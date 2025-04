Nicole Neumann contó la charla que tuvo con su hija Allegra luego del posteo por su fiesta de 15

Luego de la repercusión que tuvo el comunicado de su hija Allegra, Nicole Neumann se refirió a la situación y se refirió a Mica Viciconte (Video: LAM - América)

El inminente cumpleaños de 15 de Allegra Cubero terminó siendo mucho más que los preparativos para una fiesta: se convirtió en el nuevo capítulo del drama mediático entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte. En medio de versiones cruzadas y repercusiones por los festejos divididos, la adolescente decidió publicar un comunicado a través de las redes sociales. Y ahora, su mamá también alzó la voz.

En una nota con LAM (América), Nicole se mostró incómoda, pero firme. “Ay, pero yo ya no quería hablar más del tema porque ya les dije que justamente le estaba afectando, que la gente le comenta cosas porque entiende la historia de todo mal o no, y si se les ocurre comentarle a una niña de 14 años con agresión, entonces no voy a seguir alimentando algo que no está bueno”, expresó con un tono serio.

Durante la charla, la modelo contó que ella misma había pensado en hacer un comunicado en redes, pero lo evitó para proteger a su hija: “Lo veníamos hablando. Después dije ‘no, mejor no’, porque por ahí levanta más revuelo”. Y agregó que la decisión final fue exclusiva de Allegra: “Ella se fue con las amigas en viaje de estudios, y ahí en el camino se ve que decidió redactarlo en conjunto con ellas. Me llamó, me dijo: ‘Mamá, acabo de subir esto. Mirá, lo redacté con mis amigas’. Y la verdad, me pareció muy maduro y muy lindo lo que puso”. La modelo también destacó el gesto de la adolescente: “También me gusta que ella tome un poco su iniciativa como de aclarar cosas o hacer lo que ella siente ante algo que no se siente bien”.

La adolescente, quien se convirtió en el foco de críticas, publicó un comunicado en las redes (Instagram)

Sobre el revuelo que causó el comunicado de Allegra en los medios, fue contundente: “Me imaginé. No sé ni cómo llegaron a saber los medios de base. Viste que a mí no me gusta ventilar la intimidad de mis hijas. Es medio lamentable ya eso. Pero es lo que es, lo que está”. También reveló su preocupación por la exposición que la menor debe enfrentar a tan corta edad: “No me enoja. Me duele que ella tenga que pasar por esto con 14 años nada más”. Y explicó que, como madre, intenta serle de ayuda: “Charlamos mucho con ellas para que aprendan a aliviar un poco con todo lo que es esto. Porque bueno, ella obviamente también le gusta, digamos, el TikTok, a veces hacer trabajos de modelo. Entonces tiene que aprender un poco a lidiar con esto. No nos queda otra. Y lo que me queda a mí como mamá es tener mucho diálogo”.

Cuando el cronista le preguntó por las versiones cruzadas sobre cómo se organizó el festejo, Neumann no esquivó la respuesta: “Yo le decía a mi nena que me preguntaba de dónde sacaron todo eso”. Y sugirió que la información se filtró por otro lado: “Sí, claramente. De alguna forma llega y no es de mi lado. Por eso te digo ya de base que ese tema esté en la tele, una intimidad de mi hija, y que haya generado esto... sí, obvio, me duele por ella”.

Las historias de Allegra respecto a la organización de su fiesta de 15 años (Instagram)

Acerca de su ausencia en la fiesta organizada por Cubero, fue tajante: “No voy a hablar más del tema. Ya en su momento hablé de más, no quiero alimentar más esta situación”. Además, se refirió indirectamente a la postura de Viciconte, que habría llevado a la división del festejo. “Nosotros como familia, por supuesto que vamos a festejarlo. Nada más. A la manera que queramos y nos sienta bien”, destacó ante la cámara.