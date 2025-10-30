Teleshow

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

La exmodelo y madre de Gianluca Simeone dedicó unas palabras llenas de amor y admiración a la influencer, celebrando la llegada de su nieto y el vínculo familiar que los une en esta nueva etapa

Sol de María

Por Sol de María

A pocos días de haber dado a luz, Eva Bargiela compartió en sus redes sociales las primeras imágenes junto a su bebé, Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. La joven conmovió a todos sus seguidores al publicar un repaso de los momentos más especiales de esta nueva etapa de su vida. Desde el Sanatorio Otamendi, la modelo resumió con ternura lo que significaron los últimos días, acompañando el posteo con una serie de fotos íntimas y familiares.

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Eva junto a una lista que recorrió desde la sala de parto hasta el regreso a casa. Las postales, que muestran a la influencer abrazando al recién nacido descansando sobre su pecho, despertaron una catarata de mensajes de cariño de colegas, amigos y seguidores. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Carolina Baldini, madre de Gianluca, quien le dedicó unas conmovedoras palabras a la modelo.

Qué decirte, Eva, te admiro... Traer una vida al mundo es un acto de una fuerza impresionante, que solo una mujer puede comprender. Tu valentía, tu capacidad de soportar el dolor y transformarlo en amor son la prueba más pura de lo que significa ser una mujer fuerte”, comenzó expresando la exesposa de Diego “Cholo” Simeone.

Con una mezcla de orgullo y emoción, Baldini destacó el rol de su hijo durante el parto y el vínculo que los une como familia: “No estabas sola: a tu lado un hombre que te acompañó con amor, que aprendió de chiquito a cuidar, a sostener y a amar con respeto. Verlos juntos me llena de emoción. Gracias por amar a mi hijo, por hacerlo padre y por regalarle al mundo este bebito que nos unió para siempre”.

El mensaje rápidamente se viralizó y conmovió a los seguidores de la pareja, quienes celebraron el gesto de Carolina por la calidez de sus palabras y el vínculo amoroso que mantiene con Eva. La modelo, visiblemente emocionada, respondió con ternura: “Me hacés emocionar, Caro. Gracias. Tu hijo demuestra todos los días que fue educado por una gran mujer”.

El pasado sábado, mismo día en el que nació el bebé, la propia Carolina le dedicó un posteo en Instagram. En la foto que eligió la exmodelo se la puede ver pie junto a Gianluca, que sostiene en brazos al pequeño bebé. “Fausti hoy te vi por primera vez y sentí algo imposible de explicar. ¡Tan chiquito y tan perfecto! Tu llegada trajo luz a mi vida”, comenzó el mensaje que escribió la Baldini en el pie de la publicación.

Y siguió: “Desde que supe que venías, empecé a amarte, pero al verte entendí que el amor de una abuela es más profundo de lo que imaginé”. Con la intención de marcar esta fecha, hizo una serie de promesas para el pequeño: “Prometo acompañarte, mirarte crecer con orgullo y cuidarte. Prometo contarte historias, reírnos juntos y estar ahí cada vez que necesites un abrazo”.

Gracias por darme este nuevo título, el más hermoso de todos: abuela. Gracias por recordarme que la vida siempre tiene nuevas formas de amar. Te amo con todo mi corazón, tu abuela”, cerró Carolina la carta abierta a Faustino. Los comentarios de su hijo y su nuera no tardaron en llegar.

Eva tan solo comentó cinco emojis de corazón. Por su parte, Gianluca escribió: “Te amo ma. Estoy seguro de que serás la mejor abuela del mundo”. Cabe recordar que hace un año Bargiela perdió a su mamá, por lo que este momento también está marcado por el dolor de no poder tenerla a su lado en este presente, especialmente luego de que ella contara, meses atrás, que durante el último tiempo habían hablado de las ganas que tenía de convertirse en abuela.

