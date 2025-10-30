María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

María Becerra adelantó jugadas imágenes de "Jojo" su nuevo videoclip (Video: Instagram)

María Becerra revolucionó las redes sociales con una campaña visual audaz para promocionar “Jojo”, su nueva canción. La artista argentina compartió imágenes en las que aparece en la ducha, vestida con cuero y luciendo escotes pronunciados, acompañadas de mensajes provocativos y enlaces que dirigían a sus seguidores a contenido exclusivo relacionado con su próximo álbum conceptual.

En una de sus publicaciones, la cantante escribió con picardía: “Only contenido exclusivo”, en clara alusión a plataformas de contenido para adultos, aunque el enlace llevaba directamente a su cuenta de Spotify y al álbum conceptual Quimera, que se estrenará el 20 de noviembre.

La interacción directa con sus seguidores no se limitó a las imágenes. Tras el colapso de la página por la cantidad de visitas, la cantante expresó: “Entró tanta gente que la página se colapsó... son tremendos. Pero como todavía no dormí y me paso de buena, les dejo mi contenido de calidad”. Este tipo de mensajes, junto con la estética sensual y oscura de las imágenes, refuerzan la estrategia de Becerra de generar expectativa en torno a su nueva música, anticipando un videoclip que promete ser tan audaz como la promoción previa.

El lanzamiento de “Jojo” está programado para el jueves 30 de octubre. Como adelanto, la intérprete compartió un fragmento del tema en el que se escucha: “Ella sabe que está dura y que nadie está a su altura. Ella siempre así”. La propia artista definió el estilo musical del sencillo con la frase: “Jojo quiere dembow”, anticipando una base rítmica cercana al dembow, el afrobeat y el dancehall, géneros que marcan el pulso de esta nueva etapa. La canción se suma a la narrativa conceptual que Becerra ha construido en sus redes y en sus shows, donde cada lanzamiento revela una faceta distinta de su universo artístico.

El universo conceptual de María Becerra y sus alter egos

El personaje de Jojo, protagonista de este nuevo sencillo, representa el costado más atrevido e intenso de la cantante. Según la descripción de María, Jojo es “un alma libre” a quien le atraen la fiesta, el descontrol y el alcohol, con una apariencia “más dark” y una estética sensual y oscura. El color negro predomina en su vestuario, y su plan favorito son las noches de desenfreno. Jojo se suma así a los otros alter egos que integran el universo conceptual de la artista: Shanina, Maite y Gladys, cada uno con su propia personalidad, estética y preferencias musicales.

Este despliegue de personajes forma parte de la narrativa que la cantante ideó para su próximo álbum y para los shows 360° que ofrecerá en el estadio Más Monumental de River Plate, en Buenos Aires. La propuesta conceptual incluye a Shanina, inspirada en el arquetipo Yandere del anime, tierna pero peligrosa; Maite, profesional y autoexigente, con un estilo sobrio y elegante; y Gladys, madre relajada y deportista. Cada alter ego encarna una faceta emocional y creativa distinta, y cobrará vida tanto en las canciones como en la puesta en escena de los conciertos.

Los shows 360°, programados para el 12 y 13 de diciembre, marcarán un hito en la historia del estadio Monumental, al ser los primeros de este tipo realizados allí y los más grandes hasta la fecha. El escenario se ubicará en el centro del recinto, permitiendo una experiencia inmersiva y panorámica para el público, con una producción de nivel internacional. Becerra recorrerá en estos conciertos las principales canciones de su carrera, integrando la narrativa de sus alter egos y el universo conceptual de Quimera.

Este nuevo capítulo llega tras un año de logros destacados para la cantante, quien ha encabezado festivales, agotado estadios, participado en el Festival de Viña del Mar y en Coachella junto a J Balvin, y recibido una nominación a los Latin Grammy 2024.