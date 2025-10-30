Teleshow

Eva Bargiela y Gianluca Simeone ya eligieron el club de fútbol de su hijo Faustino y los mostraron con su camiseta

A menos de una semana del nacimiento de su bebé, la pareja dio a conocer los colores del equipo que lucirá como parte de la tradición familiar

Por Martina Cortés

Los flamantes padres mostraron a su hijo con la camiseta de su club de fútbol (Instagram)

La llegada de un hijo siempre marca un antes y un después en la vida de una pareja. Para Eva Bargiela y Gianluca Simeone, la emoción por el nacimiento de su hijo Faustino se mezcló de inmediato con la alegría de compartir ese acontecimiento tan esperado con su familia y sus seguidores. A menos de una semana de haber debutado como padres, ambos decidieron abrir parte de su intimidad y mostrar cómo la tradición futbolera, símbolo del apellido Simeone, ya se hace presente en los primeros días de vida del recién nacido.

El encargado de dar la noticia, como no podía ser de otra manera, fue Gianluca, que eligió Instagram para presentar el costado más tierno y pasional de la familia. Compartió una imagen junto a su pequeño Faustino, ambos hilvanados por los colores del Atlético de Madrid: la camiseta emblemática del equipo donde el abuelo, Diego Cholo Simeone, dejó huella como leyenda y su hermano Giuliano brilla en la actualidad. “De padres a hijos”, escribió el futbolista, envolviendo en esas palabras la historia de una pasión que se transmite entre generaciones con la misma naturalidad con la que se hereda el color de ojos o la sonrisa.

La respuesta de Eva se hizo presente en la sección de comentarios. Orgullosa y conmovida, la modelo replicó. “Mis amores”, sumando una hilera de corazones rojos. Pero el posteo no solo desató una ola de ternura en la joven familia: de inmediato, Carolina Baldini, madre de Gianluca y flamante abuela, dejó su propio mensaje en los comentarios. “Una pasión que va de generación en generación”, escribió, poniendo en palabras lo que cualquier hincha del fútbol entiende como una herencia difícil de explicar pero imposible de negar.

Gianluca y Faustino luciendo los colores del Atlético de Madrid

La imagen del jugador con su hijo vistiendo ambos los colores rojiblancos se volvió viral y las redes se inundaron de felicitaciones y mensajes entrañables. Los fanáticos festejaron el nacimiento de Faustino y más de uno celebró la continuidad de la dinastía futbolera: “Que no se acabe nunca el apellido Simeone”; “Tan hermoso Fausti”; “Simplemente Atleti”; “Una adorable miniatura que ya va pidiendo cancha”.

El cariño de los fanáticos fue apenas una parte del vendaval de emociones que invadió a la familia desde la llegada de Faustino. Eva y Gianluca recibieron mensajes y gestos de afecto desde el primer minuto. La flamante abuela, Carolina, se mostró emocionada y honesta al dedicarle unas palabras a su nuera en otra publicación. “Qué decirte, Eva, te admiro... Traer una vida al mundo es un acto de una fuerza impresionante, que solo una mujer puede comprender. Tu valentía, tu capacidad de soportar el dolor y transformarlo en amor son la prueba más pura de lo que significa ser una mujer fuerte”, confesó la modelo, visiblemente conmovida.

El emotivo mensaje que le dedicó Carolina a Eva (Instagram)

Baldini también dedicó un párrafo especial a su hijo Gianluca, reconociendo el papel fundamental que desempeñó durante el parto y la fortaleza del vínculo que los une a todos como familia. “No estabas sola: a tu lado un hombre que te acompañó con amor, que aprendió de chiquito a cuidar, a sostener y a amar con respeto. Verlos juntos me llena de emoción. Gracias por amar a mi hijo, por hacerlo padre y por regalarle al mundo este bebito que nos unió para siempre”, expresó, sintetizando el sentir familiar.

La respuesta de Bargiela fue pura emoción y gratitud. “Me hacés emocionar, Caro. Gracias. Tu hijo demuestra todos los días que fue educado por una gran mujer”, escribió Eva, cerrando el intercambio con palabras que reflejan la integración y la armonía de esta nueva etapa que juntos comienzan a transitar.

Así, entre camisetas históricas, mensajes cargados de amor y un vaivén constante de emociones, Faustino llega al mundo en el corazón de una familia donde el fútbol, los valores y el afecto recorren cada generación. El apellido Simeone suma un nuevo hincha y los seguidores, desde la tribuna virtual, celebran la historia que sigue escribiéndose detrás de cada abrazo, cada foto y cada gol de la vida cotidiana.

