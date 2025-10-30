Teleshow

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

El menor de los hijos del campeón del mundo usó sus redes sociales para homenajear a su padre con un video cargado de complicidad

Por Lucía Consiglieri

En el aniversario número 65 del nacimiento de Diego Maradona, sus hijos volvieron a recordarlo públicamente con gestos cargados de emoción y cercanía. Aunque la figura del astro argentino continúa latente en la memoria colectiva, cada conmemoración adquiere un tono especial en la intimidad familiar, donde los recuerdos reelaboran el vínculo y mantienen viva la presencia del padre más allá del mito.

Dieguito Fernando eligió un recuerdo lleno de ternura para homenajear a Diego Maradona en este día. El adolescente compartió en sus redes sociales un video de cuando era pequeño, sentado junto a su papá, el legendario número 10, en un íntimo momento familiar frente a una torta de cumpleaños. En la secuencia puede verse a Maradona sonriente y relajado, bromeando con su hijo y, fiel a su estilo travieso, intentando enterrar el rostro de Dieguito en la torta. Finalmente, tras conseguirlo, ambos estallan en risas, en una postal entrañable del vínculo padre-hijo.

Feliz cumple pa” fue la frase sencilla y emotiva que Dieguito eligió para acompañar la publicación, dejando que las imágenes hablen por sí solas y manteniendo viva la memoria desde un lugar de alegría y juego. Por su parte, Verónica Ojeda, madre del niño y expareja del delantero, sumó su propio mensaje en un grupo: “Te envío el video que Dieguito eligió para postearlo en su Instagram para recordar a su padre el día de su cumpleaños. Con tan sólo 12 años, él lo recuerda así y su corazón lo recuerda así”.

Dieguito Fernando es el hijo de Maradona y Verónica Ojeda (Foto: Instagram)

El homenaje de Dieguito Fernando refuerza la dimensión cotidiana y familiar de Maradona y demuestra cómo el recuerdo y el amor se sostienen, en especial a través de los pequeños ritos, el humor y las imágenes de felicidad compartida, más allá de las ausencias y el paso del tiempo.

Sus hijas Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con la Claudia Villafañe, fueron las primeras en mantener vivo el legado de su padre con emotivos homenajes en redes sociales. A través de gestos simples y mensajes sentidos, recordaron momentos de amor, gratitud y complicidad, reafirmando ante millones de personas la dimensión personal y familiar de una leyenda que perdura más allá del fútbol.

Dalma Maradona se inclinó por la sensibilidad de una ilustración de una de las fotos más emblemáticas de padre e hija: una niña abrazando a un futbolista con la emblemática camiseta azul y amarilla, símbolo de las raíces y del lugar que su padre ocupa en su mundo y las margaritas en las medias. Acompañó la imagen con un mensaje conciso y lleno de significados: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”. La publicación, en sus historias de Instagram sobre un fondo naranja, evocó la complicidad, los momentos compartidos y la gratitud por haber formado parte de la historia íntima de Diego.

El recuerdo de Dalma y Gianinna Maradona en el día del cumpleaños de Diego (Video: Instagram)

Gianinna Maradona, por su parte, optó por la fuerza de una fotografía de archivo que la muestra junto a su padre besando el Balón de Oro, en uno de esos registros que trascienden el tiempo y concentran la celebración y el orgullo familiar. Como fondo musical, sumó la canción “El corazón sobre todo” de Estelares, y sobre la imagen dejó un mensaje directo y sentido: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”. De esta manera, Gianinna aportó su propia mirada al tributo, subrayando el tono íntimo, casi secreto, con el que eligió honrar el cumpleaños de Maradona.

Claduia tampoco quedó fuera de esta fecha especial. La empresaria compartió la imagen de un cielo azul surcado de nubes, donde una nube con forma de corazón resaltaba en el centro, evocando la pureza del vínculo, la ausencia y el amor. La elección de esta imagen remite a un gesto universal: mirar al cielo en busca de esos signos pequeños que conectan a los que están y a los que ya no.

El mensaje incluido por Claudia, “Besos al cielo! Feliz cumple!”, apareció acompañado del emoji de infinito, señalando que el afecto y la memoria trascienden el paso del tiempo y las distancias.

