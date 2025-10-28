Marley mostró el detrás de escena de su segunda operación de ojos: “La vida sin anteojos ha llegado”

Marley mostró el detrás de escena de la operación de su ojo derecho

A días de someterse a una cirugía de cataratas con implante multifocal en su ojo izquierdo, Marley volvió al quirófano para completar el proceso. Esta vez, la figura de la televisión trató su ojo derecho y compartió el proceso ante sus seguidores en Instagram.

La intervención en el ojo derecho consistió en la colocación de un lente multifocal mediante la técnica de implante lioplegable. Marley documentó el momento desde el quirófano, donde, visiblemente sedado, describió la precisión del procedimiento y expresó su asombro por la brevedad de la operación, que duró apenas minutos.

Al comenzar el clip, Marley se mostró recostado en una camilla con un parche en el ojo en cuestión. “Bueno, ya estoy listo para el segundo ojo. Parezco un pirata, pero bueno, ojo de izquierdo, salió perfecto y ahora vamos por el ojo derecho”, comentó ante la cámara.

Ya una vez dentro del quirófano, mientras el médico terminaba los preparativos, el influencer tomó su celular y compartió sus sensaciones: “Bueno, acá estamos. Segunda operación. No te encuentro, ahí estás. Doctor Kauffer”.

La operación en el ojo derecho completó el tratamiento iniciado una semana antes en el ojo izquierdo, intervención que también fue programada y no de urgencia, como aclaró el propio Marley ante rumores difundidos. “Quiero avisar que no es una operación de urgencia. Por algunos portales me pusieron como que me estaban operando de urgencia. Mi vieja me llama, me dice: “Pero ¿qué pasó?”. Le digo: “No, era programado, era un ojo nada más”. Pero bueno, ahora vamos por el segundo ojo, así que con James Taylor de fondo nos acompaña en esta operación”, explicó en uno de sus videos, subrayando la naturaleza planificada del procedimiento.

Tras la segunda cirugía, expresó su satisfacción por el resultado: “Ya está. Adiós anteojos para siempre. Miren cómo quedé. ¿Cómo estuvo? Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles”. Fue entonces cuando su médico bromeó y dijo: “Esta salió mejor, anduve practicando en la semana”.

Luego, el conductor se mostró recuperándose en la comodidad de su casa: “Ahora veo todo. Todos los detalles. Muchas gracias. Bueno, ya estoy. Los dos ojos están listos. Quince minutos después, ya me fui para mi casa, así que es super rápido. Y ahora la vida sin anteojos ha llegado”.

Días atrás, la figura de la televisión había compartido los detalles de su primera operación. “Es impresionante todos los colores que se ven y la sensación en el momento”, relató en uno de los videos publicados, destacando la experiencia visual inédita que vivió durante la cirugía. Tras la intervención, el conductor apareció con un parche en el ojo y bromeó sobre su aspecto: “Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho”.

La decisión de Marley de someterse a esta cirugía estuvo motivada principalmente por la incomodidad que le generaba depender de los anteojos, los cuales, según confesó, solía perder semanalmente. En un mensaje grabado desde su casa antes de la operación, explicó: “Estoy cansado de perder los lentes todas las semanas”. Además, días atrás, la primera intervención coincidió con su participación como reemplazante temporal de Maxi López en el programa MasterChef Celebrity, lo que sumó un contexto profesional a su determinación de mejorar su calidad de vida visual.

El proceso de recuperación transcurrió de manera favorable y fue documentado por Marley en sus redes sociales. Poco después de la cirugía, ya en su hogar, mostró el estado de su ojo intervenido y detalló que seguía las indicaciones médicas habituales, como la aplicación de gotas. “Tengo uno celeste y el otro marrón pero ya me estoy poniendo gotitas, y todo. Así que ya estamos en etapa de recuperación y va a quedar muy bueno”, comentó con optimismo. La jornada concluyó con imágenes en las que jugaba con su hija Milenka, reflejando que la recuperación avanzaba sin complicaciones y que podía retomar sus actividades cotidianas.

Fiel a su estilo, Marley imprimió humor y cercanía a todo el proceso. Durante la intervención, compartió con sus seguidores la sensación de “viajar en el espacio” al ver colores que nunca había percibido antes. Incluso, mientras una profesional lo asistía tras la operación, bromeó sobre su altura al mostrar que sus pies sobresalían de la camilla, provocando risas entre el equipo médico. Ya en casa, no perdió la oportunidad de reírse de sí mismo al aparecer con anteojos torcidos y destacar la ternura de su hija.

Con la visión restaurada en ambos ojos, Marley celebró la nitidez y la riqueza de detalles que ahora percibe en su entorno, una experiencia que le permite descubrir matices antes imperceptibles.