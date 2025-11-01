Teleshow

Nazarena Vélez relató un episodio paranormal que vivió poco después de la muerte de Fabián Rodríguez

La actriz, en su espacio Storytime de Bondi Live, contó una experiencia que experimentó al salir del cementerio donde estaba enterrado su ex marido, que se quitó la vida en 2014

Nazarena Vélez contó una historia paranormal que protagonizó

Pocos días después de la muerte de su esposo, Fabián Rodríguez, la actriz y productora Nazarena Vélez relató una experiencia que, según sus palabras, desafió toda lógica. En el espacio Storytime de Bondi Live, que conduce junto a Laura Ubfal y su hija Barbie, Vélez compartió cómo, sumida en el dolor tras el suicidio de Rodríguez, vivió un episodio que marcó su proceso de duelo.

Según su testimonio en Bondi Live, la situación ocurrió durante una de las jornadas en que visitaba el cementerio casi a diario. Vélez recordó que, al salir del lugar, subió a su camioneta con la intención de regresar a su casa, pero terminó en la avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a una estatua de Don Quijote que nunca antes había notado. “No me pregunten cómo, pero yo me acuerdo que me subí a mi camioneta, salgo del cementerio y, en vez de ir para mi casa... terminé en la 9 de Julio, que hay una imagen, una estatua como de un diablo, que es Don Quijote, que yo después lo averigüé”, relató Vélez en la entrevista con Bondi Live. Describió la escultura de hierro y cemento como una figura imponente, con cuernos, y señaló que a sus pies encontró lo que parecía un pequeño altar o “trabajo”, una especie de ofrenda o ritual.

Nazarena Vélez en Bondi Live
Nazarena Vélez en Bondi Live

La actriz insistió en que no tenía explicación racional para haber llegado hasta ese sitio, ni recordaba haber visto antes la estatua. “No sé cómo y por qué terminé y vi todo un mini altar ahí”, afirmó, descartando cualquier alteración de su conciencia y subrayando la autenticidad de su vivencia: “No estaba drogada”. Vélez compartió que debido a sus frecuentes visitas al cementerio y su estado emocional, podría haber sido guiada por una presencia o energía. “Una persona después me dijo que... lo que pudo haber pasado es que un alma, de tanto ir al cementerio…”, y se detuvo. La frase la completó Laura Ubfal: “Te guió”. Y Nazarena asintió.

La estadua del Quijote es una obra del escultor andaluz Aurelio Teno, que hizo varias similares en distintas ciudades (por ejemplo, hay una en Washington DC), y llegó a Buenos Aires en 1980 como un obsequio del Gobierno español por el 400º aniversario de la Ciudad. Fue inaugurada, poco después, por la Reina Sofía y se encuentra emplazada en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo.

Monumento al Quijote CABA
Monumento al Quijote CABA

El contexto de la experiencia resulta fundamental para comprender su impacto. Fabián Rodríguez, esposo de Vélez y padre de su hijo Thiago, se suicidó el 24 de marzo de 2014, presuntamente agobiado por las deudas de la productora Jaz Producciones. Vélez se encontraba en Miami al momento del deceso y regresó de inmediato a Argentina. Durante un largo periodo, la actriz enfrentó una profunda depresión y una rutina marcada por la visita constante al cementerio, mientras intentaba sobrellevar la pérdida y hacerse cargo de las obligaciones económicas que dejó Rodríguez. Además de Thiago, Vélez es madre de Barbie y Gonzalo (El Chyno), hijos de relaciones anteriores.

A lo largo de su testimonio en Bondi Live, Vélez también mencionó las interpretaciones que recibió de terceros sobre lo ocurrido. Algunas personas le sugirieron que su estado de vulnerabilidad y la intensidad de su duelo podrían haber abierto la puerta a experiencias fuera de lo común, como la que vivió en la 9 de Julio. La propia Vélez reconoció que, aunque no puede explicar lo sucedido, la sensación de haber sido llevada hasta ese lugar por una fuerza desconocida la acompañó desde entonces.

Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez
Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez

Con el paso del tiempo, Vélez logró reconstruir su vida sentimental y emocional. Años después del episodio, encontró en el actor Santiago “Bocha” Camaño un nuevo compañero, y pudo dejar atrás —aunque no olvidar— la etapa más dolorosa de su historia personal.

La actriz cerró su relato en Bondi Live señalando que, aunque nunca comprendió del todo lo ocurrido, sintió que su llegada a ese sitio respondía a un motivo que iba más allá de cualquier explicación racional.

