Chechu Bonelli contó cuál fue su refugio cuando se separó de Darío Cvitanich: “Me ayudó a estar menos triste”

Chechu Bonelli dio a conocer que recurrió al hockey en un momento duro de su vida (Instagram)

El revuelo en el mundo del espectáculo argentino no tardó en llegar cuando se confirmó uno de los romances más inesperados del año: Ivana Figueiras y Darío Cvitanich aparecieron juntos en septiembre, sorprendiendo a la farándula y a sus seguidores. La noticia cayó en medio de un contexto especial, ya que hacía apenas dos meses el exfutbolista había terminado su matrimonio de 14 años con Chechu Bonelli, con quien tiene tres hijas en común. Los rumores sobre el origen del vínculo, las versiones de “tercera en discordia” y las especulaciones sobre cómo se atravesó esa transición se hicieron presente desde entonces. Mientras Ivana optó por mantenerse al margen de los escándalos y aclarar que nada comenzó antes de tiempo, Chechu eligió enfrentar el duelo desde otro lugar: el deporte.

Fue en su cuenta de Instagram donde la conductora mostró cómo el hockey le sirvió como terapia y compañía en los meses más complicados. Compartió un video editado con sus mejores momentos en el campo de juego, corriendo detrás de la bocha, armando tácticas y festejando goles o jugadas con sus compañeras. El posteo vino acompañado de un mensaje emotivo: “Este año el #hockey me ayudó a estar menos triste en un momento muy duro de mi vida. ¡Es increíble como el deporte y tus compañeras te llevan a lugares jamás imaginados! Gracias chicas por hacerme reír en cada entrenamiento y a vos DT (Gus) por el aguante y los consejos de padre”.

Chechu sumó una reflexión sobre el valor de la pasión: “El deporte es pasión y la pasión a mí me encanta, ¡hoy vuelvo a ser feliz en una cancha y sobre todo en la vida! Gracias @juanlasota por este video y a vos @julianaprea por el aguante amigo”.

La conductora optó por el hockey para atravesar los momentos difíciles de su vida (Captura de video)

En el sector de comentarios, sus seguidores le devolvieron la empatía con mensajes llenos de cariño y aliento. “Rompiéndola como siempre”; “El hockey me salvó la vida muchas veces”; “El mejor ejemplo para tus hijitas”; “Qué grande Chechu”; “Te merecés solo cosas lindas”; “Te admiro por lo bien que llevás el duelo de un ciclo”; “El deporte cura todas las heridas”; “Es la mejor medicina para un corazón roto” fueron solo algunos de los mensajes destacados.

El viernes pasado, Chechu había sumado un nuevo capítulo a su perfil resiliente y reflexivo con un posteo que rápidamente fue interpretado como una respuesta sutil ante las declaraciones mediáticas de Figueiras en Intrusos (América). Esta vez, la modelo lució un look descontracturado y chic, posando con un top blanco sin mangas, pantalón marrón y el cabello con ondas suaves. El detalle distintivo fue un gorro tejido color crema, que sumó un aire bohemio y auténtico a la producción.

“Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose”, escribió, mostrando ese costado profundo que suele atraer elogios en sus redes. En el mismo carrusel de fotos, Chechu apostó a otro accesorio clave: un gorro tejido negro, reforzando un guiño urbano y versátil a su estilo cotidiano.

El look que eligió Chechu para uno de sus últimos posteos (Instagram)

Con más de medio millón de seguidores, Bonelli se refuerza como una figura que logra impactar tanto por su imagen como por su autenticidad. Cada aparición en redes es seguida de cerca por una comunidad que se identifica y celebra tanto sus looks como sus mensajes. Así, entre jugadas de hockey, outfits que marcan tendencia y palabras que invitan a la introspección, Chechu reconstruye su camino con la pasión del deporte, el apoyo de su equipo y la seguridad que da saber transformar los malos momentos en fuerza y autodescubrimiento.