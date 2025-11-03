Teleshow

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La bailarina sorprendió al calmar con dulzura a un gato, un perro y un caballo en medio del caos hogareño, mientras Alex Caniggia grababa la divertida escena

Melody Luz sorprendió al ver cómo funcionaron sus dotes maternales para mediar entre tres animales (Instagram)

Desde que dio a luz a Venezia, su hija junto a Alex Caniggia en julio de 2023, Melody Luz se sumergió de lleno en la maternidad y en el universo de experiencias y desafíos que esta implica. Pero, fiel a su estilo espontáneo y multifacético, la bailarina no limita sus posteos solo al mundo de la crianza: también usa sus redes sociales para reflejar tanto las reflexiones y dificultades de esta nueva etapa como esos momentos insólitos en los que la maternidad parece traspasar ámbitos y hasta contagiar a otros miembros, e incluso especies, del hogar.

En las últimas horas, Melody compartió un divertido video captado por Alex que muestra la manera única en que su rol de madre se extendió, literalmente, a otros integrantes de la familia. En las imágenes, la artista se convierte en una auténtica mediadora entre un gato, un perro y un caballo, todos enredados en sus propios intereses y dibujando un cuadro caótico y entrañable del día a día familiar. La bailarina, sin perder la calma ni el sentido del humor, les habla con tono dulce y sereno: “Se tienen que portar bien, ¿si? No hay que robarse la comida, morderse entre ustedes, chupar brazos ajenos…”.

La escena gana aún más simpatía cuando Alex interviene desde detrás de la cámara, acotando entre risas: “Como el mío… Mirá cómo se te acercan todos”. En un ambiente que combina risas, desorden y mucho cariño, el improvisado tribunal de paz animal se convierte en el centro de atención. Melody remató, entre carcajadas, el comentario. “Yo soy la madre naturaleza”, y deja volar la creatividad mientras responde a los animales que se acercan: “A partir de ahora me voy a llamar Pachamama”.

"A partir de ahora me voy a llamar Pachamama", aseguró la bailarina ante el éxito que tuvo con los animales

Lejos de ser un hecho aislado, la relación de Luz con sus mascotas es un tema recurrente y genuino en sus plataformas digitales. El cariño por los animales fue especialmente visible en mayo pasado, cuando la artista debió atravesar uno de los momentos más duros para cualquier amante de los animales: la despedida de una mascota. En ese marco, Melody se despidió de Daxy, su perrita y compañera de años, con una serie de publicaciones que conmovieron a sus seguidores.

Me duele el corazón. Te amo para siempre, Daxy”, compartió en una historia de Instagram junto a una imagen elocuente: Melody besando a su perra, que descansaba en sus brazos, mientras ambas parecían sellar ese vínculo único e irrepetible. El recuerdo de Daxy fue aún más presente cuando la bailarina sumó otro video, esta vez en blanco y negro, mostrando mimos, miradas y gestos de afecto. La secuencia, sin sonido y sin palabras, salvo por un emoji de corazón roto, fue suficiente para transmitir la intensidad de la pérdida y el significado profundo del lazo compartido.

Con un sentido posteo, Melody Luz se despidió de su compañía canina ante sus seguidores (Video: Instagram)

Ese testimonio, que no ahorró honestidad ni dolor, se convirtió en un puente con otras personas que transitaron experiencias similares. Melody eligió no ahondar en detalles respecto de cómo fue la partida de su mascota, pero acompañó las imágenes con pequeñas frases y recuerdos, dejando en claro la tristeza y el duelo, pero también la gratitud y el amor incondicional.

La maternidad, la convivencia con los animales y la exposición en redes sociales permiten a Melody mostrarse entera, auténtica y multifacética. Si bien suele compartir ideas serias y reflexivas sobre la crianza, la lactancia o el cuerpo después del parto, se permite también reírse de sí misma y de las situaciones insólitas que viven quienes cuidan pequeños, ya sean bebés humanos, gatos, perros o caballos. Con humor y cariño, Melody transmite el mensaje de que la maternidad y el amor por los animales pueden ser motores de empatía, refugio y compañía en los momentos más felices y también en los más difíciles.

