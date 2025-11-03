Teleshow

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

La panelista y el exfutbolista mostraron cómo se vieron interrumpidos inesperadamente en medio de su velada juntos. El video

Mica Viciconte y Fabián Cubero intentaron tener un momento a solar y una inesperada compañía arruinó sus planes (Instagram)

En el universo de las redes sociales, Mica Viciconte y Fabián Cubero lograron convertir la cotidianeidad en un show de autenticidad y cercanía con su público. A través de sus historias y publicaciones, la pareja muestra el detrás de escena de la convivencia y los matices reales de la crianza de Luca, su hijo de tres años. Lejos de los moldes perfectos, el exfutbolista y la panelista comparten tanto anécdotas alegres como los ineludibles bloopers que surgen cuando ser padres a tiempo completo interrumpe cualquier plan romántico de pareja.

En esta ocasión, el foco estuvo puesto en un simpático intento de escapada romántica que, en cuestión de segundos, viró hacia la comedia familiar más pura. Mica subió un breve clip que rápidamente recolectó likes y buena onda. “¿A alguien más le pasa?”, consultó a sus seguidores, mientras mostraba cómo junto a Fabián llegaban abrazados y entre besos a una cabaña. La escena parecía sacada de un manual de romance cinematográfico. Él la levantó en brazos, subieron entre sonrisas y todo prometía un momento de intimidad. Sin embargo, la expectativa se desmoronó de golpe: al abrir la puerta, los esperaba Luca, saltando en la cama con la energía inagotable que solo tienen los hijos pequeños.

La postal fue rematada por Mica con letras amarillas: “¡Cuando te haces una escapada y te olvidas que estás con tu hijo!” El video trajo una ola de identificación, empatía y risas entre sus seguidores que no tardaron en volcar en los comentarios sus propias vivencias y complicidades: “Los amo”; “Nos pasó seguido”; “Nuestro hijo nos organizó una cena de aniversario, ¡y vino con nosotros!”; “Van a tener que esperar a que se duerma”, se leía entre las respuestas.

La pareja pensó que iba
La pareja pensó que iba a tener una romántica velada a solas (Captura de video)

No es la primera vez que la pareja visibiliza las aventuras de compartir la cama y la noche familiar con su pequeño. En junio, Mica recurrió al humor para retratar los problemas a la hora de dormir juntos. Compartió una imagen de los tres acostados, con Luca en el medio usando un pijama de dibujos coloridos y muñecos de superhéroes acostados por toda la cama. La escena, más una fortaleza de acción que un lecho de descanso, resumía la energía que se respira entre esas paredes: muñecos por doquier y risas que se apagan tarde.

La diversión siguió en otra historia, en la que Mica, sola en la cama y abrazada a un muñeco de plástico, compartió con sus seguidores: “Dormir con Venom me da un poco de miedo”, acompañando la confesión con una expresión fingidamente aterrada y una cuota de picardía.

Mica mostró cómo su hijo
Mica mostró cómo su hijo acomodó sus muñecos antes de dormir (Instagram)

A través de cada publicación, queda claro que en la casa de la pareja, el romanticismo y la pasión existen, pero se reinventan entre juegos, interrupciones inesperadas y escenas cotidianas que todos los padres conocen. Los intentos de encontrar tiempo a solas siempre se ven desafiados por la presencia de Luca, quien transforma cualquier escenario en una oportunidad para expandir universos, compartir cama y reconfigurar todos los planes.

La transparencia y humor con los que comparten estas situaciones hacen de la pareja una de las más queridas por sus seguidores. Padres y madres de todo el país se ven reflejados en sus historias, demostrando que no todo lo que se muestra en redes es tan perfecto y que, a veces, lo verdaderamente romántico es poder reírse juntos de los contratiempos y abrazar la dulzura de esos pequeños saboteadores de planes amorosos.

Mientras tanto, Viciconte y Cubero continúan registrando sus días y mostrando que la vida familiar es una combinación de amor, paciencia e infinidad de risas. Entre muñecos, saltos y arrumacos colectivos, su manera de comunicarles a sus seguidores es una invitación constante a disfrutar de lo espontáneo y a entender que en el caos familiar también se construyen los mejores recuerdos.

