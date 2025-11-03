Teleshow

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

A días de confirmar la ruptura, Ángel de Brito lanzó una fuerte versión sobre el acercamiento de la cantante con el creador de contenido

Guardar
Rumores vinculan a Nicki Nicole con el streamer Mernuel luego de ser vistos juntos en un boliche de Buenos Aires (Video: Instagram)

Este fin de semana se instaló un nuevo capítulo en la agenda del espectáculo: Nicki Nicole, recientemente separada de Lamine Yamal, quedó envuelta en rumores que la vinculan con el streamer Mernuel. La versión tomó fuerza a partir de mensajes que comenzaron a circular en redes y Ángel de Brito afirmó que ambos estuvieron juntos “toda la noche” y que se retiraron juntos del lugar.

El mensaje que desató la versión fue difundido en Ángel Responde, el programa de Bondi que conduce el periodista. “Una amiga mía la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, decía el texto que se viralizó.

En el mismo mensaje se mencionaba que el encuentro se habría producido en uno de los locales más concurridos de la noche porteña, y que la cercanía entre ambos ya se había notado días antes, cuando Nicki había aparecido en un stream del joven creador de contenido donde estuvo Yanina Latorre como invitada. Esa aparición fue la primera señal que encendió las especulaciones sobre un vínculo más allá de la amistad.

La relación entre Nicki Nicole
La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzó en agosto y terminó en medio de rumores y exposición mediática

Las redes hicieron el resto. Usuarios comenzaron a comparar las historias de Instagram de ambos: él, sentado dentro de un auto; ella, vestida con una camiseta violeta y amarilla. Las imágenes, aparentemente tomadas en el mismo entorno, circularon acompañadas de mensajes que preguntaban si estaban juntos o si se trataba solo de una coincidencia.

Desde Europa, unos días antes, Lamine Yamal rompió el silencio con un enfoque tajante. En diálogo con el periodista Javier de Hoyos, el delantero del Barcelona aseguró que la separación no se debió a una infidelidad. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, dijo, buscando despejar cualquier sospecha sobre terceros. Sus palabras apuntaron a frenar la ola de comentarios que asoció la ruptura con la aparición de Mernuel en la vida de la cantante.

Usuarios comparan historias de Instagram
Usuarios comparan historias de Instagram de Nicki Nicole y Mernuel, generando dudas sobre su relación

La historia entre ambos había comenzado a finales de agosto, cuando la cantante hizo pública la relación subiendo a Instagram una fotografía junto a Yamal por el cumpleaños de él. Esa imagen bastó para confirmar lo que venía siendo un secreto a voces entre seguidores y cronistas: una nueva pareja irrumpía en escena y captaba todas las miradas. Desde entonces, registros de viajes, celebraciones y complicidades digitales alimentaron la expectativa de la audiencia.

Y así, en medio del estallido de rumores y mensajes cruzados desde ambos lados del Atlántico, la trama parece dar un giro definitivo. La separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal deja abiertas las heridas de una relación que se vivió tan expuesta como breve. Ahora los focos apuntan a Mernuel, quien podría ser el nuevo protagonista.

Rumores vinculan a Nicki Nicole
Rumores vinculan a Nicki Nicole con el streamer Mernuel luego de ser vistos juntos en un boliche de Buenos Aires

Detrás del alias “Mernuel” está Manuel Merlo, creador de contenido con fuerte presencia en Kick y YouTube. Bajo el universo “Mernosketti” suele realizar transmisiones junto a otros streamers como Bauleti y Moski. En uno de esos programas, Nicki participó y llegó a decir en tono distendido que él era su “amor platónico”, un guiño que los fanáticos rescataron y que ahora vuelve a circular como antecedente. Desde entonces, la interacción entre ambos en redes fue seguida de cerca por los seguidores de la artista.

La respuesta por ahora son mensajes, capturas de pantalla, frases sueltas y el incesante murmullo de la red. Pero en el centro del huracán mediático solo queda una certeza: la historia conjunta de Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó, al menos por ahora, a su final, tras apenas unos meses de ocupar las portadas del mundo.

Temas Relacionados

Nicki NicoleLamine YamalMernuelÁngel de Brito

Últimas Noticias

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

La actriz compartió en sus redes una incursión que la tiene entusiasmada. De qué se trata. Su anuncio

Agustina Cherri presentó su emprendimiento

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

Luis Ventura, Camilo García, Marcelo Polino, Tartu, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron parte de un especial en el que revivieron algunos de los momentos más recordados del ciclo

El reencuentro de los históricos

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

El bailarín, exnovio de la actriz y de gira con Cazzu en México, fue tajante en medio de la consolidación del vínculo amoroso de su expareja y el protagonista de Rocky

La reacción de Gonzalo Gerber

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La bailarina sorprendió al calmar con dulzura a un gato, un perro y un caballo en medio del caos hogareño, mientras Alex Caniggia grababa la divertida escena

Melody Luz mostró en video

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no era lo que tenías que decir!”

Entre relatos divertidos y emociones a flor de piel, las dos mujeres revivieron el inicio de un vínculo y los secretos de la separación entre la mediática y Maxi López que no habría sido tal como se contó

La desopilante confesión entre Nora
DEPORTES
La revelación de Luis Advíncula

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

Dolor en el fútbol argentino: murió Daniel Willington, gloria de Vélez Sarsfield y Talleres

La fuerte sentencia con la que Ancelotti se refirió a la nueva ausencia de Neymar entre los convocados de Brasil

Faustino Oro eliminó a un gran maestro croata y es el único argentino que sigue en carrera en la Copa del Mundo de Ajedrez

TELESHOW
Agustina Cherri presentó su emprendimiento

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no era lo que tenías que decir!”

INFOBAE AMÉRICA

El futuro de la nutrición

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales

Israel entregó 45 cuerpos palestinos a Gaza en medio de una frágil tregua con Hamas