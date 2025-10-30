Teleshow

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”

La influencer sorprendió al relatar una vivencia extrema que la impulsó a cambiar su manera de ver los vínculos y a reírse de sí misma

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja

Una confesión de Stephanie Demner sobre su pasado amoroso ha generado interés entre sus seguidores y el público. Durante una entrevista en Resumidos Mano a Mano, con Nico Barral, la modelo e influencer relató una anécdota que, según sus palabras, la llevó a considerarse “una tóxica”. Demner contó que, en una relación anterior, llenó el departamento de su expareja con cal y arena y publicó un mensaje en Facebook dirigido a las mujeres que él frecuentaba, como reacción a actitudes que le generaban desconfianza.

En el diálogo con Nico Barral, Demner explicó que la desconfianza surgía ante gestos cotidianos, como cuando su pareja colocaba el teléfono móvil de lado. “Uno se vuelve tóxico. Es como que no desconfiás, pero si la otra persona te pone el celular de lado, decís: ‘¿Qué tenés que esconder?’”, relató la modelo en la entrevista. Luego, detalló el episodio: “Una vez le llené a una expareja todo el departamento de cal y arena. Toda la cama, toda la habitación, todo. Y le puse un muy lindo estado en Facebook, dedicado a todas las chicas que tenía ahí. Pero cero tóxica”, ironizó, reconociendo en retrospectiva el carácter extremo de su reacción.

La autocrítica y el sentido del humor marcaron el tono de la conversación. Demner admitió que, en ese momento, en que salía de after con Di Caprio y Rihanna, por entonces pareja, había cosas que “me hacían desconfiar y yo me volví una tóxica loca”, reconoció en otro pasaje de la entrevista, donde también hizo referencia a otras experiencias personales y a la intensidad con la que vivió sus relaciones pasadas.

Demner, su esposo Guido Pella
Demner, su esposo Guido Pella y la hija de ambos, Arianne

La vida actual de Stephanie Demner es muy diferente. La modelo está casada con el extenista Guido Pella y juntos son padres de una hija llamada Arianna. Ambos fueron protagonistas de una de las bodas más glamorosas de 2024. Fueron dos celebraciones. Primero, el 13 de diciembre, la pareja organizó una ceremonia diurna en un salón del barrio de Devoto, donde compartieron un brindis con sus allegados en un ambiente distendido. El código de vestimenta para la boda civil fue el blanco y así lucieron todos los invitados con sus mejores atuendos. Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue la influencer, con un atuendo de novia fiel a su estilo: eligió un vestido corto blanco ajustado al cuerpo, de estilo minimalista, con tirantes finos y escote pronunciado.

La segunda fiesta, el 20 de ese mismo mes, en los salones del Faena, recibieron a 250 invitados, incluyendo a Cande Ruggeri, Julieta Puente, Valentina Salezzi y Lizardo Ponce.

Un mes antes de su boda, la influencer compartió un glamoroso viaje junto a Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón, Zaira Nara y Juli Poggio por Tailandia. Durante su estadía, aprovecharon para sumergirse dentro de la cultura del pais del sudeste asiático. En ese marco, se dividieron en dos grupos y salieron a explorar uno de los lugares religiosos más emblemáticos de la ciudad: el templo Wat Pho, hogar del majestuoso Buda Reclinado.

Más allá de su faceta mediática, Demner ha atravesado distintos desafíos personales y profesionales. En su charla en Resumidos con Nico Barral, se describió como una persona multifacética, capaz de afrontar situaciones diversas y de reinventarse. “No hay nada que no haya hecho en mi vida”, afirmó, mencionando desde su cinturón negro de taekwondo hasta su experiencia en el modelaje y el mundo digital. En sus entrevistas, Demner siempre se destaca por su apertura para hablar de temas personales, como la presión de la industria, lo que la ha convertido en una voz reconocida dentro y fuera de las redes sociales.

En la actualidad, Demner afirma haber encontrado una nueva forma de vivir el amor y la exposición pública. Su historia, marcada por la autocrítica y la evolución personal, refleja el recorrido de una de las primeras influencers argentinas, que hoy se reconoce plena en su vida familiar y profesional.

Temas Relacionados

Stephanie DemnerGuido PellaResumidos con Nico BarralInfluencers argentinas

Últimas Noticias

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa

El ciclo de espectáculos cumple un cuarto de siglo al aire y lo celebrarán reuniendo a las figuras de las primeras emisiones

El programa especial que prepara

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Después de contar su experiencia con el levantamiento de glúteos, la expareja de L-Gante fue letal ante las opiniones negativas en su contra

Tamara Báez respondió con humor

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

A casi tres semanas de confirmar el final de su relación con su pareja y padre de su hijo, la modelo contó en Intrusos cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida

Luli Fernández habló sobre su

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

La empresaria homenajeó en sus redes sociales al Diez en el día que hubiese cumplido 65 años

Claudia Villafañe recordó a Diego

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Ambas conductoras reúnen a figuras de la cultura, la política y el deporte en una cita que promete actualidad, confidencias y encuentros únicos

Mirtha Legrand y Juana Viale
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron un fusil FAL de

Hallaron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas entre las armas secuestradas al Comando Vermelho en Brasil

Accidente fatal en Comodoro Rivadavia: una mujer murió y un hombre se encuentra grave tras un brutal vuelco

El BCRA flexibilizó los encajes para los bancos, en busca de que haya más liquidez y tasas de interés más bajas

Triple femicidio narco: Sotacuro, su mujer y su sobrina pidieron otra vez ampliar sus declaraciones

“Tendencia preocupante”: una fiscalía alertó sobre la suba de estafas a jubilados por parte de sus cuidadores

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

El presidente de Guatemala denunció que hay “actores corruptos” que impulsan un golpe institucional contra su gobierno

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

TELESHOW
Tamara Báez respondió con humor

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Los famosos conmemoraron a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido años con fotos, videos y palabras de emoción