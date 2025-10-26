Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: “El príncipe de mi vida”

El tierno video de Valentina Cervantes para saludar a su hijo Benjamín (Instagram)

A partir de su transitoria separación y posterior reconciliación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes logró construir un nombre propio en el mundo de las modelos y las influencers. Con su particular estilo, la joven nacida en San Martín se acerca a los tres millones de seguidores en Instagram, un espacio donde combina tanto publicaciones laborales como las referidas a su vida personal.

Parte del encanto de sus publicaciones se los lleva Benjamín, el hijo menor que tuvo con el mediocampista de la selección argentina. Cada imagen o video del niño suele cosechar tantas o más reacciones que las de ella. Su simpatía, su desenfado y sobre todo sus cachetes eran de lo más elogiado por sus seguidores.

Benjamín con la camiseta y la torta del Chelsea, el club de su papá

Por ello, un nuevo aniversario de Benjamín fue celebrado casi como propio por sus fans. Valentina le dedicó una sentida publicación con motivo de su cumpleaños número 2, junto a una serie de imágenes de los festejos recientes y parte de su archivo personal. “Felices 2 años al príncipe de mi vida”, escribió la modelo al comienzo de la dedicatoria. “Dos años de sonrisas, juegos, abrazos y mucha travesura. Sos pura alegría y cada día con vos es increíble. Gracias por hacernos tan felices con tu ternura y ocurrencias. Te amamos infinito”, agregó.

Para corroborar estas palabras, Valu subió una serie de fotos que buscan resumir su vida junto al niño. Desde simpáticos looks de paseo a tiernas postales de entrecasa con su mamá o su papá o jugando con su hermana Olivia. También se los ve paseando en situaciones tan diversas como un yate o un carrito de supermercado, o con la camiseta de River Plate, el club en el que surgió su papá. Y acompañándolo en la clínica de rehabilitación, cuando una operación lo mantuvo alejado de las canchas.

Acompañando a su papá luego de una operación

Las tortas reflejaron los dos colores que representan la actualidad de su padre. Una celeste y blanca con las tres estrellas a tono con lo ocurrido en Qatar con Enzo como figura. La otra es azul y blanca y con el escudo del Chelsea, el club inglés que representa su papá.

Por estos días, Valentina y Enzo están viviendo su relación a distancia, ya que ella está trabajando en MasterChef Celebrity. Su buen andar la posiciona como una de las candidatas del reality culinario, lo que despertó el interés sobre cómo atraviesan este momento de la relación. “Estoy re bien. Me gusta, creo que necesitamos cada tanto nuestro espacio”, expresó en declaraciones al canal de streaming Olga.

Valentina con Benjamín durante unas vacaciones

A descansar se ha dicho: Valentina y Benjamín en una postal de entrecasa

Allí contó que disfrutaba antes de tener tanta exposición y vivir una vida más silenciosa y a la sombra de su pareja. “Me gustaba y era mi familia, todo. Ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”, señaló. En este sentido, la consultaron sobre aquellos rumores que sobrevolaron su relación, que hablaban de supuestas infidelidades del volante: “La que es celosa con un jugador de fútbol muere en el instante”, sentenció de manera tajante.

En lo vinculado a su presente, que los encuentra a un océano de distancia, Valentina explicó que cuando llegó la propuesta de participar en el reality gastronómico, se sentó a charlar con su pareja y llegaron a una decisión en conjunto, donde él la apoyó en su deseo de reencontrarse con su trabajo. “Nosotros siempre hablamos todo en conjunto y él me dijo, así como cuando él sentía que tenía que cambiar de club, también es válido para mí. Entonces, él me dijo que si yo lo quería hacer, que fuera”, recordó.