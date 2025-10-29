Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

Esteban Mirol es el segundo eliminado de MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

Después de una semana atípica sin emisiones —por el partido de Racing y Flamengo por la Copa Libertadores y la cobertura especial de las elecciones—, MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con una nueva gala de eliminación, la segunda de la temporada. Y, como era de esperarse, el regreso vino con todo: tensión en el estudio, exigencia del jurado y la triste despedida de Esteban Mirol.

Los once participantes que habían tenido desempeños irregulares en las pruebas anteriores se pusieron el delantal negro y compitieron entre sí para mantenerse en carrera. Entre ellos estuvieron Momi Giardina, Cachete Sierra, La Joaqui, Sofi Martínez, Ian Lucas, Julia Calvo, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín, Sofía “La Reini” Gonet y el periodista dueño de cinco décadas de carrera.

Un problema técnico en la cebolla del plato agridulce de Esteban Mirol lo dejó fuera de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe)

El jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis planteó un desafío libre, pero con una consigna muy clara: preparar un plato agridulce que incluyera una fruta, en cualquiera de sus formas. “Puede ser en una salsa, un puré, una compota o hasta caramelizada, pero tiene que estar presente. Y recuerden: ni tomate ni palta cuentan como fruta”, advirtió Martitegui, marcando el nivel de detalle que se esperaba en cada preparación.

Con solo 60 minutos para cocinar y tres para pasar por el mercado, los famosos corrieron contrarreloj entre nervios, risas y un clima de competencia cada vez más intenso. Algunos optaron por combinaciones clásicas —como carne con frutos rojos o pollo con manzanas—, mientras que otros se animaron a jugar con propuestas más arriesgadas.

Esteban Mirol y Miguel Rodríguez quedaron en la cuerda floja

Una vez finalizado el tiempo, llegó el momento de las devoluciones. Las mejores presentaciones de la noche fueron las de La Joaqui, La Reini, el Turco Husaín y Momi Giardina, quienes fueron las primeras en subir al balcón de los salvados. “Estaban riquísimos, con identidad y bien resueltos”, destacó Betular, elogiando el avance de los participantes.

Luego, Cachete Sierra, Sofi Martínez, Maxi López e Ian Lucas lograron zafar de la eliminación, aunque con observaciones sobre los puntos de cocción y la presentación. “Van mejorando, pero todavía falta confianza”, comentó Donato, alentando a que se animen a mostrar más personalidad en los platos.

Un error técnico del periodista terminó siendo crucial. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga", le explicó Martitegui al periodista

Así, la definición quedó entre Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol, tres figuras que hasta el último minuto esperaron el veredicto del jurado. Julia fue la primera en recibir buenas noticias: su plato, aunque con algunos fallos técnicos, había sido lo suficientemente sólido como para continuar.

La tensión entonces se concentró entre Miguel Ángel y Esteban, los dos últimos competidores en riesgo de dejar el certamen. El periodista de Telefe Noticias, quien fue la imagen de Telenueve durante dos décadas, no convenció con su matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas.

Un error técnico del periodista terminó siendo crucial. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, le explicó Martitegui. Tras una deliberación breve pero intensa, el jurado dio su fallo final y convitió a Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

“Me voy feliz. La pasé bárbaro, aprendí un montón y conocí gente hermosa. Es un placer haber estado acá”, se despidió Esteban Mirol de MasterChef Celebrity

Martitegui tomó la palabra para despedirlo con calidez: “Esteban fue un participante muy querido, siempre dispuesto a aprender y con una energía linda. Nos encantó tenerte en estas cocinas”.

Con su habitual serenidad y una sonrisa, el periodista recibió la noticia con gratitud. “Me voy feliz. La pasé bárbaro, aprendí un montón y conocí gente hermosa. Es un placer haber estado acá”, expresó, provocando aplausos y abrazos de sus compañeros.