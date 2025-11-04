Teleshow

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

El bailarín, quien ganó en los Premios Hugo 2025, se manifestó sobre la relación de su expareja con el protagonista de Rocky

Gonzalo Gerber rompió el silencio tras el romance de Dai Fernández y Nico Vázquez y les deseó felicidad a ambos (Video: LAM, América TV)

En medio de la gran repercusión que generó la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, habló Gonzalo Gerber, expareja de la actriz. El actor y bailarín se presentó en los Premios Hugo 2025, donde ganó un premio como Mejor interpretación masculina en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show, y allí se habló por primera vez del tema.

Con un tono sereno y lejos de cualquier escándalo mediático, el artista decidió referirse públicamente por primera vez al nuevo vínculo de su ex y dejó en claro que prefiere transitar esta etapa con calma y respeto.

La historia de amor entre Vázquez y Fernández salió a la luz hace muy pocas semanas, cuando el propio Nico lo confirmó en diálogo con Infama (América TV) en la previa de una de las funciones del musical. La noticia no tardó en instalarse entre las más comentadas del mundo del espectáculo, especialmente porque llegó apenas tres meses después de que anunciara el final de su relación con Gimena Accardi, tras casi dos décadas de amor y convivencia.

En ese contexto, las cámaras de LAM (América TV) fueron en busca de la palabra de Gonzalo Gerber, el exnovio de Dai Fernández, con quien mantuvo una relación durante varios años. Durante la entrega de los Premios Hugo, fue consultado por los periodistas, el bailarín respondió con amabilidad pero sin intención de alimentar la polémica: “No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para contestar ese tipo de preguntas”. Su tono tranquilo marcó desde el principio el rumbo de la charla: lejos del enojo o el reproche, eligió la mesura.

Ante la insistencia de la cronista, que le recordó que él mismo había hecho una publicación en sus redes tras la noticia, Gerber volvió a responder sin sobresaltos. “Sí, la mejor”, dijo, con una sonrisa. Y agregó: “No sentí ninguna necesidad de publicar algo. Le deseo lo mejor”. El intercambio, breve pero sincero, dejó en claro su decisión de no confrontar. Incluso cuando le mencionaron que había dejado de seguir en redes a su ex y a Vázquez, se limitó a explicar: “Es lo más normal que puede pasar en una relación. Se termina y se termina, ya fue”.

A lo largo de la conversación, Gerber mantuvo su estilo pausado y reflexivo. Cuando le preguntaron si se había sentido desilusionado o sorprendido por la rapidez con la que su ex rehízo su vida, el bailarín fue tajante: “No sé, qué sé yo. Es responsabilidad de cada uno. Yo no soy el que está contando la película”. Y, una vez más, remarcó: “Le deseo lo mejor, en serio, a los dos. Felicidad absoluta”.

Sobre los tiempos y la cronología de los hechos —uno de los temas que más circuló—, fue claro: “Yo me enteré igual que ustedes, el mismo día”. Sin embargo, aclaró que su vínculo con Dai había terminado “de la mejor manera” y que no hubo conflictos entre ellos. “Nos separamos de la mejor manera y después surgió el amor, no sé… Es así. Esa es la realidad”, afirmó.

El bailarín también habló del lazo que aún los une por su mascota, Pacha. “Seguimos hablando. Tenemos a Pachita en el medio también. Coordinamos un poco, cuando uno viaja el otro la cuida. Así que la mejor”, contó con naturalidad, dejando ver que entre ellos prevalece el respeto y el afecto por los años compartidos.

“Estoy muy bien como estoy”, dijo cuando le consultaron si estaba listo para iniciar una nueva relación. Y agregó: “Cada uno tiene su tiempo. Yo estoy muy bien”. También desmintió las versiones que lo vinculaban con la cantante Cazzu, con quien trabajó recientemente: “Totalmente lejos de la realidad. Somos muy buenos amigos, hay buena onda, ella es una mina re copada. Estoy agradecido de estar en su proyecto y que me dé este lugar”.

El tono calmo de sus respuestas contrastó con la efervescencia mediática que rodeó la confirmación del romance entre Fernández y Vázquez. Mientras muchos apuntaban a la rapidez con la que ambos comenzaron su relación, Gerber optó por una mirada más espiritual. “El amor es tan lindo y tan espontáneo que está bueno enamorarse. Y la verdad es que le deseo lo mejor, que sea real y espontánea con lo que le pase”, reflexionó, dejando ver que no guarda rencor.

También habló del proceso de sanación tras una separación: “¿Y bueno, a quién no le dolería una separación?”, reconoció, pero enseguida agregó: “El arte es sanador. Me tocó un momento re lindo también para poder disfrutarlo, así que estoy agradecido”. El bailarín explicó que encuentra en su trabajo y en sus afectos un refugio: “Mi familia, mis amigos… están a pleno todos los días. Agradecido por ellos que me hacen una gran contención”.

Cuando la periodista le preguntó si sentía empatía por la exposición que ahora enfrentan Nico y Dai, Gerber fue comprensivo. “Me parece que también es algo normal, común de cada uno. Cada uno maneja sus tiempos y me parece lo más real que puede suceder de esa manera”, respondió. En sus palabras, no hubo reproches ni ironías, sino una lectura madura del momento.

La entrevista culminó con una reflexión que resume su actitud ante la vida y ante esta situación en particular. “No queda otra alternativa. Hay que ser espontáneo y feliz con todo lo que nos sucede”, dijo. Sobre la posibilidad de una reconciliación futura, fue cauto pero amable: “Ni idea. Somos dos seres diferentes ahora. El día que nos encontremos, qué sé yo… La mejor”, cerró.

