Teleshow

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

La repentina desaparición de imágenes y mensajes generó especulaciones y reacciones diversas entre quienes siguen el día a día del cantante

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Ricardo Montaner sorprendió a sus
Ricardo Montaner sorprendió a sus fanáticos al vaciar su perfil en Instagram

En las últimas horas, Ricardo Montaner generó preocupación entre sus fans al vaciar por completo su perfil de Instagram. Este jueves, la cuenta del cantante apareció sin ningún rastro de las publicaciones que solía compartir. La decisión del cantante de eliminar todo su contenido en la red social generó una oleada de inquietud y preguntas entre sus millones de fans.

Al ingresar a la cuenta del artista, en la cual reúne más de 8 millones de seguidores, la imagen habitual de reflexiones personales, mensajes familiares y novedades musicales dio paso a un espacio en blanco. Esta acción, inusual en una figura que ha hecho de la comunicación directa con su público una característica constante, provocó una reacción inmediata.

En medio de la incertidumbre, las especulaciones surgieron rápidamente. Algunos usuarios interpretaron la eliminación de publicaciones como una posible estrategia previa al lanzamiento de un nuevo proyecto musical, una táctica que otros artistas han empleado para generar expectativa. Otros sugirieron que podría tratarse de un proceso de renovación personal o artística, mientras que una parte de la comunidad consideró la posibilidad de que Montaner decidiera tomar distancia temporal de las redes sociales. Ninguna de estas hipótesis cuenta con confirmación, ya que el cantante no ha emitido declaraciones públicas sobre el motivo de su decisión.

Ricardo Montaner eliminó todas las
Ricardo Montaner eliminó todas las publicaciones de su perfil de Instagram

A principios de junio, en una de sus últimas publicaciones, el músico compartió un mensaje especialmente emotivo dedicado a su esposa, Marlene Salome. En ese posteo, acompañado de imágenes y un video musicalizado con la canción “Si tuviera que elegir”, el artista celebró los 36 años de vida en pareja, destacando la importancia de la elección diaria y la ausencia de fórmulas mágicas en su relación.

“36 años de elegir cada día, estar juntos. El otro día, se nos acercó alguien en la calle y nos dijo, ‘ah pero si es en serio, si son así como se muestran… ¿cuál es esa fórmula?’. Marlene y yo al unísono dijimos: ‘¿Fórmula?’. Ese es precisamente el secreto, no tener fórmula, no hay cálculo ni poción mágica. La idea aquí es probar y equivocarnos a diario, pero con la firme convicción de que no hay otras carreteras, que esto fue ya determinado por ambos con un pacto de ‘para siempre’, mientras esto sea nuestro lema y axioma de vida, todo lo demás viene de la mano del Padre, por añadidura. Él es nuestro muro de contención”, expresó Montaner en esa ocasión.

La publicación incluyó escenas de la vida cotidiana y momentos de complicidad entre la pareja, lo que generó una respuesta masiva. En pocas horas, superó los 67.000 ‘me gusta’ y recibió una gran cantidad de mensajes de admiración y buenos deseos. Ante la confusión de algunos seguidores, que pensaron que se trataba de un aniversario, el propio Montaner aclaró: “Por cierto, hoy no es nuestro aniversario, es en agosto. Celebramos 37. Igual, gracias por los buenos deseos. Marlene, regálame algo que según esta gente, estamos de cumple”.

Ricardo Montaner celebró 36 años
Ricardo Montaner celebró 36 años de amor con su esposa Marlene Rodríguez (Instagram)

La elección de la canción “Si tuviera que elegir”, reeditada recientemente junto a su hija Evaluna y su yerno Camilo, reforzó el tono íntimo y familiar de la publicación. La letra, cargada de afecto, subraya la preferencia del cantante por los momentos compartidos con su esposa frente a cualquier otra posibilidad: “Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta. Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta. Me quedo con sus manos calzándole a mi piel. Me quedo con su angustia a un paso de caer. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta. La quiero así, queriéndome”.

La actividad de Ricardo en redes sociales ha sido, hasta ahora, un reflejo de su vida personal y profesional. Sus seguidores han encontrado en su perfil un espacio para conocer detalles de su día a día, sus pensamientos y los lazos que lo unen a su familia. Por eso, la decisión de vaciar su cuenta no solo sorprendió, sino que también dejó un vacío en una comunidad acostumbrada a la cercanía y la interacción directa con el artista.

El impacto de esta medida se evidenció en la cantidad de mensajes de apoyo, preocupación y especulación que inundaron las redes. Los fans, que han acompañado a Montaner en cada etapa de su carrera, manifestaron su deseo de que el cantante retome pronto su actividad digital y continúe compartiendo los momentos que han fortalecido el vínculo entre artista y público.

En este escenario de incertidumbre, la última reflexión pública de Montaner sobre su vida en pareja permanece como un recordatorio de la importancia que otorga a los vínculos personales y a la autenticidad en cada elección cotidiana.

Temas Relacionados

Ricardo MontanerMarlene Salome

Últimas Noticias

Virginia Gallardo le respondió a la familia de Ricardo Fort: “No utilicé nuestra relación para obtener votos”

La actriz y flamante diputada de La Libertad Avanza por Corrientes se refirió a la molestia de Marta y Felipe Fort por una publicación que realizó en plena campaña electoral

Virginia Gallardo le respondió a

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

La actriz compartió detalles sobre la presencia del instructor de esquí en los controles médicos y mostró la emoción que vive en esta etapa

Juana Repetto contó si Sebastián

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

La cantante adelantó en sus redes “Jojo”, su nuevo videoclip que forma parte de Quimera, su próximo álbum conceptual que estrenará en noviembre. El posteo que revolucionó sus redes

María Becerra revolucionó sus redes

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

La ex modelo apareció en un video en Youtube contando cómo el traumático episodio que vivió en 2010, cuando su pareja murió en sus brazos, cambió por completo la percepción de su vida

Liz Solari sorprendió con una

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

El menor de los hijos del campeón del mundo usó sus redes sociales para homenajear a su padre con un video cargado de complicidad

El recuerdo de Dieguito Fernando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: vecinos denunciaron que una

Córdoba: vecinos denunciaron que una mujer roba las plantas de un local

El último video de la camioneta en la que circulaban los jubilados antes de su desaparición en Chubut

Trágico accidente en Corrientes: un auto volcó tras despistarse y murió un bebé de 5 meses

Paolo Rocca, CEO de Techint: “Estas elecciones son un punto de inflexión para empujar la actividad”

Tras la reunión con los gobernadores, la Casa Rosada dijo que “la voluntad es trabajar con todos”

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Juana Repetto contó si Sebastián

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”