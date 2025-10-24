Charlotte Caniggia: el día que la expulsaron del colegio y la interminable espera hasta que sus padres la fueron a buscar

Charlotte Caniggia contó que la expulsaron del colegio y la reacción de sus papás (Video: Qué Tupé-El Trece)

Charlotte Caniggia compartió en Qué Tupe, el programa de streaming que conduce en eltrece, una de las anécdotas más recordadas de su etapa escolar, describiendo cómo fue expulsada de un colegio y resaltando la insólita reacción de sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, ante la noticia. Durante una charla distendida con Enzo Aguilar, su amigo y co-conductor, el disparador llegó con la pregunta directa: “¿Te expulsaron de un colegio?” Charlotte no dudó en contestar y, fiel a su estilo, resumió su experiencia con una frase elocuente: “¡Retraumada quedé!”

La historia se desarrolló en los pasillos de una escuela donde Charlotte tenía una relación conflictiva con una compañera. “Una vez me expulsaron porque había una chica pelirroja que yo la odiaba con toda mi alma, que se llamaba Karen.” El rechazo era mutuo, y ella recordó: “Y ella me odiaba porque era muy fanática del fútbol y, ¿viste? Una tarada.” El ambiente entre ambas no hacía más que alimentar el clima de enfrentamiento adolescente.

La situación se desbordó con el desafío de una simple broma. Charlotte relató: “Y todas traíamos bombitas de... ¿Viste esos que tienen olor? Y un día Karen dice: ¿A que no la tirás? No te animás. E hice así y la tiré”. Sin prever las consecuencias, enseguida irrumpió la autoridad: “Y entra el profesor y dice: ¿Quién tiró eso? Todas afuera de la clase a escribir el nombre. Y todas, eh, con un papelito escribiendo mi nombre. Y ahí el profesor, recontra enojado, ¡expulsada! Lo peor fue que me expulsaron”.

Charlotte esperó a sus papás por cinco horas en el colegio

El suceso, lejos de resolverse con rapidez, sumó una cuota de insólita espera y estrés familiar. Charlotte describió: “Mis papás tardaron cinco horas para venirme a buscar. Unos pelotudos”. Agregó detalles de su estadía obligada en la escuela: “Entonces, estuve en la oficina de la directora sentada cinco horas, porque mi mamá se fue a un shopping re lejos y no me podían venir a buscar. ¡Retraumada quedé!”

La vivencia, que en su momento le generó angustia y confusión, fue contada por Charlotte en clave de humor y exageración, mostrando cómo el paso del tiempo puede convertir una sanción en una anécdota familiar llena de ironía. Entre confesiones y críticas cómicas a sus padres por la tardanza, la modelo reconstruyó aquel episodio escolar como parte de sus recuerdos más graciosos y absurdos, reflejando una personalidad que aprendió a reírse de lo inesperado y a narrar sus experiencias con desparpajo y espontaneidad.

Esta revelación se da en medio de la tensión familiar que existe en el clan Caniggia. Los mediáticos no lograron reconciliarse en su viaje a China con Marley y fue la hija de Nannis quien se sinceró sobre el distanciamiento con su hermano. “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”, resumió sobre su hartazgo ante los conflictos que la distancian tanto de su hermano como de su padre Claudio Paul Caniggia. Durante su aparición en el programa televisivo el malestar entre ambos fue tan grande que el influencer se negó a grabar junto a ella.

Charlotte Caniggia contó cuál fue el origen de su pelea con su hermano Alex: "Me dejó de hablar" (Video: Telefe)

Durante la entrevista con el conductor del programa, la influencer profundizó en el origen de la disputa con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”, reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia. Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.

La conversación en Por el Mundo reveló que el conflicto se agravó cuando la bailarina cuestionó públicamente a Nannis, madre de los mellizos Caniggia como de Axel, su hijo mayor. “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”, explicó Charlotte. La joven se posicionó abiertamente: “Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.

El distanciamiento entre los hermanos se profundizó cuando Charlotte decidió defender a su madre. “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, relató. La situación familiar se complica aún más cuando Alex Caniggia cortó el vínculo con su madre. “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón”, afirmó Charlotte, quien también confirmó que su hermano ahora se identifica más con su padre: “Él ahora está en el lado de Claudio”.