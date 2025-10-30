Catalina Gorostidi contó el momento que atraviesa en su lucha contra los trastornos alimenticios: “Destrucción absoluta”

En medio de sus conflictos judiciales por promocionar sitios de apuestas ilegales, Catalina Gorostidi continúa luchando contra sus trastornos alimenticios. En una serie de mensajes recientes, la ex participante de Gran Hermano confesó que atraviesa un momento difícil, marcado por la anemia, el cansancio extremo y las secuelas de esta situación, todo ello en un contexto de críticas y hate en redes sociales que no cesan.

A través de sus historias de Instagram, Gorostidi compartió con sus más de 600.000 seguidores la realidad de su día a día. “Hola gente, por fin en casa. Ustedes saben que tengo anemia y entonces vivo cansada. Siempre necesito dormir la siesta”, relató la médica, quien detalló que tras una jornada de actividades en Buenos Aires, que incluyó una visita al barrio de Recoleta y su participación en un programa de streaming, sintió un agotamiento físico y mental abrumador.

“El cansancio mental que yo tengo... Para mí estoy ojeada. O sea, literalmente llego con un dolor de cabeza y unas ganas de vomitar. Estoy en destrucción absoluta. Necesito descansar urgentemente. Literal, no doy más”, expresó con preocupación.

Cata Gorostidi relató que padece un trastorno alimenticio que la llevó a desmayarse en el baño de su casa en Santa Fe, consecuencia de un cuadro de anemia derivado de una alimentación insuficiente

La situación actual de Gorostidi se agravó por episodios recientes que pusieron en evidencia la fragilidad de su salud. Hace apenas 20 días, la influencer reveló en el programa de streaming de Telefe (All Access) que sufrió un desmayo en el baño de su casa en Santa Fe, episodio que le impidió asistir a una fiesta. Según explicó, este incidente fue consecuencia directa de la anemia derivada de una alimentación insuficiente, un problema que reconoce y por el cual se encuentra bajo tratamiento.

“No pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, explicó, subrayando que solo un grupo muy reducido de personas conocía este episodio antes de su confesión pública.

Los problemas de salud de Gorostidi no son nuevos. Desde los 17 años, la médica ha enfrentado trastornos alimenticios como anorexia y vigorexia, lo que la llevó a hospitalizaciones y a recibir tratamientos médicos y psicológicos. Además, padece rabdomiólisis, una enfermedad muscular grave que puede afectar los riñones y le impide realizar actividad física intensa. En una entrevista previa, recordó el inicio de su lucha: “A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”.

Catalina Gorostidi habló sobre la enfermedad que atraviesa y las críticas que recibe por su físico

El impacto emocional de su exposición pública se ve amplificado por el acoso y las críticas constantes en redes sociales. Gorostidi relató que recibe mensajes recurrentes sobre su delgadez, con frases como “estás a un vómito de morirte”, provenientes de usuarios que la atacan de forma reiterada. Como respuesta, decidió publicar varias fotos mostrando su abdomen en Instagram, desafiando a quienes la acusan de promover una imagen corporal poco saludable. La influencer enfatizó que nunca opinó sobre el cuerpo de otras personas y que las críticas no le afectan personalmente, ya que provienen de desconocidos. “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”, afirmó en su programa.

No obstante, Gorostidi reconoció que, por primera vez, respondió de manera agresiva a una persona que la acosa desde hace dos años en redes sociales. Se refirió a Flor Cabrera, excompañera de reality, a quien insultó tras un largo periodo de hostigamiento. “Sí, el fin de semana critiqué un cuerpo por primera vez. Fue a alguien que me viene acosando hace dos años por redes sociales. Le dije ‘gordo sapo parado’ y lo sostengo, porque esa persona me viene torturando desde que terminó Gran Hermano”, relató, aclarando que su reacción se dio en un contexto de acoso persistente y no como una conducta habitual.