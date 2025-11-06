Teleshow

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

La modelo compartió las mejores postales de su recorrida por Bangkok y Chiang Mai. De los outfits frescos a las infusiones locales

Guardar
En medio de su visita a la ciudad de Chiang Mai, Juli Poggio compartió el outfit que eligió para la ocasión (Instagram)

Desde que atravesó la puerta de salida de Gran Hermano, Juli Poggio vive un presente vertiginoso que combina proyectos laborales, encuentros con amigas y nuevas experiencias alrededor del mundo. Instaladísima en el radar de las redes y las tendencias, la modelo decidió tomarse un respiro y embarcarse en una aventura única: un viaje a Tailandia que no tardó en compartir con sus seguidores, convirtiendo cada paso en una postal colmada de color y cultura.

A través de sus historias de Instagram, Juli se encargó de mostrar, casi en tiempo real, los descubrimientos y pequeños lujos que atraviesan sus días en tierras asiáticas. La primera escala la llevó directo al corazón de Bangkok acompañada por su amiga y colega, la modelo Dafne Iara. La dupla disfrutó juntas de rincones emblemáticos y el punto de partida fue el majestuoso Wat Arun, conocido mundialmente como el Templo del Amanecer, símbolo indiscutido de la ciudad y visita obligada para los turistas más curiosos. Allí posaron sonrientes, absorbidas por la majestuosidad arquitectónica y el momento compartido entre cultura y amistad.

Juli y Dafne frente al
Juli y Dafne frente al imponente Templo del Amanecer en Bangkok
La modelo posó a las
La modelo posó a las afueras del imponente templo budistas

El trayecto hasta el templo incluyó la experiencia característica de cruzar el río en ferry, una travesía típica entre el muelle de Tha Tien y la otra orilla, en las cercanías de Wat Pho. Juli, atenta a los códigos y el respeto por los espacios sagrados, eligió un look total white: falda larga tiro bajo y remera de manga corta, acompañadas por una mini bag y lentes de sol a tono, todo perfectamente armonizado para las fotos y acorde con la solemnidad y el lujo del lugar. Durante la jornada, no faltaron las capturas junto a la imponente entrada del templo, flanqueada por dos enormes guardias decorativos y detalles dorados que resaltaban la riqueza cultural tailandesa.

El viaje, sin embargo, no quedó solo en la capital. En sus posts, Juli mostró que su estadía también la llevó hasta Chiang Mai, ciudad del norte montañoso de Tailandia, famosa por su mística y su arte. Allí, la modelo se dejó fotografiar frente a una puerta de madera que lucía una impresionante ilustración de alas de mariposa en tonos azul y violeta, salpicadas de flores grandes y pequeñas, en un escenario digno de cualquier cuento. Fiel a su estilo y atenta al calor del verano asiático, Juli optó por un look ideal: top y short tiro bajo en tonos crema y rosado, también con estampado de mariposa y una cartera a juego, outfit que se encargó de mostrar en detalle en uno de los clips que subió para sus fanáticos fashionistas.

Para llegar al Templo del
Para llegar al Templo del Amanecer, Poggio debió subir a un ferry
En Chiang Mai, la influencer
En Chiang Mai, la influencer posó frente a una puerta decorada con alas y flores en tonos vibrantes

En su agenda no faltaron las experiencias sensoriales. Uno de los videos la muestra junto a Dafne degustando infusiones típicas de hierbas y galletitas locales, servidas en vajilla tradicional tailandesa: el momento perfecto para pausar el recorrido, relajarse y sumergirse poderosamente en los sabores del destino. Luego, el tour continuó entre las calles bulliciosas de Chiang Mai, donde Juli no perdió oportunidad de mostrar una escultura de grandes dimensiones realizada con abanicos de mimbre. La obra, ubicada en pleno centro urbano, capturó la esencia artística del lugar y también de la influencer, siempre atenta a los detalles visuales y las historias que esconde cada rincón.

La estadía de Poggio en Tailandia se volvió en una mezcla de descubrimiento, relax y moda, donde cada experiencia se comparte como capítulo de un viaje personal que va mucho más allá del turismo. Los looks pensados, la elección de paisajes, la conexión con las tradiciones y la compañía de amigas muestran que, para ella, el verdadero lujo está en atreverse, probar y sumergirse en lo desconocido, sin perder nunca la conexión con su propio estilo.

Lujo asiático y tendencia: Juli
Lujo asiático y tendencia: Juli eligió total white y respetó el código de vestimenta mientras recorría los interiores de Wat Arun
Pausa gourmet: Juli y su
Pausa gourmet: Juli y su amiga disfrutan de infusiones y galletitas en vajilla tradicional tailandesa, saboreando lo mejor de la cultura local
La modelo se encontró con
La modelo se encontró con una exposición de mimbre en medio de la vía pública (Instagram)

Así, la influencer sigue dejando huella más allá de la televisión, consolidando una comunidad de seguidores dispuesta a viajar a su lado y celebrar cada nuevo logro o anécdota. Entre templos majestuosos, tés humeantes y esculturas urbanas, Juli demuestra que, cuando la aventura llama, hay que animarse a cruzar el mundo y vivirlo todo, paso a paso y selfie a selfie.

Temas Relacionados

Juli PoggioTailandiaWat PhoWat RunBangkokChiang MaiTemplosLooks

Últimas Noticias

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Invitado a Mi Cielo, el prestigioso y querido diseñador habla con valentía del pozo depresivo que lo llevó a internarse, de lo revitalizante que resultó su participación en el Fashion Week de Nueva York y de aquella historia fugaz que llegó a tener con una estrella de Hollywood en su paso por Buenos Aires

Benito Fernández: “Soy una máquina

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

En un debate en Luzu TV, una sentencia del panelista reabrió el debate sobre la vida privada de la periodista deportiva

El comentario al aire de

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

El cruce público entre la actriz y la conductora expuso tensiones y desmentidas, mientras la polémica crece en torno a los días de Mauro Icardi y la actriz en Milán, lejos del Galatasaray

La dura respuesta de Yanina

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

Luego de causar revuelo su posible renuncia al certamen por pedido de Enzo Fernández, la participante se sinceró y habló sobre cómo viven su relación a distancia

La palabra de Valentina Cervantes

Guido Kaczka se sumó a un ensamble vocal para interpretar una canción de AC/DC: “Nos tenés que ayudar”

El conductor participó en una performance única donde la versatilidad musical y la interacción espontánea generaron uno de los momentos más comentados del programa

Guido Kaczka se sumó a
DEPORTES
Argentina derrota 1-0 a Túnez

Argentina derrota 1-0 a Túnez y encamina su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

Guido Kaczka se sumó a un ensamble vocal para interpretar una canción de AC/DC: “Nos tenés que ayudar”

INFOBAE AMÉRICA

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional

Operación Contención de Río de Janeiro: la seguridad se convierte en tema clave para las elecciones 2026