Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Valentina Zenere volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una serie de fotos donde luce irreconocible: rubia platinada, con flequillo largo y un vestido de látex rojo con escote rosa, un look que remite directamente al que Pamela Anderson usó en 1995 durante la inauguración del Hard Rock Hotel de Las Vegas.

La actriz acompañó las imágenes en Instagram con la frase “Back to blonde for fun” (“De vuelta al rubio por diversión”), confirmando que el cambio no responde a un personaje, sino a una decisión estética personal.

En pocas horas, la publicación superó los 70 mil likes y acumuló comentarios que destacaron su audacia y su capacidad para reinventarse. “Vos sos un escándalo”, “Volvió la que todos quieren tener”, “El rubio siempre fue tu color” y “Bueno, es fuerte esto”, fueron algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron en la publicación.

El atuendo elegido por Zenere es un homenaje a uno de los momentos más recordados de la moda noventosa: el vestido de látex bicolor que convirtió a Pamela Anderson en símbolo de sensualidad y exceso durante la era dorada de Baywatch. Décadas después, figuras internacionales como Megan Fox también reinterpretaron ese look, consolidando su estatus de pieza de culto.

Valentina recreó la silueta con precisión: el material brillante, el escote curvado y el contraste entre el rojo intenso y el rosa pastel, sumado al peinado rubio voluminoso, hicieron que ella misma haya subido a sus historias una comparación con la actriz canadiense.

El nuevo look llega en un momento de alto perfil para la artista argentina. Tras el éxito de En el barro, la serie dirigida por Sebastián Ortega para Netflix, Zenere se posicionó como una de las figuras jóvenes más influyentes del espectáculo y la moda. En paralelo, su reciente paso por la Semana de la Moda de Milán, donde fue invitada a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana, consolidó su presencia en la escena internacional. Allí, deslumbró con un conjunto negro de encaje y cuero, y compartió su emoción por cruzarse con figuras como Meryl Streep y Stanley Tucci.

En medio de este boom mediático, la actriz también habló sobre su proceso de aceptación personal. En una entrevista reciente, reconoció que trabaja en terapia sus inseguridades y que el acompañamiento de una coach de intimidad fue clave durante las escenas más exigentes de En el barro.

“A mí me cuesta mucho mostrar mi cuerpo porque soy muy insegura, tengo un par de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia. Me recostaba pero dije ‘Soy actriz y no me puedo estar preocupando por eso’”, relató en Nadie dice Nada de Luzu TV.

Los comentarios en sus redes no tardaron en multiplicarse. Desde quienes la elogiaron por “atreverse a jugar con su estética” hasta quienes destacaron la referencia directa a Pamela Anderson, el consenso fue unánime: Valentina Zenere sabe cómo marcar tendencia. Su imagen, entre lo glam y lo nostálgico, combinó estética Y2K, actitud de estrella pop y una confianza que la consolida como una de las it girls del momento.

Cada aparición de Zenere refleja una evolución artística y visual. De sus primeros trabajos en televisión argentina a su proyección internacional, su estilo se volvió un rasgo distintivo: arriesgado, cambiante y coherente con la búsqueda de identidad que comparte con su generación. Con este homenaje a una figura mítica de los 90, Valentina no solo rinde tributo a una época, sino que reafirma su propio lugar como referente de la nueva ola del entretenimiento latino. Rubia, poderosa y divertida, volvió a dejar claro que reinventarse también es un acto de libertad.