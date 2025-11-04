Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

Walter 'Alfa' Santiago fue acusado de chocar una moto y darse a la fuga en Lomas del Mirador (Video: TikTok)

Un nuevo episodio protagonizado por Walter Santiago, mejor conocido como Alfa de Gran Hermano volvió a generar repercusión en redes sociales. En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo ve discutiendo con dos hombres que circulaban en moto, quienes lo acusaron de haberlos chocado y de haberse dado a la fuga. El registro fue publicado en TikTok y acompañado por la frase: “Alfa nos chocó y se dio la fuga”.

El episodio ocurrió en la intersección de la Av. Gral. Mosconi y Bolívar, en la ciudad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En las imágenes, grabadas por los motociclistas, se observa al exparticipante del reality show vestido con una remera gris, pantalón blanco y lentes espejados. En una de las secuencias se lo ve bajando de su camioneta Mercedes Benz gris mientras uno de los hombres lo increpa a los gritos: “Viejo pelo..., venís manejando como un bolu...”, se escucha decir al conductor de la moto. Alfa, por su parte, sostiene el teléfono en la mano y le responde: “Estos tipos me quieren afanar, mirá, acá están”, mientras graba la situación.

Alfa niega haber chocado la moto y afirma que fue víctima de un intento de robo en el conurbano bonaerense

La discusión escaló rápidamente. El motociclista siguió insultándolo y le reclamaba por su forma de conducir, mientras el ex GH insistía en que estaba siendo víctima de un intento de robo. “Sacá la manito, dale”, le dice, mientras señala la patente de la moto y agrega: “Ahí la tenés, tapada con un billete de 50 pesos”. El intercambio dura algunos segundos y termina con el mediático subiendo de nuevo a su camioneta.

En una conversación con Teleshow, negó rotundamente haber chocado a la moto y sostuvo que todo fue un malentendido en medio de una situación que él consideró sospechosa. “Es un mentiroso serial. Acaba de salir con Diego Moranzoni diciendo que lo choqué y que le toqué el espejo. El tipo circulaba con una patente tapada con un billete, y yo estaba seguro de que me iban a robar porque ando con una camioneta Mercedes Benz en el conurbano”, explicó.

La palabra de Walter "Alfa" Santiago a Teleshow (Video: Infobae)

Según su versión, los motociclistas comenzaron a seguirlo tras advertir que conducía un vehículo de alta gama. “Me siguieron. Cuando yo doblo, doblan detrás mío y cometí el error de frenar y bajarme, porque si estaban con un ‘chumbo’, me ponían. Así de simple”, relató. Posteriormente, amplió su relato y detalló cómo se desarrolló la escena: “Eran dos imbéciles arriba de una moto. Me empezaron a seguir. Cuando me fijo, tenían la patente tapada con un papel, después me di cuenta de que era un billete de 50 pesos. Doblo una esquina, doblan detrás mío. Mañana voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia y a pedir las cámaras”.

El ex Gran Hermano aseguró que nunca hubo contacto físico ni colisión entre los vehículos. “En televisión él dijo en vivo que yo le había roto el espejo derecho con mi espejo izquierdo, cosa que es imposible, porque no existió ningún contacto. Ahora hace un descargo diciendo que le rompí la luz de giro de la moto. Están buscando fama”, afirmó a Teleshow. En otro tramo, reforzó su defensa: “Para mí estaban afanando en moto y cuando me vieron, se asustaron. Por eso el que manejaba le dijo al otro: ‘Vamos, vamos, vamos’”.

La discusión entre Alfa y los motociclistas incluyó insultos y acusaciones cruzadas en plena vía pública

El material que circula en redes muestra un intercambio tenso, con insultos de ambas partes. Mientras los motociclistas acusan al conductor de haberse escapado tras un choque, Alfa intenta registrar el momento con su celular, filmando la patente de la moto y repitiendo que estaba siendo “perseguido”. La situación termina cuando él se sube nuevamente a la camioneta y se aleja del lugar.

En redes, el video superó en pocas horas rápidamente las 300 mil reproducciones en TikTok, aunque el usuario que lo subió, decidió eliminarlo a las pocas horas.