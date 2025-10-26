El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

Diego Mendoza publicó el divertido video de la China Ansa en trabajo de parto: “No podía no compartir este momento”

Diego Mendoza se acaba de convertir en padre por segunda vez con Josefina Ansa, más conocida como la China Ansa. El exfutbolista registró el desopilante y conmovedor momento en que su pareja iba camino a la clínica para dar a luz a su segundo hijo, Rafael.

En las imágenes se la ve a la periodista riendo y cantando una cumbia en medio de las contracciones, con una botella en la mano, mientras él acompaña la escena con la leyenda: “Decime que te gusta la joda sin decirme que te gusta la joda. Mi mujer yendo a parir”. Lo que podría haber sido un trayecto lleno de tensión se convirtió en una muestra de humor, amor y complicidad.

En la descripción de la publicación, el exfutbolista explicó el contexto con un texto que conmovió a todos: “En el trabajo de parto de India grabé algunas cosas para que nos queden de recuerdo, son segundos que hoy los vemos y nos hacen muy felices. Ahora con Rafi yendo a la clínica, ella me pidió que pusiera cumbia para surfear la ola de las contracciones. Decidí, en un semáforo, grabarla para después mostrárselo. En este instante salta este temazo y la reacción de ella fue increíble: en medio de una súper contracción empezó a cantar, a disfrutar y a sufrir en simultáneo. No podía no compartir este momento único y hermoso”.

El video muestra a la periodista riendo y cantando mientras iba a la clínica para dar a luz a Rafael

La canción que sonó en el auto fue “Solita Me Voy”, de Ángela Leiva, un tema de cumbia que se transformó en la inesperada banda sonora de ese instante. En pocas horas, el posteo superó las 200 mil reproducciones y cosechó miles de comentarios que destacaron la naturalidad y la alegría del momento. Una de las primeras en reaccionar fue la propia Ángela Leiva, autora del tema, quien expresó su emoción al ver que su canción acompañó a la periodista durante el trabajo de parto. “Ay, por favor, soy parte de ese momento. Qué madraza”, escribió la cantante, enternecida por la escena.

Por su parte, la China Ansa respondió con su característico sentido del humor: “Los envidiosos dirán que tengo un parlante y una jarra de fernet en la mano”, comentó divertida, haciendo alusión al objeto que sostenía mientras cantaba y se reía entre contracciones.

Colegas y amigos del medio, como Sol Pérez y Manu Viale, felicitaron a la pareja por la divertida y emotiva experiencia

Las reacciones de colegas y amigos del medio no tardaron en llegar. Sol Pérez comentó: “Solo vos, amiga, llevás un parto así”, mientras que Manu Viale escribió entre risas: “Ay, Josefina, te amo. Ella canta gritando, por supuesto”. Emily Lucius también se sumó a la ola de felicitaciones con un mensaje breve y contundente: “Sos todo lo que está bien”.

El propio Mendoza volvió a intervenir en la sección de comentarios con su particular sentido del humor, citando una parte de la letra de la canción en tono de broma: “Para todas las solteras / La panza”, escribió, acompañando el texto con una clara complicidad hacia su pareja.

La pareja expresó su felicidad por la llegada de su segundo hijo, resaltando el amor y la unión familiar en sus redes sociales

La China Ansa y su marido anunciaron la llegada de su hijo Rafael, nacido el pasado martes 21 de octubre a las 12:45 del mediodía, con un mensaje conjunto en sus redes sociales. La pareja eligió compartir la llegada del pequeño con sus seguidores de Instagram, acompañando el anuncio con postales cargadas de ternura, donde se los ve a ambos con el bebé minutos después del parto.

“Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito”, escribieron en simultáneo cada uno en su cuenta de Instagram, mostrando la emoción y la alegría que vivieron en ese instante. Sumaron a esta dedicatoria: “Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido, Rafael”, reforzando la intensidad que sienten al convertir su familia en cuatro.