Las primeras fotos de la luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo en Miami durante 50 días

La luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo en Miami (Video: Instagram)

Tras festejar su boda a lo grande en Mar del Plata —con registro civil, ceremonia religiosa y una fiesta inolvidable—, Matías Alé y Martina Vignolo iniciaron la tan esperada luna de miel, y sorprendieron al revelar que el viaje de recién casados se extenderá por nada menos que 50 días. La pareja, entusiasmada por esta prolongada aventura, tiene planeado recorrer distintos destinos de Estados Unidos y el Caribe, ya anticipando imágenes y anécdotas a través de sus redes sociales.

El martes por la tarde, pocos días después del “sí, quiero”, el actor compartió en Instagram una selfie desde el Aeropuerto de Ezeiza, acompañado de Martina, ilustrando el inicio del periplo con un elegante: “Y nos fuimos”. Ya el miércoles por la mañana, los recién casados aterrizaron en Miami y pusieron rumbo a Hollywood Beach, donde disfrutarán las primeras jornadas alojándose en el departamento de un amigo del mediático.

“Floja la vista”, bromeó Matías mostrando el imponente escenario que contemplaban desde la ventana: el mar azul, arena blanca y miles de palmeras bordeando la costa, compusieron una postal propia de paraíso. El primer día juntos lo aprovecharon entre tragos en la playa de South Beach, paseos por la mítica Lincoln Road y muchas fotos espontáneas que ambos difundieron en sus cuentas, reflejando la alegría de la flamante convivencia. “Con mi adorada esposa, ¡qué lindo suena!”, escribió él, mientras celebra la nueva etapa que acaban de estrenar.

Matías y Martina pasaran 50 días de luna de miel (Foto: Instagram)

Matías fue al restaurante inspirado en la película de Forrest Gump

"Con mi adorada esposa. Que lindo suena", la tierna dedicatoria del productor de teatro a la profesora de educación física

Martina, por su lado, hizo un guiño especial al mostrar las ojotas personalizadas preparadas para la boda y el viaje: blancas, con las iniciales “M&M” y la fecha del casamiento, 24 de octubre, sumando otro detalle memorable a la travesía.

La luna de miel de Alé y Vignolo continúa con postales vibrantes y espontáneas desde Miami, donde la pareja aprovecha cada jornada para inaugurar recuerdos y experiencias junta. Las nuevas imágenes compartidas en redes sociales invitan a recorrer su itinerario turístico, marcado por el disfrute, el humor y el clima relajado.

En una de las fotos, Martina aparece luciendo una camiseta del Miami Heat y posando con dos coloridos loros: uno rojo sobre su cabeza y otro azul posado en su brazo, en un típico paseo urbano junto a puestos turísticos. La sonrisa y el mensaje divertido que acompaña la imagen, “¿Qué es un loro? Un pájaro”, subrayan el tono distendido del viaje.

La pareja fue de compras y se cruzó con una brigada de bomberos

La divertida foto de Martina con una bandada de loros

"Siempre riendo", la frase que resume los primeros días de la luna de miel del matrimonio (Foto: Instagram)

Otra postal muestra a Matías y Martina paseando por la conocida calle Lincoln Road. En la imagen nocturna, la pareja aparece abrazada y rodeada por un grupo de bomberos de Miami Beach, con todos posando sonrientes frente a uno de los clásicos camiones del cuerpo local. Ella sostiene una bolsa de un reconocido local de lencería en las manos, en pleno recorrido de compras y salidas.

En una selfie diurna, Matías y Martina vuelven a posar juntos entre loros sobre sus hombros y brazos, transmitiendo complicidad y disfrute compartido en el paseo al aire libre por Bay Side Miami. El texto “¡Siempre riendo!” refuerza la conexión y la calidez del momento.

La secuencia se completa con una imagen de Matías en el mítico restaurante Bubba Gump Shrimp Co., sosteniendo una porción de camarón junto a un cartel con la frase “Run Forrest Run”, guiño a la película Forrest Gump. El actor, sonriente y relajado, corona la postal con un “Qué feliz me hace verte feliz”, síntesis perfecta del espíritu de la luna de miel.

Estas fotos muestran que el viaje de Matías Alé y Martina Vignolo por Estados Unidos no solo abarca playas y paseos por la costa, sino también encuentros urbanos, comidas típicas, momentos lúdicos y la alegría constante de una pareja que, tras el gran paso del matrimonio, apuesta a vivir intensamente cada día de su travesía.