Teleshow

Charlotte Caniggia: el día que la expulsaron del colegio y la interminable espera hasta que sus padres la fueron a buscar

La influencer recordó el día que una institución tomó una drástica decisión luego de una broma y por cinco horas estuvo aguardando a Mariana Nannis y a Claudio Paul Caniggia

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Charlotte Caniggia contó que la expulsaron del colegio y la reacción de sus papás (Video: Qué Tupé-El Trece)

Charlotte Caniggia compartió en Qué Tupe, el programa de streaming que conduce en eltrece, una de las anécdotas más recordadas de su etapa escolar, describiendo cómo fue expulsada de un colegio y resaltando la insólita reacción de sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, ante la noticia. Durante una charla distendida con Enzo Aguilar, su amigo y co-conductor, el disparador llegó con la pregunta directa: “¿Te expulsaron de un colegio?” Charlotte no dudó en contestar y, fiel a su estilo, resumió su experiencia con una frase elocuente: “¡Retraumada quedé!”

La historia se desarrolló en los pasillos de una escuela donde Charlotte tenía una relación conflictiva con una compañera. “Una vez me expulsaron porque había una chica pelirroja que yo la odiaba con toda mi alma, que se llamaba Karen.” El rechazo era mutuo, y ella recordó: “Y ella me odiaba porque era muy fanática del fútbol y, ¿viste? Una tarada.” El ambiente entre ambas no hacía más que alimentar el clima de enfrentamiento adolescente.

La situación se desbordó con el desafío de una simple broma. Charlotte relató: “Y todas traíamos bombitas de... ¿Viste esos que tienen olor? Y un día Karen dice: ¿A que no la tirás? No te animás. E hice así y la tiré”. Sin prever las consecuencias, enseguida irrumpió la autoridad: “Y entra el profesor y dice: ¿Quién tiró eso? Todas afuera de la clase a escribir el nombre. Y todas, eh, con un papelito escribiendo mi nombre. Y ahí el profesor, recontra enojado, ¡expulsada! Lo peor fue que me expulsaron”.

Charlotte esperó a sus papás
Charlotte esperó a sus papás por cinco horas en el colegio

El suceso, lejos de resolverse con rapidez, sumó una cuota de insólita espera y estrés familiar. Charlotte describió: “Mis papás tardaron cinco horas para venirme a buscar. Unos pelotudos”. Agregó detalles de su estadía obligada en la escuela: “Entonces, estuve en la oficina de la directora sentada cinco horas, porque mi mamá se fue a un shopping re lejos y no me podían venir a buscar. ¡Retraumada quedé!

La vivencia, que en su momento le generó angustia y confusión, fue contada por Charlotte en clave de humor y exageración, mostrando cómo el paso del tiempo puede convertir una sanción en una anécdota familiar llena de ironía. Entre confesiones y críticas cómicas a sus padres por la tardanza, la modelo reconstruyó aquel episodio escolar como parte de sus recuerdos más graciosos y absurdos, reflejando una personalidad que aprendió a reírse de lo inesperado y a narrar sus experiencias con desparpajo y espontaneidad.

Esta revelación se da en medio de la tensión familiar que existe en el clan Caniggia. Los mediáticos no lograron reconciliarse en su viaje a China con Marley y fue la hija de Nannis quien se sinceró sobre el distanciamiento con su hermano. “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”, resumió sobre su hartazgo ante los conflictos que la distancian tanto de su hermano como de su padre Claudio Paul Caniggia. Durante su aparición en el programa televisivo el malestar entre ambos fue tan grande que el influencer se negó a grabar junto a ella.

Charlotte Caniggia contó cuál fue el origen de su pelea con su hermano Alex: "Me dejó de hablar" (Video: Telefe)

Durante la entrevista con el conductor del programa, la influencer profundizó en el origen de la disputa con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”, reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia. Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.

La conversación en Por el Mundo reveló que el conflicto se agravó cuando la bailarina cuestionó públicamente a Nannis, madre de los mellizos Caniggia como de Axel, su hijo mayor. “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”, explicó Charlotte. La joven se posicionó abiertamente: “Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.

El distanciamiento entre los hermanos se profundizó cuando Charlotte decidió defender a su madre. “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, relató. La situación familiar se complica aún más cuando Alex Caniggia cortó el vínculo con su madre. “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón”, afirmó Charlotte, quien también confirmó que su hermano ahora se identifica más con su padre: “Él ahora está en el lado de Claudio”.

Temas Relacionados

Charlotte CaniggiaClaudio Paul CaniggiaClaudio CaniggiaMariana Nannis

Últimas Noticias

Juana Viale completó otro desafío: trepó en bicicleta hasta la cima del Mont Ventoux, el tramo más duro del Tour de France

La conductora de Almorzando con Juana está en Francia junto a su novio, Yago Lange. Juntos encararon los 1910 metros de trepada a pura pedaleada. En 2026 se disputa el Tour de France femenino. ¿La nieta de Mirtha será de la partida?

Juana Viale completó otro desafío:

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

La conductora habló en vivo en su programa sobre su actual relación y abrió la puerta a su intimidad

Georgina Barbarossa reveló que está

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

La bailarina contó como fue el siniestro que protagonizó en el año 2000 y que terminó con su pareja de ese momento falleció en el acto. La advertencia que recibió y el accidente mortal de Rodrigo Bueno tres meses después

Marixa Balli recordó el accidente

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Mientras esperan por el momento de dar el sí en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco de Mar del Plata, el actor homenajeó a su flamante esposa con una avioneta que pasó frente al hotel donde se alojan. El video

El gesto romántico de Matías

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”

Las cantantes están ensayando para regresar a los escenarios con Bandana por lo que tenían un contacto más cercano de lo habitual y fueron las primeras en darse cuenta de que algo estaba mal. “El audio era realmente preocupante, a mí me generó algo espantoso adentro”, dijo acerca del mensaje que recibió por parte de su compañera

Virginia da Cunha habló de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Molinos Agro y Louis Dreyfus

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una mejora en su propuesta a los acreedores de Vicentin

Impactante video: un joven perdió el control del auto y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

La ciencia devela un misterio climático de siglos que tiene a dos volcanes antárticos como protagonistas

Alerta en Trelew tras el avistamiento de un puma suelto en la ciudad: atacó a dos caballos

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Bolivia: el Congreso

Crisis en Bolivia: el Congreso aprobó la importación privada de combustibles para enfrentar la escasez

Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

Un estudio científico reveló que Queen es la banda más pegadiza de la historia

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Zawyet El Aryan: el enclave egipcio cuyo secreto alimenta teorías y especulaciones

TELESHOW
Juana Viale completó otro desafío:

Juana Viale completó otro desafío: trepó en bicicleta hasta la cima del Mont Ventoux, el tramo más duro del Tour de France

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”