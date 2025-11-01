Teleshow

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

La cantante causó sorpresa en el público al salir al escenario con la icónica camiseta número diez. El regreso de la banda desató una ovación y una ola de emociones

Vocalista de Linkin Park sorprendió disfrazada como Diego Maradona

En el escenario del Parque de la Ciudad, bajo un cielo cargado de historia musical y emoción, sucedió un gesto que encendió las redes, traspasó las pantallas y escribió un nuevo capítulo en la relación entre Linkin Park y la Argentina. Emily Armstrong, la nueva voz de la banda, irrumpió en escena disfrazada de Diego Maradona: peluca negra, rulos inconfundibles, camiseta azul con el diez en el pecho y el apellido mítico en la espalda, simil de la utilizada durante el Mundial de 1994. ¿Hay mayor homenaje posible? ¿Acaso existe tributo más claro a la pasión local que vestir la piel del ídolo eterno?

La efervescencia del público argentino es bien conocida. No hay lugar en el mundo donde se reciba, admire e idolatre a los músicos como en el país, destacan los propios artistas, y los hechos lo demuestran cada vez que una banda internacional pisa suelo porteño. Ellos no dudan en rendirse ante la intensidad de un público que vibra, se emociona y acompaña desde el aeropuerto hasta el último acorde. La llegada de Linkin Park a Buenos Aires, el pasado jueves 30 de octubre, fue fiel a ese ritual: vuelo privado, desembarco en Ezeiza, y una multitud esperando con nervios y banderas en el sector VIP solo para ver ese saludo, esa sonrisa cómplice de Mike Shinoda y la efusiva presentación de Emily Armstrong.

En la antesala del concierto, la ansiedad tejía una red invisible entre los seguidores que coparon los pasillos y el lobby del hotel donde se alojaba la banda. Ocho años habían pasado desde la última vez: el Maximus Festival de 2016, todavía con Chester Bennington al frente. Ahora, tras esa ausencia obligada por el dolor –la muerte del cantante original en 2017–, el regreso tomaba un carácter casi litúrgico. Linkin Park había permanecido en silencio durante siete años, un duelo musical respetuoso que terminó recién en 2024 con el anuncio de la reactivación y una nueva voz.

Linkin Park sorprendió a medidados del año pasdado al anunciar que regresaban a los escenarios, ya con Emily como cantante

Emily Armstrong, antes en Dead Sara, no tardó en conquistar a los fans más exigentes. ¿Cómo logra una desconocida ganarse a una multitud tan fiel a una figura tan marcada e icónica para la época como lo fue Bennington? Basta recorrer las palabras publicadas tras el show para entenderlo. En redes sociales, la reacción fue inmediata: “Hoy me fui hincha de Emily Armstrong”, confesó un espectador. Otro, con los ojos puestos en el futuro de la banda, escribió: “Esto es un nuevo comienzo, la banda quiere seguir en movimiento. Mis respetos a esa chica por estar en ese lugar poniéndole todo lo mejor de ella”. Mientras tanto, tambíen se habló de diferencias: “Pedazo de vocalista, lastimosamente Linkin no logra aprovecharla debido a que la banda está diseñada para la voz de Chester, que era el principal atractivo de la misma”.

El momento que hizo estallar la noche fue ese homenaje inesperado a Diego Maradona. El estadio rugió como si celebrara un gol en la final del mundo. El número diez brillando bajo los reflectores selló el pacto con una audiencia que no olvida. Porque en la Argentina, cualquier artista puede ser estrella por un rato, pero solo quien entiende la cultura local se gana el corazón para siempre.

La reaparición de Linkin Park, con un álbum nuevo y una alineación renovada, devolvió a los fanáticos la esperanza y reavivó la llama de una devoción intacta. La efusividad argentina, esa devoción que traspasa fronteras, se encontró con una banda lista para renacer. Y la escena de Armstrong enfundada en la camiseta más sagrada del fútbol local –la de Maradona, el legendario diez– quedó grabada en la memoria de todos. ¿No son esos los gestos que hacen que la música hable un idioma universal y eterno?

