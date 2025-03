Nicole Neumann contó cómo se organizan con Fabián Cubero para celebrar los 15 de su hija Allegra: “Es lo que nos toca”

Nicole Neumann dio a conocer cómo se dividirá su expareja, Fabián Cubero, con las celebraciones de su fiesta de 15 años y el viaje (Video: Puro Show – El Trece)

Hace días, Nicole Neumann adelantó que ya comenzaron con los preparativos del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, la segunda hija que tuvo con Fabián Cubero. Si bien el festejo de la adolescente parecía traer alegría a la familia, lo cierto es que revivió tensiones internas tanto en su madre como con su padre y su actual pareja, Mica Viciconte, quienes se encuentran en una disputa con la modelo desde hace años. En medio de las discusiones por la organización del evento, Nicole dio a conocer cómo hará con su exmarido para que la adolescente pase su día sin problemas.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Nicole comentó: “No sé cómo se enteran de que planificamos la fiesta. El vestido y viaje son mis roles, sí”. Al dejar en claro que el agasajo de la adolescente no se encontraba dentro de sus planes, recalcó: “La fiesta le corresponde al papá, supuestamente. Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá’”.

El festejo de Allegra había originado tensiones entre Nicole y la pareja de Cubero, Mica, quien había expresado sus intenciones de ausentarse de la misma. “No tengo nada para decir. Te puedo hablar por mí y por mis hijas. Cuando ella quería una fiesta en familia le dije que, por supuesto, no hay ningún problema. Somos todos adultos, es su día, su deseo…”, aseguró la modelo, dejando en claro que quería dejar de lado las discusiones internas.

"Así lo decidió", aseguró Nicole respecto a la organización del festejo de su hija Allegra (Instagram)

“Por ahora, la fiesta la va a hacer el papá, conmigo es el viaje. Allegra tuvo que dividir las cosas y así lo decidió. Dada la situación, ella lo hace con el padre y yo la acompaño a hacer el vestido. Charlamos un poco cómo estaban las cosas y la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”, resaltó Neumann, aunque no pudo evitar expresar su malestar.

“Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad. Pero, bueno, lamentablemente es lo que nos toca y va a tener que aprender a sobrellevar con un montón de cosas, como mamá hay cosas que me duelen por ella”, reflexionó la panelista de Los 8 Escalones (El Trece), dejando en claro sus intenciones de priorizar el bienestar de la menor. Y, al respecto, sumó: “Lamentablemente, hay cosas que yo no puedo hacer o deshacer, es lo que nos toca. A mí me encanta viajar, por lo que voy a acompañarla como mamá y con el diseño de vestido. Ya empezaremos a armar nuestra ruta de viaje”.

Desde su auto, Mica Viciconte apuntó contra la modelo y dejó firme su postura ante la fiesta de una de sus hijas, Allegra (Video: Puro Show – El Trece)

Cabe recordar que una semana atrás, Viciconte opinó sobre la organización del evento de la nena. “Hoy los jóvenes se manejan mucho, en caso de padres separados eligen la fiesta con alguien y viaje con otro. Es cuestión de que se hable”. Y respecto a su presencia, aclaró: “No sé, no tengo ni idea. Igualmente, ya saben, no voy a un lugar que me genere incomodidad. No me interesa”.

Lejos de dar vueltas, aseguró que tenía un buen vínculo con la hija de su pareja, con quien llevó adelante viajes familiares y convivencias temporales. “La adoro, pero ella me conoce y sabe perfectamente cómo pienso. Lo entendería”, comentó Mica respecto a su decisión de evitar su asistencia al cumpleaños en un intento de aumentar la tensión entre ella y la modelo.

Mientras la adolescente decidió dividir los roles de sus padres en la organización, cada parte ha dejado clara su postura sobre cómo participará en la celebración. Neumann acompañará a su hija en la elección del vestido y en un viaje posterior, mientras que Cubero se hará cargo del festejo. Por su parte, Viciconte manifestó que no asistirá si la situación le resulta incómoda. En este contexto, Allegra, quien cumplirá 15 años el 6 de enero próximo, deberá afrontar su día especial conciliando las distintas dinámicas familiares.