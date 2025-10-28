La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad (Foto: Captura de video)

Dos semanas atrás, el mundo del espectáculo recibió la confirmación de que Natalie Pérez y Tomás Rottemberg, el hijo del productor Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz, estaban comenzando una relación. Ahora, Linda y Natalie protagonizaron su primera salida pública como suegra y nuera, marcando así el inicio de una nueva etapa en su relación familiar. La cita tuvo lugar en la emblemática Casa del Teatro, donde ambas decidieron compartir un evento que quedará como testimonio del vínculo cercano que comienzan a cultivar. Las cámaras captaron cada instante, dejando a la vista la química y la complicidad entre las dos mujeres.

En las imágenes registradas durante el encuentro, se pudo ver a Linda apostando al brillo con gafas espejadas, sombrero claro y abrigo negro, mientras que Natalie optó por una campera gamuzada color camel, suéter rojo y un collar de flores, reflejando un estilo personal fresco y relajado. En una de las fotos, se las observa conversando animadamente antes de posar para los flashes; los gestos de simpatía y los abrazos espontáneos entre ambas evidencian la buena sintonía y la alegría de compartir el momento.

Sonrientes frente al banner del teatro, la energía positiva de la dupla se percibió tanto en las expresiones como en la naturalidad para enfrentar cámaras y público. Esta primera aparición conjunta deja en claro que la relación entre nuera y suegra comenzó con el pie derecho, marcando el inicio de una etapa cargada de cercanía, distensión y buena química familiar.

El abrazo entre Linda y Natalie en la entrada de La Casa del Teatro

El martes pasado, Peretz se refirió públicamente a este nuevo vínculo familiar y expresó su alegría en una nota en Intrusos (América TV). Apenas le mencionaron a la pareja, la alegría de Linda fue visible: “Es divina la piba”, afirmó la actriz sobre Pérez, dejando en claro la sintonía positiva y el entusiasmo que la une con la nueva novia de su hijo. Linda relató cómo surgió el préstamo de vestuario: “Un astrólogo me dijo ‘Vos naciste para embellecer al otro’, buena oportunidad, Natalie no tenía que ponerse para ir al programa de Pergolini y le dije ‘Te voy a prestar todo lo que vos quieras’. Abrimos mi placard y se zambulló”. El gesto no solo habla de la confianza y la calidez familiar, sino que también marcó un primer acercamiento con humor y complicidad entre ambas.

La actriz se mostró muy feliz por el presente de Tomás y el clima familiar que rodea a la nueva pareja: “Estoy contenta porque lo veo muy bien a mi hijo. Él para mí es el amor de mi vida, mi hijo, viste cuando nace, ya comprendés lo que es el verdadero amor”, expresó con emoción durante la charla con el ciclo de espectáculos de América TV. La complicidad, el orgullo materno y la buena predisposición hacia Natalie Pérez definen el espíritu con el que la familia Rottemberg–Peretz atraviesa este nuevo capítulo, marcado por la felicidad y la armonía.

Al día siguiente de confirmar la relación, Natalie y Tomás asistieron juntos a una función exclusiva del musical Next to Normal Immersive, en un teatro de Colegiales. Entre butacas, luces y los sonidos del mejor teatro musical, ambos se mostraron relajados, disfrutando de la experiencia, y no dudaron en dejarse ver mientras intercambiaban abrazos, carcajadas y miradas cómplices en medio del bullicio.

La pareja tuvo su primera cita pública en el teatro (Foto: RSFOTOS)

El look de la noche fue otro detalle que marcó tendencia e hizo eco en redes: Pérez, fiel a su sello urbano y fashionista, apostó por un buzo oversized negro, minifalda metalizada en tonos bordó y dorado, medias a la vista y borcegos, una combinación donde la comodidad y la actitud rockera marcaron protagonismo.

A su lado, Tomás optó por un estilo casual, con gorra negra, jeans verdes y sweater negro, ensamblando una pareja de estilos relajados y actuales, en sintonía con la noche porteña y el espíritu joven del barrio porteño de Colegiales.