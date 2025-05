Melody Luz compartió la dolorosa muerte que irrumpió en su vida: “Me duele el corazón”

Con un sentido posteo, Melody Luz se despidió de su compañía canina ante sus seguidores (Video: Instagram)

En medio de la angustia por la internación de su hija Venezia, Melody Luz recibió otro golpe inesperado. Su perrita Daxy, una compañera que fue parte de su vida durante años, murió en las últimas horas. En silencio, la bailarina despidió a su mascota con un video en blanco y negro que publicó en sus redes sociales.

“Me duele el corazón. Te amo para siempre, Daxy”, expresó Melody en una de sus historias de Instagram. Además, la frase fue acompañada de una imagen que no necesita explicación: ella besando a su perrita, que descansaba en sus brazos. Y momentos más tarde, en medio del dolor, eligió recordar su vínculo a través de un video en blanco y negro donde se las ve compartiendo momentos de afecto. Mimos, abrazos, miradas, en una secuencia sin sonido y sin palabras, excepto un emoji de corazón roto en la parte superior.

Si bien no dio detalles respecto a cómo se dio la partida de su mascota, la artista dejó en claro la tristeza que sentía. No solo con recuerdo juntas, sino también con breves frases que compartió con sus seguidores en ese momento. Pero eso no es todo, ya que la noticia llegó en paralelo a otro momento difícil: la internación de su hija Venezia por un broncoespasmo. Días antes, la coreógrafa había contado con crudeza cómo fue recibir el llamado del jardín que la alertaba sobre el estado de salud de su beba. “Voy con filtro porque mi cara, mi pelo, no puedo más. Hoy Venezia estaba en el jardín y me llamaron porque le costaba respirar y que tenía fiebre, así que me súper asusté”, relató desde la habitación del hospital pediátrico donde se encontraba la pequeña.

La emotiva foto con la que Melody Luz mostró su dolor por la pérdida de su perro

Ante la situación, canceló todo de inmediato. Incluso una clase de danza que debía dictar, y que fue dada por otra persona. Su única prioridad era estar con su hija. En ese contexto, explicó: “Alex la buscó, llamamos al médico y acá estamos en la guardia. Nos dijeron que es broncoespasmo y bueno, ya le hicieron los estudios correspondientes y estamos esperando a ver cómo salen”.

A pesar de las diferencias públicas que tuvieron tras su separación, Alex Caniggia estuvo presente con ellas durante la internación. Melody también detalló el tratamiento que estaba recibiendo Venezia: “Está sin oxígeno, tiene la cánula, pero no tiene oxígeno”, explicó, y agregó con ternura: “Sé la re bancó mi cerdita, la verdad que es una genia”. Ese día, también compartió una foto de las dos. En ella se las ve en la cama del sanatorio, con la pequeña conectada a una cánula nasal sujeta con cinta médica. Sobre la imagen, Melody escribió: “Mejorando. Es una guerrera la enana”.

La pequeña hija de la bailarina sufrió un episodio de broncoespasmo (Instagram)

Al estar en una sala pediátrica, viendo a su hija atravesar un episodio respiratorio, la llevó a pensar en otras madres que viven situaciones similares. Desde esa experiencia, compartió un mensaje que fue directo al corazón: “Nada más puedo pensar en las mamás, yo me siento agotada y estoy hace unas horas. No puedo imaginar las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés. Les mando un abrazo enorme, enorme, solo ustedes saben la fuerza que tienen”.

En apenas unos días, Melody Luz tuvo que enfrentar el miedo de ver a su hija internada y la tristeza irreversible de despedir a su perrita Daxy, una pérdida que llegó sin consuelo posible. En medio de un torbellino de emociones, esta vez decidió expresarse a través de imágenes y frases que no solo plasmaron su dolor, sino también el gran vacío que dejó su compañía canina luego de su partida terrenal.