Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: “No trabajo gracias a vos”

Yanina Latorre asegura que Wanda Nara le envió un mensaje a Enzo Fernández cuando aún estaba casada con Mauro Icardi (Video: SQP, América TV)

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity en Telefe, Yanina Latorre encendió la mecha en su programa SQP (América TV) al revelar que Wanda Nara le habría enviado un mensaje directo a Enzo Fernández, jugador de la Selección Argentina y pareja de Valentina Cervantes, cuando todavía estaba casada con Mauro Icardi.

“Yo conté acá y lo vuelvo a reiterar. La data es mía, es de Sposato, la estuve chequeando y es todo verdad”, comenzó la conductora. “Valu Cervantes contó ella misma, en una mesa de mujeres de jugadores de fútbol del Mundial, que Wandita le había escrito este famoso mensaje un verano, hace dos años, cuando estaban en el mismo country con Enzo. Ella todavía estaba con Icardi y le puso: ‘Te acabo de ver por el barrio, si querés escribime’”, relató con tono firme.

La animadora aseguró que la información fue verificada por varias fuentes dentro del entorno del fútbol y que incluso la propia Valentina habría hecho alusión al episodio entre amigas: “Lo confirma la misma Valentina. La producción de MasterChef me cuenta que es literal, es real, no se la banca”. “Hoy Wanda me contestó”, señaló, anticipando que el cruce estaba lejos de terminar.

Wanda Nara niega los rumores y afirma que mantiene una buena relación con Valentina Cervantes y el resto del elenco de MasterChef Celebrity

Desde el mismo programa, pasaron un tape en el que Nara le respondió. “Lo que dicen son pavadas. Cuando son tonterías, ni respondo porque se sabe que no son ciertas”, comenzó la conductora de MasterChef Celebrity. “Tengo buena onda con ella (por Valentina) y con todas. Me encanta el elenco de mujeres que se formó y creo que ella es igual a mí en eso: no le da importancia a las tonterías”. A su lado, Kennys Palacios, su estilista y amigo, sumó: “Yo las vi charlando, se llevan bien. No pasa absolutamente nada”.

Sin embargo, Yanina no dio el brazo a torcer. La angelita mostró a sus panelistas un mensaje que, según dijo, confirmaría la existencia de aquel contacto. “Yo te aseguro, Wanda Nara, que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Nadie inventa nada. No trabajo gracias a vos; vos trabajás gracias a nosotros que te hacemos publicidad. Ese mensaje existió y Valentina lo tiene. No está enojada con vos, pero lo tiene guardado. Ojalá algún día se anime y te lo muestre”.

Yanina Latorre recogió la información que había dado Santiago Sposato, la amplió con datos propios y la presentó en SQP, donde además aseguró que desde la producción de MasterChef “se percibe una tensión latente” entre ambas figuras. “Valentina no se la banca. Y Wanda tampoco a Valentina. Hace el juego. Empiecen a mirar a partir de hoy el jueguito medio perverso que hay. Wanda la snobea, ella mantiene la calma. No sé si tienen los huevos suficientes”, lanzó al aire.

“No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”, había declarado la pareja del futbolista el pasado lunes, durante una entrevista en el mismo ciclo, tras ser consultada sobre los rumores de tensión con la conductora durante en las grabaciones de la competencia culinaria.

El cronista del ciclo quiso saber cómo vivía Valu el clima en la cocina y si existía algún enfrentamiento con Wanda Nara. “El que vieron ustedes”, respondió la influencer, quitándole dramatismo al asunto. “No hay ningún problema con Wanda”, insistió Cervantes, quien además marcó distancia de las especulaciones surgidas en redes. “Siempre van a generar eso, pero qué sé yo, lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”, enfatizó.

Consultada por el supuesto mensaje que la conductora le habría enviado al padre de sus hijos, tema sobre el que habló la conductora de SQP en las últimas horas, Valentina descartó cualquier conocimiento directo. “Sí, lo vi. No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”, manifestó al ser interrogada sobre el rumor.