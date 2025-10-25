Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor con una fiesta con temática de osos y familia rosarina de Mauro Icardi

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor (Video: Instagram)

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi, con una fiesta temática que reunió a toda la familia y apostó fuerte a la ternura de los osos. Aunque la fecha oficial del cumpleaños es el 27 de octubre, la empresaria adelantó el festejo al fin de semana para que los familiares pudieran asistir sin complicaciones, permitiendo incluso que la familia llegada desde Rosario y los parientes de Icardi dijeran presente en un evento pensado al detalle.

Las redes sociales de Wanda se convirtieron desde temprano en una ventana abierta al minuto a minuto de la jornada. Entre las primeras publicaciones compartió un video mostrando la llegada de tíos, primos y el abuelo de Isabella viajando desde Rosario en una combi, sumando el mensaje “Camino al cumpleaños. Desde Rosario toda la familia”. Con humor, emoción y una clara indirecta para el delantero del Galatasaray se marcó el inicio del evento, que fue acompañado por el deseo colectivo de agasajar al miembro más pequeño de la familia.

Al ingresar al salón, los invitados fueron recibidos con credenciales personalizadas que lucían la imagen de un oso junto a orejas de distintos colores. La decoración apostó por un universo infantil y amable, dominado por globos, un stand de cookies, otro de pochoclos y algodón de azúcar, y una ambientación cálida llena de detalles pensados para niños y adultos. Los pequeños encontraron en el interior un pelotero con toboganes y un set de mesas y sillas que invitaban al juego y el descanso, mientras que el patio de la finca ofrecía zonas de juegos, inflables y un “mini bear store” donde podían canjear premios por participar en distintas actividades.

Wanda celebró antes de tiempo el cumpleaños de su hija menor

Maxi López junto a sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino

La pequeña junto a un oso gigante

La temática de osos se volvió el sello distintivo de la fiesta, encabezada por la aparición de animadores disfrazados y peluches gigantes. Maxi López, exmarido de Wanda y padre de los tres hijos varones, compartió un video capturando a estos osos bailando, que rápidamente fue reposteado por Wanda en sus historias. En esa misma línea, el futbolista publicó una imagen en la que posó con sus hijos varones bajo el título “The Boyz”, mostrando la convivencia familiar y la paciencia en las celebraciones de Isabella.

Entre los momentos que más circulación tuvieron en redes apareció la foto de Isabella abrazando a uno de los osos gigantes, inmortalizando el instante en que la niña, con el pelo largo y suelto, sonríe abrazada al peluche en el deck exterior, rodeada de guirnaldas y el parque verde de fondo. Fue uno de los muchos indicios de la alegría espontánea que dominó el día.

La mesa dulce no desentonó con la propuesta central. La torta, de varios pisos y en tonos suaves, fue decorada con pequeños osos modelados en pasta, bolitas y esferas, con la inscripción “Isabella” en dorado en el centro y un diseño que la destacaba sobre una mesa plagada de delicias temáticas. De fondo, murales y muñecos de gran tamaño siguieron el hilo visual, sumando detalles en galletitas, cake pops y souvenirs que completaron el universo festivo.

Todos los premios y regalos estuvieron pensados acorde a la temática

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda, estuvo entre los invitados (Foto: Instagram)

En esta edición del festejo familiar, llamó la atención otra presencia entre los invitados: Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda, compartió la celebración junto a Maxi y Claudio “El Turco” Husaín, participante de MasterChef Celebrity (Telefe) y amigo de López.

A lo largo del evento, las redes sociales de Wanda sirvieron para mostrar el cruce de la familia Nara, Icardi y López en un clima de integración, diversión y mucha producción. El cumpleaños, minuciosamente planeado por la empresaria, dejó testimonio de la creatividad y la dedicación con la que la familia organizó el festejo, logrando que la pequeña disfrutara su día rodeada de cariño, juegos y osos como verdaderos protagonistas de una tarde para el recuerdo.