujo asiático y tendencia: Juli eligió total white y respetó el código de vestimenta mientras recorría los interiores de Wat Arun

Pausa gourmet: Juli y su amiga disfrutan de infusiones y galletitas en vajilla tradicional tailandesa, saboreando lo mejor de la cultura local

La modelo se encontró con una exposición de mimbre en medio de la vía pública (Instagram)

Así, la influencer sigue dejando huella más allá de la televisión, consolidando una comunidad de seguidores dispuesta a viajar a su lado y celebrar cada nuevo logro o anécdota. Entre templos majestuosos, tés humeantes y esculturas urbanas, Juli demuestra que, cuando la aventura llama, hay que animarse a cruzar el mundo y vivirlo todo, paso a paso y selfie a selfie.