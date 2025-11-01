Teleshow

El particular posteo de Chechu Bonelli luego de las declaraciones de Ivana Figueiras: “Parece ser un caos”

En medio del revuelo por el flamante romance entre la modelo y su expareja, Darío Cvitanich, la conductora causó revuelo con una inesperada frase ante sus seguidores

La presentadora sorprendió al compartir
La presentadora sorprendió al compartir sus looks con una particular frase luego de los dichos de la modelo (Instagram)

El mundo del espectáculo argentino se vio revolucionado por un romance que pocos imaginaban y muchos comentaron. La noticia de que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich estaban juntos llegó rápidamente a todos los portales, generando sorpresa y alimentando rumores, en especial porque el exfutbolista había puesto fin a su matrimonio con Chechu Bonelli tan solo dos meses antes, tras 14 años juntos y tres hijas compartidas. Las versiones sobre terceros en discordia y el inicio de la relación se multiplicaron, y mientras Ivana optó por negar cualquier polémica en las horas previas, fue Chechu quien eligió responder de otro modo: desde las redes, fiel a su estilo, compartiendo una postal que levantó aún más temperatura.

Bonelli volvió a enamorar a sus seguidores de Instagram con un posteo cargado de estilo y personalidad. La modelo compartió una serie de fotos en las que posó con un look relajado pero súper chic: top blanco sin mangas, pantalón marrón y el cabello suelto con ondas suaves que enmarcaron su rostro. Como detalle infaltable, sumó un gorro tejido color crema que le aportó un aire bohemio.

Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose”, escribió junto a las imágenes, dejando ver una vez más su costado más reflexivo, que tantos elogios suele cosechar en redes. Pero eso no fue todo. En el mismo carrusel, Chechu también mostró otro accesorio clave: un gorro tejido negro, con el que reforzó su impronta versátil y urbana. Con más de medio millón de seguidores, la modelo demuestra una vez más que sabe combinar moda, autenticidad y mensajes con alma.

"Mi intensidad es un tesoro,
“Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose", escribió la presentadora (Instagram)

Si bien su look y sus poses atrajeron la atención, lo que más se destacaron fueron sus palabras a pocas horas de los dichos de Figueiras en Intrusos (América). Lo mismo reflejaron sus seguidores, quienes escribieron diferentes comentarios como: “Nunca te olvides que disfrutan de verte mal y sufren verte bien”; “Si te ven mal, te maltratan”; “Sos única e irremplazable”; “Nadie se te iguala”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe recordar que Figueiras causó revuelo luego de elegir hablar sobre su relación con Cvitanich y negar que fue la “tercera en discordia”. Consultada sobre cómo conoció a Darío, la modelo contó sin tapujos frente a la cámara. “Por amigos en común. Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso. Pero es muy bueno. Más bueno. Pero divino”, enfatizó, dejando en claro que la conexión fue inmediata y nació mucho antes que cualquier escándalo de portales.

Chechu combinó moda y una
Chechu combinó moda y una frase que despertó la atención de sus seguidores luego de la palabra de Figueiras (Instagram)

Ante la consulta sobre qué le conquistó del exdeportista. “Es muy amoroso. Divino”. Las preguntas no tardaron en encaminarse al “estado civil” y ella se sinceró: “No sé si la palabra ‘noviazgo’, pero todo re bien. Muy bien, muy feliz”. Esto despertó el interés de la notera, quien indagó: “No, pero en redes ya se dicen ‘te amo’ prácticamente”. Figueiras no pudo evitar reírse y admitió la complicidad con su pareja, aunque conservó el perfil bajo: “Pero todo re bien, la verdad. Muy bien, muy feliz”.

También fue consultada si la incomodó que la ubicaran en el lugar de “tercera en discordia” ante la separación de Cvitanich y Bonelli. Ivana lo reconoció: “Siempre molestan esas cosas, pero cuando uno está tranquilo con uno mismo porque sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”.

Luego de confirmar su relación en septiembre, Ivana Figueiras contó la intimidad de su vínculo amoroso con Darío Cvitanich y respondió las versiones de infidelidad (Intrusos – América)

Así, entre mensajes, miradas de aprobación y una cuota inevitable de escándalo mediático, el presente sentimental de Figueiras y Cvitanich sigue dando que hablar, mientras Bonelli encuentra en la moda, la autoafirmación y el apoyo de sus seguidores la mejor manera de enfrentar una nueva etapa.

