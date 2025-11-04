La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

Wanda Nara le iniciaría un juicio a Alex Caniggia: "Es porque la llamó Peppa Pig" (Video: Storytime/ Bondi Live)

Una disputa entre Alex Caniggia y Wanda Nara podría terminar en la justicia. La conductora de MasterChef Celebrity estaría planeando iniciarle al mediático una denuncia en su contra por sus dichos ofensivos hacia ella. No es la primera vez. En febrero de este año ya se había desestimado una denuncia similar. Lejos de intentar acercarse, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia volvió a lanzar cuestionables dichos.

Caniggia eligió responder desde sus redes sociales con una serie de mensajes cargados de ironía y provocación. “Peppa Pig, volvé al establo”, escribió el mediático, redoblando la apuesta tras la controversia generada por haber comparado a la conductora con el popular personaje infantil.

En una sucesión de historias de Instagram, Caniggia no solo reiteró la frase que desató el conflicto, sino que también cuestionó la relevancia del caso en el ámbito judicial. “Con tantos juicios graves por resolver, la Justicia debería tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto”, expresó, minimizando la gravedad de la demanda. Además, mencionó a su abogado José Vera, a quien calificó como “el número uno”, y aseguró que él se encuentra a cargo del “caso Peppa Pig”.

Los despectivos mensajes de Alex Caniggia contra Wanda Nara: "Peppa Pig volvé al establo" (Instagram)

Para reforzar su polémica postura, el mediático compartió una imagen de Miss Piggy, personaje de los Muppets, al que acompañó de comentarios aún más picantes como “Peppa Pig es tierno”, insistió. “Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole ‘zorra’. China, demandala”, agregó, en clara alusión a la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi. “Relajá con necesitar cámara y estar siempre en el foco”, arrojó.

El origen de la disputa se remonta a una burla pública del ganador de El Hotel de los Famosos quien comparó a la empresaria con Peppa Pig, un gesto que la empresaria consideró ofensivo y que la llevó a iniciar acciones legales por daños y perjuicios. En Storytime (Bondi Live), Laura Ubfal contó las intenciones de la animadora de ponerle un freno judicial al mediático, especialmente porque no es la primera vez que él se refiere a ella de manera despectiva. La conductora, con antecedentes en la presentación de denuncias, decidió avanzar judicialmente tras considerar que la comparación excedía los límites del humor y constituía una descalificación personal.

Alex Caniggia volvió a apuntar contra Wanda Nara

En medio de la polémica, Melody Luz, la pareja de Alex que estaba invitada al programa, se pronunció sobre el conflicto. Al ser consultada por la situación, optó por desmarcarse de los dichos de su pareja y manifestó su apoyo a la influencer. “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor”, afirmó. La bailarina remarcó que el estilo provocador de Caniggia forma parte de su personalidad, pero advirtió que sus acciones pueden tener consecuencias.

En enero de este año, luego de que Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron su noviazgo, Alex se metió de lleno y tuvo desagradables expresiones. “Yo voy a opinar, porque sé de lo que hablo. El gato callejero llora, por eso esta conversación se entabló“, lanzó, desde un video en Instagram.

“La reina del palacio y la vaca en el establo”, siguió. “O sea, Icardi la hizo perfecto. Cambió un Fiat 600 por un Lamborghini Diablo”, arrojó, expresiones que fueron algunas que el polémico mediático soltó sobre la animadora de Love is blind y Bake Off Famosos.

“Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole ‘zorra’. China, demandala”, lanzó el mediático

El personaje de Peppa Pig, eje de la controversia, es una cerdita protagonista de una serie animada británica dirigida a niños en edad preescolar. Aunque el personaje se popularizó por sus historias familiares y su tono infantil, algunos especialistas han cuestionado ciertos comportamientos del personaje, como la falta de empatía y actitudes de superioridad.

El fallo judicial en febrero de este año desestimó la acusación presentada por Wanda Nara contra Alexander Caniggia surge tras la publicación de mensajes en redes sociales que incluían expresiones como “grasa”, “cabeza”, “tilinga” y “gato acomodado”. En su resolución, la jueza Cinthia Oberlander del Tribunal Oral Criminal 5 fundamentó la decisión en el carácter público de la conductora, aspecto que, a su entender, la expone a un mayor escrutinio y a la crítica sobre su vida personal. Así, Oberlander remarcó el peso de los antecedentes judiciales que sostienen criterios similares.

En febrero de este año desestimaron una denuncia de Wanda Nara contra Alexander Caniggia por calumnias e injurias (Instagram)

La denuncia de Nara apuntaba, específicamente, a calumnias e injurias vertidas en publicaciones recientes de Alexander Caniggia en sus perfiles de Instagram y X. Entre las frases citadas en la causa, se destaca un mensaje en el que el hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia escribió: “Yo voy a opinar porque sé de lo que hablo. El gato callejero llora”. Además, agregó: “Si el gato callejero y el mono tuvieran un hijo seguro sería varón (…) gordito como la madre y feo como el padre”.

De acuerdo con la magistrada, el grado de proyección pública que Nara ha escogido para su vida y su permanente exposición mediática implican que debe aceptar un mayor nivel de crítica, aun cuando esta pueda resultar ofensiva. La resolución sostiene que no correspondería considerar como delito las expresiones de Caniggia en este contexto, ya que encuadran en los límites del discurso tolerado respecto a figuras públicas.