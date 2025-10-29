Teleshow

Un pacto, una traición y un desplante: los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez

Al aire de Infobae en vivo, Juan Etchegoyen se refirió a la polémica desatada entre ambas que podría romper una amistad de años y que sumó un nuevo capítulo en Madrid

Juan Etchegoyen habló de la pelea entre Lali Espósito y la China Suárez (Infobae en Vivo)

La noticia sorprendió de lleno a los seguidores de ambas figuras: la ausencia de la China Suárez en el show de Lali Espósito en Madrid encendió los rumores de una pelea. ¿Qué hay realmente detrás de ese gesto que dejó a todos preguntando por el futuro de una amistad que, hasta hace poco, parecía inquebrantable?

A principios de octubre, Lali deslumbró en la capital española con un recital que no dejó a nadie indiferente. Entre los asistentes se paseaban nombres como Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Luciano Castro. El público vibraba al ritmo de sus canciones. Pero el hueco más notorio en el recinto no fue el de un asiento vacío, sino el que dejó la notoria ausencia de la China Suárez. Ella también estaba en la ciudad, curiosamente de viaje con Mauro Icardi. ¿Por qué, entonces, decidió no asistir al reencuentro con su vieja amiga?

El periodista Juan Etchegoyen, a través de Infobae en vivo, fue quien soltó la pieza que faltaba en el rompecabezas. Según explicó, la decisión de Suárez no fue trivial. “Hace un par de semanas la China estuvo en Madrid con Mauro Icardi y con Juanma Cativa, su peluquero”, comenzó su relato, dando paso a los actores de esta novela. Lejos de tratarse de un simple desencuentro, el trasfondo parece tener raíces profundas y un nombre propio: la foto de Lali con Wanda Nara.

La foto que habría disparado el distanciamiento entre Lali y la China

Justamente el propio Cativa, un amigo en común y confidente de ambas, intentó aproximar a las viejas compañeras. Quiso “reconciliarlas después de esa foto de Wanda con Lali y que a la China no le gustó nada”. ¿Una simple postal logra sacudir una amistad? Al parecer, sí. “Desde esa foto cortó relación y se sintió traicionada. Eran muy amigas desde que tenían doce años, compartían la vida”, detalló el periodista.

El lazo nacido en los tiempos de Rincón de Luz parecía a prueba de todo. De hecho, su cercanía era tal que llegaron a forjar un pacto adolescente: “En algún momento hicieron un pacto que a la que le daba bola Cachete Sierra, la otra se apartaba”. ¿Quién imaginaría que el verdadero problema aparecería años después, gracias a una imagen en redes sociales?

De acuerdo con Etchegoyen, la respuesta de la China a los intentos de Cativa resultó tajante: “Prefiero quedarme en el hotel con Mauro, no me interesa volver a tener esa relación”, habría expresado la actriz y cantante. Cuesta creerlo, pero la grieta se profundizó justo cuando ambas atraviesan un gran momento de sus carreras.

La fotografía de Wanda con Lali no solo alteró la rutina digital de las celebridades, sino que dinamitó puentes construidos desde una niñez compartida en los pasillos de los estudios. Lo que hasta hace poco era complicidad y vida en común, hoy se disuelve en la distancia.

Lali Espósito y la China Suárez en Rincón de Luz, su primer trabajo juntas

¿Cómo se curan los quiebres en las grandes amistades? ¿Qué debe pasar para que cicatricen tradiciones y promesas forjadas en la adolescencia? El círculo íntimo habla de traiciones y lealtades no superadas. Mientras tanto, el público asiste, entre incrédulo y curioso, al capítulo más inesperado de esta historia.

Quien también se había referido al tema fue Yanina Latorre, quien destacó que “esta fotito fue la última pelea. Lali la reposteó y la nipona se ofendió”.

Según explicó, “la nipona se lo reprochó. Lalita dijo ‘te banqué cuando arrancó el wandagate, te repostee tu tema cuando te lanzaste a cantar y ahora me venís con esto. Andá a cagar’”. Más claro, imposible.

Los detalles de la intimidad ahora circulan al ritmo de la exposición mediática. La China Suárez parece no poder soltar la sombra de Wanda. Latorre fue enfática: “La nipona está muy pendiente de Wanda. Si algún conocido sube algo con ella... llama y putea. Los trata de traidores. No tiene remate”.

