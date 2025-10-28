La impresionante cantidad de días que Matías Alé y Martina Vignolo estarán de luna de miel en Miami

La partida de luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo rumbo a Miami

La llegada de Matías Alé y Martina Vignolo a Miami marcó el inicio de una luna de miel que destaca por su duración poco habitual: la pareja argentina pasará 50 días recorriendo Estados Unidos y el Caribe, según la contó Alé a Teleshow. El actor y la profesora de educación física, recién casados, aterrizaron en la ciudad estadounidense tras partir la noche anterior desde Ezeiza y compartieron en redes sociales su entusiasmo por el viaje y los 30℃ que los recibieron en su primer día.

De acuerdo con Teleshow, el itinerario de la pareja comienza con una estadía en Hollywood Beach, donde paran en el departamento de un amigo en el edificio Crystal Tower. Posteriormente, Alé detalló que el viaje continuará en Orlando, para luego navegar a bordo de un crucero por el Caribe.

Matías Alé y Martina Vignolo en Ocean Drive. Hoy comenzaron su luna de Miel en Miami

Luego de almorzar en Ocean Drive, Matías Alé habló con Teleshow: “Llegamos hoy, 28. Nos quedamos hasta el 17 de noviembre acá en Miami. De ahí nos vamos hasta el 2 de diciembre a Disney, donde vamos a estar como como 16 o 17 días. Después volvemos, nos quedamos tres o cuatro días más en Miami en el departamento de otro amigo, nos subimos a un crucero del 6 al 13 de diciembre. Y después del 13 al 17 de nuevo en Miami y volvemos a Argentina”.

El regreso se debe a que el 26 de diciembre, Matías Alé estrena dos obras con el sello de su productora “Función Imposible” en el Teatro Olympia junto a Martina Vignolo, Roberto Peña, Fede Giacomantone y un grupo de bailarines, en el horario central de las 23:00. Y a las 00:45, desde el 1 de enero, será el turno que él y Martina se presenten “Asia caliente (el no musical)” junto a Carna, Alfa, Martín Coggi, Ale Vidal, La Tía Cuqui y Soraya.

La partida desde Ezeiza, con los anillos de boda

La boda de Matías Alé y Martina Vignolo se celebró en Mar del Plata con una ceremonia civil sencilla y, posteriormente, una ceremonia religiosa en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, acompañados por familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo, como el diseñador Benito Fernández. La fiesta posterior, realizada en el hotel Costa Galana, combinó momentos tradicionales y distendidos: desde el vals bajo guirnaldas hasta un carnaval carioca con gorros de colores y souvenirs de ojotas para los invitados. Entre los momentos destacados, una avioneta sobrevoló la ciudad con el mensaje “Siempre juntos a la par y hoy juntos al altar. Te amo”, dedicado a la novia.

La celebración incluyó shows en vivo, imitaciones humorísticas y música de distintos estilos, desde cumbia noventosa hasta cumbia pop, además de una banda tributo a Pappo que interpretó “Juntos a la par”, tema que se ha convertido en el himno de la pareja. Las imágenes de la noche mostraron a los recién casados bailando y compartiendo risas con sus invitados, en una fiesta que alternó entre lo solemne y lo espontáneo.

El recibimiento de Miami a los mieleros, con 30° de temperatura

La historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo comenzó hace poco más de un año en Mar del Plata, cuando ambos coincidieron en el ambiente teatral. A pesar de los 24 años de diferencia de edad, la pareja consolidó su vínculo. Uno de los hitos más destacados fue la propuesta de casamiento que Alé realizó en los Premios Martín Fierro Federal 2024, tras recibir un galardón, momento que emocionó tanto a la pareja como al público presente. La organización de la boda incluyó la resolución de cuestiones legales relacionadas con el divorcio anterior del actor, situación que finalmente se solucionó antes de la fecha elegida para la ceremonia.

La vista desde el departamento de Crystal Tower de Hollywood Beach que les prestó un amigo

Durante la salida del registro civil, Alé expresó su alegría con un “Increíble. Ya estamos casados”, mientras que Vignolo destacó compartir el momento con sus seres queridos: “Fue muy emocionante, las palabras de los padrinos, que son mi hermana y su mejor amigo, verlos a todos juntos…”. La pareja, que se mostró unida y sonriente en cada etapa del proceso, eligió Mar del Plata no solo como escenario de la boda, sino también como símbolo del inicio de su historia en común.

Los recuerdos de la boda y la celebración acompañarán a Matías Alé y Martina Vignolo en este extenso viaje, sumando nuevas experiencias a una historia que, para ellos, representa un comienzo lleno de emociones y momentos compartidos.