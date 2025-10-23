Ante la preocupación de sus fans, Eva Bargiela mostró cómo continúa su embarazo: “Tengo que subir evidencia”

Eva Bargiela mostró cómo continúa su embarazo y respondió las dudas de sus fans

Con la cuenta regresiva en marcha, y su panza cada vez más grande, Eva Bargiela ya no oculta sus ansias ante el inminente nacimiento de su hijo Faustino. La modelo, que atraviesa la semana 40 de su embarazo, se refugia en el seno de su familia y se mantiene parcialmente alejada de las redes sociales. Sin embargo, esto genera la incertidumbre de algunos de sus fans, quienes muestran su preocupación por la joven. Así las cosas, este miércoles, la pareja de Gianluca Simeone contó cómo se encuentra y transmitió tranquilidad.

“Faustino se sigue haciendo desear”, escribió Bargiela junto a un breve video en el que posaba frente a un espejo con su celular. La joven llevaba una blusa blanca de manga larga, corta y abierta, que resaltaba el abdomen descubierto y prominente. Su pantalón era holgado, de color oscuro, y descendía bajo la línea de la cintura. Su pelo, rubio y lacio, estaba peinado con la raya al medio y caía sobre sus hombros. A su alrededor, una mesa de madera resaltaba con un florero translúcido con ramas verdes y una pelota de fútbol azul y blanco, en relación a la llegada del varón.

La divertida respuesta de Eva Bargiela ante la inquietud de una seguidora (Instagram)

En su siguiente publicación, Eva mostró el mensaje privado que le había enviado una seguidora. “Eva, ¿cómo estás? ¿Ya nació? Estás desaparecida, danos señales”, escribió la usuario notablemente ansiosa. Fiel a su estilo, la influencer compartió la imagen junto a la frase: “Tengo que subir evidencia, sino no me creen”. Además, la modelo agregó un sticker que decía “juguito de la paciencia”.

Más allá de esta explicación, la pareja del exfutbolista decidió grabar un video para comunicarse con sus casi 480 mil seguidores: “Buenas, ¿cómo andan? Acá sigo esperando a que salga Faustino de la panza, está muy cómodo este nene. Después de la amenaza que le hice, que no tuvo efecto, empezaron a mandar un montón de mensajes preguntando cuándo nace. Me estoy poniendo nerviosa, pero yo quiero mantener el eje porque estamos en fecha, está todo bien, todos los controles nos están dando bien. La médica me dijo que no entre en pánico, que está todo bien, que va a salir cuando él quiera. Así que acá seguimos esperándolo”.

Eva Bargiela comparte su ansiedad y tranquilidad en la semana 40 de embarazo

Luego, la influencer se refirió a las consecuencias de haber elegido dar a luz naturalmente: “Yo me tomé estos días más tranquila para estar en casa porque va a ser cuando él quiera, cuando vos decidís tener parto natural es sentarse a esperar que suceda, pero estamos en fecha y esta todo muy bien. Estoy muy ilusionada y muy ansiosa”.

La pareja de Gianluca Simeone transmite calma ante la inminente llegada de Faustino

Para cerrar su comunicado virtual, Eva también compartió una foto del antojo dulce que la abordó durante la tarde. “Budín de banana y chocolate”, escribió la joven junto a una imagen del postre, recién servido, en su cuenta de Instagram.

Una semana atrás, la influencer había compartido sus sentimientos en sus redes en medio de la semana 39 de embarazo. A través de su perfil, Eva compartió un video con una dosis de creatividad en el que incorporó un lipsync de El Patrón del Mal, la serie basada en la vida de Pablo Escobar, donde imitó una frase cargada de dramatismo: “Si de aquí a ocho días, usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema muy berraco, muy berraco, muy berraco conmigo, va a ser usted, ¿me entiende?”.

Eva Bargiela mostró el antojo dulce que se permitió (Instagram)

Mientras decía esto estaba apuntando de forma divertida a su panza, imitando la caracterización del narcotraficante colombiano El gesto mezcla la ansiedad, el deseo de conocer a su hijo y el toque de humor que caracteriza su presencia digital en esta etapa.