Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Ricardo Montaner sorprendió a sus fanáticos al vaciar su perfil en Instagram

En las últimas horas, Ricardo Montaner generó preocupación entre sus fans al vaciar por completo su perfil de Instagram. Este jueves, la cuenta del cantante apareció sin ningún rastro de las publicaciones que solía compartir. La decisión del cantante de eliminar todo su contenido en la red social generó una oleada de inquietud y preguntas entre sus millones de fans.

Al ingresar a la cuenta del artista, en la cual reúne más de 8 millones de seguidores, la imagen habitual de reflexiones personales, mensajes familiares y novedades musicales dio paso a un espacio en blanco. Esta acción, inusual en una figura que ha hecho de la comunicación directa con su público una característica constante, provocó una reacción inmediata.

En medio de la incertidumbre, las especulaciones surgieron rápidamente. Algunos usuarios interpretaron la eliminación de publicaciones como una posible estrategia previa al lanzamiento de un nuevo proyecto musical, una táctica que otros artistas han empleado para generar expectativa. Otros sugirieron que podría tratarse de un proceso de renovación personal o artística, mientras que una parte de la comunidad consideró la posibilidad de que Montaner decidiera tomar distancia temporal de las redes sociales. Ninguna de estas hipótesis cuenta con confirmación, ya que el cantante no ha emitido declaraciones públicas sobre el motivo de su decisión.

Ricardo Montaner eliminó todas las publicaciones de su perfil de Instagram

A principios de junio, en una de sus últimas publicaciones, el músico compartió un mensaje especialmente emotivo dedicado a su esposa, Marlene Salome. En ese posteo, acompañado de imágenes y un video musicalizado con la canción “Si tuviera que elegir”, el artista celebró los 36 años de vida en pareja, destacando la importancia de la elección diaria y la ausencia de fórmulas mágicas en su relación.

“36 años de elegir cada día, estar juntos. El otro día, se nos acercó alguien en la calle y nos dijo, ‘ah pero si es en serio, si son así como se muestran… ¿cuál es esa fórmula?’. Marlene y yo al unísono dijimos: ‘¿Fórmula?’. Ese es precisamente el secreto, no tener fórmula, no hay cálculo ni poción mágica. La idea aquí es probar y equivocarnos a diario, pero con la firme convicción de que no hay otras carreteras, que esto fue ya determinado por ambos con un pacto de ‘para siempre’, mientras esto sea nuestro lema y axioma de vida, todo lo demás viene de la mano del Padre, por añadidura. Él es nuestro muro de contención”, expresó Montaner en esa ocasión.

La publicación incluyó escenas de la vida cotidiana y momentos de complicidad entre la pareja, lo que generó una respuesta masiva. En pocas horas, superó los 67.000 ‘me gusta’ y recibió una gran cantidad de mensajes de admiración y buenos deseos. Ante la confusión de algunos seguidores, que pensaron que se trataba de un aniversario, el propio Montaner aclaró: “Por cierto, hoy no es nuestro aniversario, es en agosto. Celebramos 37. Igual, gracias por los buenos deseos. Marlene, regálame algo que según esta gente, estamos de cumple”.

Ricardo Montaner celebró 36 años de amor con su esposa Marlene Rodríguez (Instagram)

La elección de la canción “Si tuviera que elegir”, reeditada recientemente junto a su hija Evaluna y su yerno Camilo, reforzó el tono íntimo y familiar de la publicación. La letra, cargada de afecto, subraya la preferencia del cantante por los momentos compartidos con su esposa frente a cualquier otra posibilidad: “Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta. Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta. Me quedo con sus manos calzándole a mi piel. Me quedo con su angustia a un paso de caer. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta. La quiero así, queriéndome”.

La actividad de Ricardo en redes sociales ha sido, hasta ahora, un reflejo de su vida personal y profesional. Sus seguidores han encontrado en su perfil un espacio para conocer detalles de su día a día, sus pensamientos y los lazos que lo unen a su familia. Por eso, la decisión de vaciar su cuenta no solo sorprendió, sino que también dejó un vacío en una comunidad acostumbrada a la cercanía y la interacción directa con el artista.

El impacto de esta medida se evidenció en la cantidad de mensajes de apoyo, preocupación y especulación que inundaron las redes. Los fans, que han acompañado a Montaner en cada etapa de su carrera, manifestaron su deseo de que el cantante retome pronto su actividad digital y continúe compartiendo los momentos que han fortalecido el vínculo entre artista y público.

En este escenario de incertidumbre, la última reflexión pública de Montaner sobre su vida en pareja permanece como un recordatorio de la importancia que otorga a los vínculos personales y a la autenticidad en cada elección cotidiana.